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Актер Александр Петров закатил пышную свадьбу в Москве: видео

В сентябре он скромно расписался с женой, а теперь они устроили большой праздник

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Свадьба Александра Петрова и Виктории Антоновой проходит в эти минуты в Москве

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Актер Александр Петров, который внезапно и скромно женился в середине сентября, закатил пышную свадьбу в одном из московских заведений.

Как передают наши коллеги из Starhit, пара превратила важное мероприятие в настоящее представление. Сначала актер под руку с супругой медленно вышагивал в дыму перед гостями. Для торжества жена Петрова, Виктория выбрала нежное белое платье с длинной фатой и открытыми плечами, а Александр хоть и надел темный классический костюм, своей фирменное небрежной прическе изменять не стал.

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Видео: Не последние люди в городе / T.me

Медленно пройдя среди гостей, супруги остановились, встали друг на против друга, после чего Александр скинул пиджак, расстегнул рубашку и под чувственную музыку признался Виктории в любви.

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Видео: Не последние люди в городе / T.me

Как сообщают авторы телеграм-канала «Не последние люди в городе», во время клятвы Александр плакал и пообещал на следующий день после свадьбы сделать на груди татуировку с именем супруги.

Кого из известных людей пригласили супруги, пока неизвестно. Ни Александр, ни его жена пока подробностями торжества не поделились.

На этой неделе Александр Петров привез молодую жену в родной Переславль и опубликовал семейные фотографии рядом со своей гостиницей. Чуть позже молодая жена актера устроила девичник в купальниках.

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