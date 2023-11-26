Актер Александр Петров закатил пышную свадьбу в Москве: видео

Актер Александр Петров, который внезапно и скромно женился в середине сентября, закатил пышную свадьбу в одном из московских заведений.
Как передают наши коллеги из Starhit, пара превратила важное мероприятие в настоящее представление. Сначала актер под руку с супругой медленно вышагивал в дыму перед гостями. Для торжества жена Петрова, Виктория выбрала нежное белое платье с длинной фатой и открытыми плечами, а Александр хоть и надел темный классический костюм, своей фирменное небрежной прическе изменять не стал.
Медленно пройдя среди гостей, супруги остановились, встали друг на против друга, после чего Александр скинул пиджак, расстегнул рубашку и под чувственную музыку признался Виктории в любви.
Как сообщают авторы телеграм-канала «Не последние люди в городе», во время клятвы Александр плакал и пообещал на следующий день после свадьбы сделать на груди татуировку с именем супруги.
Кого из известных людей пригласили супруги, пока неизвестно. Ни Александр, ни его жена пока подробностями торжества не поделились.
На этой неделе Александр Петров привез молодую жену в родной Переславль и опубликовал семейные фотографии рядом со своей гостиницей. Чуть позже молодая жена актера устроила девичник в купальниках.