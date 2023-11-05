Бежим к дивану! 5 главных сериалов, которые стоит посмотреть по телевизору в ноябре

Основное действие сюжета происходит в Мехико в 1940 году. Встретившись с журналистом-сталинистом Фрэнком Джексоном, Троцкий решает разуверить его в своих убеждениях. Политик рассказывает о своей жизни и роли в становлении Советского Союза.



Сериал основан на важных исторических моментах нашей страны. При этом создатели признавались, что не пытались сделать документальное кино или подлинную биографию Троцкого. В первую очередь перед нами художественный фильм, который раскрывает одну из ключевых фигур в истории российской революции.

