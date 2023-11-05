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Бежим к дивану! 5 главных сериалов, которые стоит посмотреть по телевизору в ноябре

Каждый найдет что-то интересное: от биографии исторических личностей до полицейского-оборотня

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На каждом канале что-то интересное, успевай только на пульт жать

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Если вы предпочитаете экран телевизора непонятным онлайн-кинотеатрам, за которые еще и дополнительно платить надо, то у нас есть хорошие новости. Мы с удивлением обнаружили, что в ноябре по главным телеканалам в прайм-тайм будут идти очень интересные сериалы, которые точно нельзя пропускать. Сейчас о них и расскажем.

Первый канал — «Троцкий»

На Первом канале вы сможете посмотреть (или пересмотреть) 8-серийный фильм о жизни Льва Троцкого. Сериал рассказывает о роли Троцкого в политических событиях начала XX века.

Основное действие сюжета происходит в Мехико в 1940 году. Встретившись с журналистом-сталинистом Фрэнком Джексоном, Троцкий решает разуверить его в своих убеждениях. Политик рассказывает о своей жизни и роли в становлении Советского Союза.

Сериал основан на важных исторических моментах нашей страны. При этом создатели признавались, что не пытались сделать документальное кино или подлинную биографию Троцкого. В первую очередь перед нами художественный фильм, который раскрывает одну из ключевых фигур в истории российской революции.

«Россия 1» — «Екатерина. Фавориты»

На «России 1» выходит четвертый сезон киносаги о Екатерине II. Он стартует 6 ноября и расскажет об интригах и страстях в жизни императрицы.

События четвертого сезона «Фаворитов» происходят в 1779 году. Екатерина II на пике своего величия, даже в Европе ее уже именуют Великой. Главным любовным конфликтом станет появление Александра Ланского, в которого влюбляется Екатерина, венчанная на князе Потемкине.

Неспокойно и в императорском дворе — Екатерина II решает передать престол внуку Александру, минуя своего сына Павла. Но наследник не готов мириться с потерей власти и намерен вступить в схватку за престол.

ТНТ — «Разрешите обратиться»

На ТНТ в прайм-тайм показывают супергеройский сериал о полицейском в российской глубинке, который внезапно становится… оборотнем.

Оперуполномоченный Гоша Котов пытается стать таким же хорошим полицейским, как и его легендарный отец, погибший в 90-х годах. Но у скромного и трусоватого героя не получается ловить преступников, пока однажды его не кусает зараженная собака, превращая в полицейского-оборотня.

С тех пор оперуполномоченный получает невероятную силу, ловкость и обостренный нюх. Сможет ли он использовать свои суперсилы, чтобы противостоять главному злодею города — коррумпированному мэру?

Ну а перед «Разрешите обратиться» можете посмотреть марафон «Реальных пацанов» и «Полярного» — эти два сериала идут по телеканалу весь день в течение недели.

СТС — «Мама будет против»

Вечером на СТС можно посмотреть новый комедийный сериал «Мама будет против». В центре сюжета — простой грузчик, который пытается приударить за молодой девушкой. Мать девушки тем временем намерена засудить парня за это.

Грузчик Николай роняет коробки на Наталью. Девушка отделывается небольшой шишкой и в целом не в обиде на грузчика, но вот ее мать, Тамара Игоревна, решает отомстить обидчику дочери и засудить его. Мало того — оказывается, Николай успел насолить и отцу Натальи, генералу в отставке Сергею Геннадьевичу.

Если Николай потеряет работу, то его выгонят и из единственного жилья — каморки на складе. Грузчик не придумывает ничего лучше, чем очаровать Наталью, чтобы сохранить работу и жилье.

НТВ — «Скорая помощь»

На НТВ по вечерам идет уже шестой сезон остросюжетной драмы «Скорая помощь» с Гошей Куценко в главной роли.

Главный герой сериала — водитель Константин Кулыгин, работающий с бригадой врачей. На протяжении всего сериала Константин раскрывает себя как талантливый врач, спасающий пациентов, несмотря на запрет главврача влезать в работу медиков. Но водитель раз за разом нарушает этот запрет, надеясь однажды пересесть из водительского кресла в кресло врача скорой.

В новом сезоне приключения медиков продолжаются — кровавая месть, редкая форма кори, ожоги в «интересных местах» будут соседствовать с любовными интригами на подстанции скорой помощи.

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