Зима на курорте — кто-то в трусах, а кто-то в шубе. Расскажем, чем заняться в Сочи в декабре

На курорте «Красная Поляна» пока доступны четыре трассы: «Первый снег», «Цирк-2», «Аибга» и «Восточный Цирк-2». Стоимость ски-пассов для взрослых — 3300 рублей , для детей до 14 лет — 2000 рублей . Время катаний с 9 утра до 16 часов.



Также для катания доступны несколько трасс «Газпром» и «Альпика». Они работают с 9 утра до 16 часов. Ски-пассы стоят 2200 рублей для взрослых, 1500 рублей для детей до 14 лет .

