Рокерша из Новосибирска выступила на шоу ТНТ и спела о минусах онлайн-знакомств

Интернет-певица Ярославна Колес из Новосибирска выступила на шоу «Конфетка» на ТНТ. Выпуск вышел 4 марта.
— Я интернет-певица из Новосибирска, мой стиль называется треш-поп-рок. Мой образ немного эпатажный, все мои песни мягкие и немного про любовь, — рассказала о себе девушка в начале передачи.
В шоу «Конфетка» принимают участие музыканты-любители. Они представляют свои песни, которые затем получают вторую жизнь благодаря новым аранжировкам и звездным исполнителям.
Ярославна приехала со своей композицией «Виртуальная Лавстори». Съемки клипа проходили в Первомайском сквере Новосибирска. По сюжету песни лирическая героиня познакомилась с молодым человеком в интернете и влюбилась.
— Этого парня мой мозг не отпускал. Капец, как он мне в душу запал, — поется в песне.
Позже выяснилось, что за виртуальной анкетой скрывался другой человек. В конце клипа девушка приходит к выводу, что знакомиться лучше в реальной жизни, а не онлайн. Песня понравилась одной из членов жюри певице Клаве Коке.
Песню Ярославны Колес перепела бывшая солистка «Инь-Ян» Юлия Паршута. Жюри высокого оценили выступление, но победа ушла другому участнику — исполнителю Владимиру Голодному с композицией «Плитка шоколада».
Ярославне Колес 29 лет, 14 из которых она профессионально занимается музыкой. Первый клип она выпустила в 2011 году. В 2015 году Ярославна окончила Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС по специальности «управление персоналом». Диплом об окончании этого вуза фигурирует в одном из ее клипов «Я оторвусь». С 2014 года участвует в разных ТВ-шоу.
— Стихи для своих песен и идеи для своих клипов я придумываю сама. Музыку мне друзья пишут, — рассказывала НГС Ярославна.
Весной 2022 года юная жительница Новосибирска Елизавета Дименина выступила на шоу «Голос.Дети» Первого канала. Девочка исполнила песню зарубежного исполнителя The Weeknd Blinding lights. Выступление Лизы понравилось Егору Криду.