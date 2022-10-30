Звездная елка: список самых популярных знаменитостей на новогодние корпоративы и их гонорары
За сколько на частной вечеринке споют Филипп Киркоров и МакSим
Руководитель компании «Империя Музыки» Табриз Шахиди, который занимается организацией мероприятий с участием звезд по всей стране, составил список самых популярных исполнителей на новогодние корпоративы.
В этот список вошли в том числе Леонид Агутин, «Руки Вверх!», Zivert, Клава Кока, Сосо Павлиашвили, Temnikova и певец Shaman.
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Для наглядности мы показываем список с самыми популярными исполнителями в виде новогодней елки:
Данные о гонорарах артистов в открытом доступе не найти, но эксклюзивно для E1.RU Табриз Шахиди согласился раскрыть актуальную информацию о гонорарах некоторых звезд. По его данным, один из самых высокооплачиваемых исполнителей на данный момент — Сергей Жуков и «Руки Вверх!».
— «Руки Вверх!», являясь сейчас лидером по сборам, на публичных билетных концертах стоит на декабрьские корпоративы от 6 миллионов рублей. Однако гонорар может быть существенно выше, если клиент хочет провести свой ивент, например, в Иркутске или Красноярске 23 декабря, — пояснил E1.RU Табриз Шахиди.
Главные звезды страны получают за один корпоратив в предновогодний период не меньше 10 миллионов рублей.
— Самыми высокооплачиваемыми артистами в РФ сейчас являются Филипп Киркоров, Гарик Сукачев и группа Ленинград. Их гонорары начинаются от 10–12 млн рублей за выступление, — добавил руководитель компании «Империя Музыки».
Если речь идет о корпоративе или частном мероприятии в Москве, то в декабре за выступление, например, Леонида Агутина, Полины Гагариной или певицы МакSим придется заплатить от 4 до 5 млн рублей, а за участие Zivert в мероприятии — от 3 до 4 млн рублей. Примерно столько же получает и певец Shaman, который сейчас считается самым патриотичным исполнителем в России.
— Shaman, являясь в 2022 году самым продаваемым артистом, в зависимости от города и даты, в декабре будет стоить от 3 до 6 миллионов рублей, — подчеркнул Табриз Шахиди.
Также Табриз Шахиди составил список из 33 самых популярных ведущих на праздники. В него вошли Дмитрий Хрусталев, Николай Басков, Тимур Родригез, Екатерина Скулкина, Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов и многие другие.
— В отличие от музыкальных коллективов, количество «выступлений» ведущего за вечер не может быть больше одного, поэтому до рекордных показателей этим ярчайшим представителям вербально-коммуникационного жанра (в сравнении с артистами вокального) далеко, — отметил Табриз Шахиди.
Что касается в целом стоимости участия звезд в корпоративах, как ранее пояснял Табриз Шахиди, традиционно за подобные вечеринки больше платят те, кто находится за пределами Москвы.
— Ежегодная охота за звездами перед Новым годом обязывает нас объяснять правила снова и снова. Итак, вы как агентство или заказчик мечтаете о том, чтобы 17 или 23 декабря Полина Гагарина, Zivert, Григорий Лепс или Temnikova выступили на вашем корпоративном празднике, условно в Барнауле. В этот же день в Москве (а жаждущих в столице сотни) три эталонных клиента получат приоритетное право на артиста в зависимости от оперативности в вопросах предоплаты. Другими словами, три гонорара за один вечер получает артист за три выступления в столице, а есть певцы и коллективы, успевающие отработать и пять выступлений. Путем нехитрых математических операций мы получаем условия, которые оглашают региональным заказчикам, и равны они минимум трем московским гонорарам, если дата чудом еще свободна, — объяснял Табриз Шахиди.
При этом, по словам эксперта, выходные перед самым Новым годом обычно таким спросом не пользуются, так что есть шанс пригласить звезду и не втридорога.