Текст для нового хита Шуфутинского написала выпускница новосибирского музколледжа. Как она работает со звездами?

В первых числах марта знаменитый российский певец Михаил Шуфутинский представил новую композицию — «Черным по белому». Автором ее текста выступила новокузнецкая поэтесса Любовь Шалабаева, которая когда-то училась в новосибирском музколледже и педуниверситете. В беседе с корреспондентом NGS42.RU Игорем Епифанцевым она рассказала, как пришла к работе со звездами, сколько времени занимает написание произведений, приносит ли это доход и может ли тем же самым заняться любой желающий.
Как всё начиналось
Любови Шалабаевой сейчас 38 лет. Она родилась и провела детство в Мысках, позднее перебралась в Новосибирск. Здесь окончила музыкальный колледж, затем — педагогический университет, где училась на факультете журналистики.
После вуза Любовь работала по специальности в разных СМИ Новосибирска. Несколько лет назад она вернулась в Кузбасс и продолжила журналистскую деятельность в изданиях региона. Сейчас она работает пресс-секретарем новокузнецкого «Водоканала».
Первые стихи Шалабаева пробовала писать еще в средних классах школы, время от времени составляла рифмованные тексты и в студенческие годы. Тогда еще девушка не относилась к этому серьезно и не задумывалась, что ее произведения могут прозвучать на большой сцене.
— К 2018 году мы с мужем переехали из самого Новокузнецка в пригород — село Атаманово. Тогда я, по сути, и начала осознанно писать стихотворения и рассказы. Думаю, повлияла окружающая обстановка — всё-таки за городом ты ближе к природе, нет физического и информационного шума. Не просто так многие поэты-классики говорили, что их вдохновляла на творчество именно природа. Я ощутила это на себе, — говорит Любовь Шалабаева.
В своих произведениях сибирячка делилась взглядом на окружающий мир и актуальные события. Писала в том числе и о любви. Значительная часть ее творчества была посвящена детям — у самой поэтессы двое маленьких сыновей.
Постепенно Любовь поняла, что выражение эмоций через тексты стало для нее не просто хобби, а чем-то гораздо большим.
— Знаете, у меня есть татуировка на руке со строчкой из моего стихотворения: «Не писать — это как не дышать». Потому что, когда в тебе живет эта творческая искра, ты не можешь не писать. У меня практически всегда в телефоне черновики двух-трех текстов, которыми я занимаюсь. Если я весь этот материал проработала и какое-то время нет никаких набросков, идей, сразу становится некомфортно, тревожно. То есть постоянно присутствует внутренняя потребность к самовыражению, и как раз через творчество получается ее проявлять.
Работа со звездами
Любовь Шалабаева публиковала стихи в соцсетях и часто посылала их на тематические конкурсы. Со временем она стала получать все меньше критики и больше положительных отзывов о своих стихотворениях и в определенный момент подумала, почему бы не попробовать писать тексты песен. В 2021 году, подготовив несколько таких работ, она решила отправить их популярным артистам.
— На этапе доведения песен до профессиональных артистов мы общаемся не с ними, а с их агентами, менеджерами, — уточняет Любовь Шалабаева. — Весь процесс я веду не одна, а в тандеме с композитором. То есть я пишу текст, он готовит музыку, затем записывает демоверсию песни. Именно она попадает к представителям артистов на оценку. Чтобы композиция их заинтересовала, это должен быть очень качественный музыкальный продукт, потому что авторов, желающих сотрудничать с известными исполнителями, довольно много, а звезды в итоге рассматривают лишь единицы песен, которые их по-настоящему зацепили.
Поначалу многие письма Любови Шалабаевой к представителям артистов оставались без ответа. Это всерьез расстраивало женщину. Казалось, что большой труд уходит в никуда, и справиться с негативными эмоциями было очень непросто. Однако сибирячка сумела отбросить их и пообещала себе, что добьется желаемого. В итоге так и получилось.
Первой, кто взял песню Любови (на музыку Николая Курпана), стала певица из Санкт-Петербурга Афина. Она по достоинству оценила композицию «Карты Таро» и заключила с автором договор на право ее исполнения. Другой песней кузбасской поэтессы — «Водоворотами» (на музыку Алексея Вандрика) — пополнила свой репертуар московская певица Catrine.
Еще одна совместная работа Шалабаевой и Вандрика — «Королева» — приглянулась Надежде Ангарской, участнице Comedy Woman и победительнице проекта «Последний герой». Постепенно список артистов, с которыми успела посотрудничать сибирячка, стал пополняться регулярно.
— Когда артист берет в репертуар твою песню, безусловно, это приносит тебе определенный доход. Точный размер назвать не могу, потому что, согласно договорам с артистами, это коммерческая тайна, — отвечает наша героиня на прямой вопрос о заработках. — С одной стороны, права на композиции достаточно дорогие. С другой — это не настолько крупные суммы, чтобы я могла, например, целиком заниматься только этим и оставить основную работу. Плюс постоянная работа, я считаю, полезна, она дисциплинирует, помогает тебе держаться в определенном графике.
Песня для Шуфутинского
Текст для песни «Черным по белому» Любовь Шалабаева написала в декабре 2022 года. Она подумала, что эта история о любви и преждевременном расставании пары здорово звучала бы в исполнении легенды советской и российской сцены Михаила Шуфутинского. Именно его менеджеру Шалабаева и композитор Алексей Вандрик отравили демоверсию композиции.
Результат превзошел все ожидания. Шуфутинский с удовольствием взял песню, причем оставил ее текст в изначальном виде, не просив автора ни о каких отдельных правках, как это часто бывает. В начале марта 2023 года на своей странице во «ВКонтакте» Михаил Шуфутинский анонсировал скорый выход песни «Черным по белому».
— Это совершенно новая песня, она еще никогда не была в эфире и никогда не звучала в публичных концертах. «Чёрным по белому» понравилась мне сразу. Она о чувствах, искренних и настоящих, о том, что для каждого из нас является главным в жизни. Я только что ее записал и сразу решил поделиться с вами. Буду рад, если песня вам понравится, — написал Шуфутинский.
По мнению Любови Шалабаевой, певец проникся композицией и сумел в точности передать настроение, которое заложил в нее автор текста. Поэтесса оценила исполнение Шуфутинского на 10 из 10.
Что дальше?
Удачный опыт сотрудничества с Михаилом Шуфутинским, без сомнения, добавил сибирячке положительных эмоций и вдохновения для дальнейшей работы. Уже сейчас у нее готово несколько песен, о постоянном исполнении которых ведутся переговоры с популярными артистами. Также Шалабаева не прекращает писать новые тексты.
Поэтесса допускает, что в будущем еще не раз выступит автором композиций, которые исполнит Михаил Шуфутинский. Вместе с тем Любовь Шалабаева не скрывает, что стремится поработать и с другими российскими звездами.
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