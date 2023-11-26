Актер Александр Петров закатил пышную свадьбу в Москве: видео

Актер Александр Петров, который внезапно и скромно женился в середине сентября, закатил пышную свадьбу в одном из московских заведений.

Как передают наши коллеги из Starhit, пара превратила важное мероприятие в настоящее представление. Сначала актер под руку с супругой медленно вышагивал в дыму перед гостями. Для торжества жена Петрова, Виктория выбрала нежное белое платье с длинной фатой и открытыми плечами, а Александр хоть и надел темный классический костюм, своей фирменное небрежной прическе изменять не стал.