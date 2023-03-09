Текст для нового хита Шуфутинского написала выпускница новосибирского музколледжа. Как она работает со звездами?

Как всё начиналось

Любови Шалабаевой сейчас 38 лет. Она родилась и провела детство в Мысках, позднее перебралась в Новосибирск. Здесь окончила музыкальный колледж, затем — педагогический университет, где училась на факультете журналистики.

После вуза Любовь работала по специальности в разных СМИ Новосибирска. Несколько лет назад она вернулась в Кузбасс и продолжила журналистскую деятельность в изданиях региона. Сейчас она работает пресс-секретарем новокузнецкого «Водоканала».

Первые стихи Шалабаева пробовала писать еще в средних классах школы, время от времени составляла рифмованные тексты и в студенческие годы. Тогда еще девушка не относилась к этому серьезно и не задумывалась, что ее произведения могут прозвучать на большой сцене.