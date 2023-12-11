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Путеводитель

Зима на курорте — кто-то в трусах, а кто-то в шубе. Расскажем, чем заняться в Сочи в декабре

Приведем как минимум три железных аргумента, почему повезло туристам, оказавшимся в Сочи в это время

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Зимние пляжи, как и летние, притягивают туристов и местных жителей

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Когда жители российских регионов в предвкушении долгой зимы впадают в депрессию и апатию, сочинцы наслаждаются долгожданной прохладой и пустыми пляжами. Правда, пробки, которые раньше заканчивались с окончанием высокого туристического сезона, теперь вечные. Но первая половина декабря — всё же небольшое затишье.

Если вам повезло уйти в отпуск в декабре и вы не знаете куда отправиться — летите в Сочи. Мало того что вы можете увидеть туристические объекты без обычных толп народу, да еще не зажаритесь на летнем солнце, не подхватите ротавирус и увидите прекрасные водопады во всей своей мощи. А главное — цены в этот период намного ниже летних, если, конечно, вы не соберетесь на курорт на Новый год. Там все как с ума сойдут и решат заработать все деньги мира за новогоднюю неделю.

Пальмы в снегу в Сочи — красивое и необычное зрелище

Пальмы в снегу в Сочи — красивое и необычное зрелище

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Пальмы в снегу вы в декабре вряд ли увидите, обычно снегопады в Сочи бывают в феврале или даже в марте, но сейчас всё так непредсказуемо. Обычно температура воздуха в декабре волне комфортная и колеблется от 8 до 20 градусов тепла. Есть возможность даже загореть. В этом году, судя по прогнозу Gismeteo, после 8 декабря будет дождливо, средняя температура воздуха днем +13... +15 градусов. Поэтому вместо шубы нужно брать с собой легкий пуховик, зонт, дождевик и непромокаемую обувь. И не забываем про декабрьские «окна», когда в Сочи приходит летняя погода.

Типичная сочинская зима — кто-то в трусах, а кто-то в шубе

Типичная сочинская зима — кто-то в трусах, а кто-то в шубе

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Если вы в Сочи в декабре 2023 года — вам повезло

Находясь в Сочи вы наверняка захотите увидеть знаменитые горнолыжные Сочи и поехать в Красную Поляну, помните — там настоящая зима, особенно если вы решите воспользоваться подъемниками. На высоте лежит снег и устойчивый минус. Даже в Розе Долине температура воздуха на несколько градусов ниже, чем в Сочи. Не будьте, как женщина в капроновых колготках и шелковой юбке, которую недавно сняли очевидцы на Розе Пик. На высоте 2320 метров над уровнем моря, где было снято видео, уже открылся горнолыжный сезон. А это значит — установились минусовые температуры.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Бедная женщина, на нее холодно даже смотреть

Видео: «Сочи № 1«/T.me

Кстати, Роза Пик — это самая высокогорная площадка Сочи, на которую можно добраться на подъемнике, оттуда открываются потрясающие виды на горные хребты и Черное море. Это если повезет, в горах часто отсутствует нормальная видимость. Туда подниматься лучше утром, потом погода может испортиться. На Розе Пик находится главная смотровая площадка — в хорошую погоду с нее можно увидеть горы Кавказского хребта во всей красе.

Кавказский хребет во всей красе

Кавказский хребет во всей красе

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Если вы приехали в Сочи в декабре 2023 года — вам повезло. Горнолыжные курорты уже открыли часть трасс. Сейчас там не очень людно, как это будет на новогодние каникулы, когда на курортах ждут более 450 тысяч туристов, поэтому можно насладиться катанием. Или впервые встать на горные лыжи. На сочинских курортах работают инструкторы, а также прокат инвентаря. Ничего с собой везти не нужно.

Горнолыжные трассы пока малолюдны

Горнолыжные трассы пока малолюдны

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На курорте «Красная Поляна» пока доступны четыре трассы: «Первый снег», «Цирк-2», «Аибга» и «Восточный Цирк-2». Стоимость ски-пассов для взрослых — 3300 рублей, для детей до 14 лет — 2000 рублей. Время катаний с 9 утра до 16 часов.

Также для катания доступны несколько трасс «Газпром» и «Альпика». Они работают с 9 утра до 16 часов. Ски-пассы стоят 2200 рублей для взрослых, 1500 рублей для детей до 14 лет.

«Роза Хутор» открыла сезон 8 декабря с отметки 2320 метров на Роза Пик и до 1600 метров над уровнем моря 8 декабря. Цена билетов — самая высокая: 3950 рублей для взрослых и 2000 рублей для детей. Катания на час дольше — с 9 утра и до 17 часов.

Приехать в Эсто-Садок из Сочи или Адлера, где и расположены все курорты, можно на городском автобусе № 105, который ходит по маршруту «Море Молл» — «Красная Поляна», его расписание есть в Сети. Время в пути от конечной остановки — 2,5 часа, стоимость — 250 рублей, из Адлера — 180 рублей. Это полноценная экскурсия по Сочи, сначала вы увидите центр, потом Адлер, а потом поедете по живописной трассе в горы.

Также к курортам удобно добираться «Ласточкой», первый рейс поезда Лазаревское — Роза Хутор в 07:08, время в пути 1 час 11 минут. Стоимость проезда на «Ласточке» сообщением Сочи — Роза Хутор — 581 рубль, в день она совершает несколько рейсов.

Что делать на Красной Поляне тем, кто не любит лыжи зимой, да много чего. На Поляне 540 есть развлечения на любой вкус, найти чем заняться там можно круглосуточно в любой день недели. Это торгово-развлекательный центр, каток, беговые лыжи, множество спа-центров, аквапарк, разнообразные рестораны и кафе. Просто прогуляться можно по праздничной уже улице Горная Карусель. Одна из главных достопримечательностей — это казино. Да, в Сочи работает игровая зона.

На высоте 1054 метров над уровнем моря можно пообщаться с милыми альпаками, там работает парк «Пача мама». Познакомиться с культурными особенностями регионов страны можно в этнографическом центре «Моя Россия». В этнопарке расположены 11 тематических павильонов, рестораны с национальной кухней, музеи и выставки, мастерские и ярмарки. Он работает ежедневно с 10:00 до 20:00, стоимость взрослого билета — 600 рублей, детского — 300 рублей.

На снег в Сочи можно смотреть и рядом с морем

На снег в Сочи можно смотреть и рядом с морем

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«Сижу и тупо смотрю на море, слушаю крик чаек»

Жительница Санкт-Петербурга Жанна Евсеева уже несколько лет приезжает в Сочи именно в первой половине декабря. Она заранее, в конце лета бронирует номер в санатории или пансионате, таким образом не просто меняет обстановку, но и поддерживает свое здоровье. Из отвратительной питерской зимы, которая уже успевает порядком поднадоесть, она прилетает в зеленую сочинскую зиму и кайфует. И никогда не скучает без пляжного отдыха.

— Весь день в санатории расписан под завязку, процедуры, бассейн, сауна. В свободное время сижу и тупо смотрю на море, слушаю крик чаек. В теплые страны по здоровью полететь не могу, да и летом по этой же причине Сочи для меня закрыт. А сейчас здесь такая красота! Тепло, красиво, пустые пляжи. Этот город, где комфортно гулять пешком. Я стараюсь хоть немного нахаживать шаги, — говорит Жанна. «Шторм века» немного испортил планы, долгое время разбитые набережные были закрыты, некоторые до сих пор приводят в порядок. Туристка советует посетить зимний «Дендрарий», даже в декабре там, что-нибудь цветет. Долгие прогулки по набережным и центральным улицам Сочи особенно приятны в декабре, конечно, если нет дождя, а главное, нет летней сутолоки. И ароматов шашлыков из многочисленных приморских кафешек. Цены в общепите тоже немного дешевле летних. А накупаться можно в бассейне санатория, туда подают подогретую морскую воду.

Стоимость путевки в сочинский санаторий в ноябре и декабре на 40 процентов дешевле, чем летом. Цена авиа и ж/д билетов также намного ниже. Сейчас из Москвы в Сочи можно прилететь за 2807 рублей. Такой тариф предлагает «Смартавиа» на 14 декабря. Билет на «Победу» из Санкт-Петербурга на это же число можно купить за 3795 рублей. Из Екатеринбурга «Уральскими авиалиниями» можно долететь в Сочи за 4928 рублей. Цены указаны без багажа.

Абхазия — солнечная даже зимой

Абхазия — солнечная даже зимой

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В Абхазию за один день

Тем туристам, которые приехали в Сочи в декабре, еще раз повезло. Они могут без очередей пересечь российско-абхазскую границу. Те, кто не собирается искать там жилье и оставаться на несколько дней, могут приехать на один день и много чего посмотреть самостоятельно без всяких экскурсий. На городском транспорте или такси нужно доехать до КПП «Псоу», там перейти границу. Почему могут не выпустить из страны, мы рассказывали. На абхазской стороне работает автовокзал, микроавтобусы ходят в любой город. Правда, когда на границе малолюдно, придется подождать, когда маршрутка заполнится пассажирами, только после этого она отправится в путь. Советуем поехать в Новый Афон. Можно и в Гагру, но там смотреть особо нечего, а вот в Афоне шикарное озеро с черными лебедями, живописная Псырцхинская ГЭС и Ново- Афонский монастырь — и всё это в шаговой доступности.

Озеро в Новом Афоне

Озеро в Новом Афоне

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В 1888 году император Александр III посетил Новый Афон со своей женой Марией Федоровной и с сыном Николаем. Уезжая из Нового Афона, император обратился к жителям города со словами: «Посещение вашей обители навсегда останется у меня в памяти».

В память об этом визите монахи построили у пристани на берегу моря часовню и установили у водопада мемориальную доску об этом событии. Вдоль дороги от верхнего монастыря к храму апостола Симона Кананита, по которой прошел император, были посажены кипарисы, это место получило название царская аллея. И вы можете пройти по ней, там установлены теперь сувенирные киоски, где продают абхазские сладости, соки, сыры, украшения.

Те туристы, которые не боятся горных восхождений, могут подняться на развалины Анакопийской крепости. Цитадель на Иверской горе построили в VII веке в качестве оборонительного укрепления. Ее длина — 450 метров, а ширина — 150 метров. Крепость была настолько недоступная, что веками ее не могли захватить. Оттуда открываются захватывающие виды. На территории крепости есть неиссякаемый колодец, вода в котором считается святой, а также часовня Иверской богоматери, которую построили монахи в 1913 году.

Под склоном Иверской горы находится известная Ново-Афонская пещера. Она содержит 9 залов, 6 из которых открыты для экскурсий. Узкоколейная железная дорога опускает туристов на глубину 160 м, а ее длина составляет 1,4 км. В пещере всегда около 11 градусов. Там шикарное скопления сталактитов и сталагмитов и красивые подземные озера — Анатолия, его глубина — 25 метров, и Голубое озеро.

Стоимость посещения пещеры — 700 рублей, для детей до 8 лет вход бесплатный. Зимой объект работает по средам и выходным с 09:00 до 18:00, за фотографирование придется доплатить 50 рублей.

В ущелье Псырцха есть пещерная келья, в которой, по преданию, жил и молился Симон Кананит, попасть туда сложно для неподготовленных — нужно преодолеть 200 крутых каменных ступеней. Дорога проходит через место, где по легенде апостол принял смерть, а на скале остался отпечаток, похожий на след человеческой ступни — говорят, это отпечаток ног Симона. На пути к гроту туристы и паломники обязательно набирают святой воды в источнике.

В Новом Афоне также можно посмотреть одну из дач Сталина, железнодорожную станцию Псырцха, сейчас ее восстанавливают, посетить музей абхазского царства, приморский парк. Но для одного дня достопримечательностей достаточно. Новый Афон находится в 80 километрах от российско-абхазской границы. Стоимость проезда на маршрутке — 200 рублей. Они ходят достаточно часто.

Сейчас в Абхазии мандариновый бум, покупать много не советуем, на границе придется заплатить пошлину. Проще перейти границу и купить цитрусовые на российской стороне, стоимость не сильно отличается.

В Сочи в декабре можно найти локации, где сделать красивые фото

В Сочи в декабре можно найти локации, где сделать красивые фото

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Мандариновая локация в Сочи

Тем, кто находится в Сочи в декабре, повезло в третий раз, или я уже сбилась со счета. Только-только спеют мандарины, есть возможность сделать уникальные фото, которые взорвут ваши соцсети.

Мандариновый сад есть недалеко от Олимпийского парка. Туда пускают на фотосессии, нужно только заплатить 1000 рублей за вход. За отдельную плату можно собрать урожай. Его еще хватит до середины декабря, поэтому желающим стоит поспешить. Локация находится по адресу: улица Урожайная, 4/4.

Сделать красивые фото с мандаринами и увидеть уникальное дерево, ветки на которое привили представители 167 государств мира в знак дружбы, можно в саду-музее «Дерево Дружбы». На одном дереве растут сотни разных сортов.

Стоимость посещения музея «Дерево Дружбы» в числе экскурсионной группы составляет 300 рублей для взрослого, 150 рублей — для ребенка 7–14 лет, дети до 7 лет — бесплатно. Стоимость входа без экскурсии — 200 рублей, 100 рублей для детей. Находится уникальный сад по адресу: улица Яна Фабрициуса, 2/5а.

Уличные кафе в Сочи работают даже в декабре

Уличные кафе в Сочи работают даже в декабре

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А теперь приведем короткий дайджест того, что можно делать в Сочи в плохую погоду:

  • пойти на экскурсию в «Атомариум» в «Сочи Парке». Это «Страна научных чудес», где посетители смогут «потрогать науку» и своими глазами увидеть действие физических законов. Для того чтобы попасть в «Страну чудес», нужно купить билет в «Сочи Парк» стоимостью 1500 рублей;
  • планетарий в Олимпийском парке. Это второй по размерам планетарий в Европе и пятый в мире. Находится по адресу: улица Международная, 10в. Длительность сеанса — 50 минут, стоимость для взрослых — 600 рублей, для детей от 4 до 13 лет — 500 рублей;
  • Электрический музей Николы Тесла также находится в Олимпийском парке, по адресу: Международная, 12. Сеансы проводятся каждый час, первый — в 11:00, последний — в 19:00, взрослый билет — 400 рублей, детский, от 7 до 12 лет, — 300 рублей;
  • дельфинарий в парке «Ривьера». Шоу дельфинов проходит со вторника по воскресенье в 13:00 и 16:00. Стоимость — от 1200 рублей, доступно плаванье с дельфинами, стоимость — от 3500 рублей, а с китами — от 5 тысяч рублей;
  • океанариум в «Ривьере» — это самый большой океанариум на южном побережье России. Здесь обитают более 400 видов рыб. Он работает каждый день без выходных, стоимость входного билета — 600 рублей;
  • аквапарки в горах Сочи, на курорте «Красная Поляна», «Галактика» — на курорте Газпром. Стоимость первого с посещением с 10:00 до 14:00 — 2000 рублей для взрослых, 1000 рублей для детей. Стоимость посещения во вторую смену с 15:00 до 20:00 для взрослых — 2500 рублей, для детей — 1250 рублей. Вход в аквапарк «Галактика» стоит 2900 рублей для взрослых на три часа, для детей от 5 до 9 лет — 1900 рублей, для малышей 400 рублей.

В одной статье мы, конечно, не можем описать все разнообразие сочинских развлечений. Есть еще, что рассказать про рестораны и открытые бассейны, в которых можно купаться даже зимой. О них в следующих публикациях.

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