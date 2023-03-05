Рокерша из Новосибирска выступила на шоу ТНТ и спела о минусах онлайн-знакомств

Интернет-певица Ярославна Колес из Новосибирска выступила на шоу «Конфетка» на ТНТ. Выпуск вышел 4 марта.

— Я интернет-певица из Новосибирска, мой стиль называется треш-поп-рок. Мой образ немного эпатажный, все мои песни мягкие и немного про любовь, — рассказала о себе девушка в начале передачи.