Звездная елка: список самых популярных знаменитостей на новогодние корпоративы и их гонорары

— Ежегодная охота за звездами перед Новым годом обязывает нас объяснять правила снова и снова. Итак, вы как агентство или заказчик мечтаете о том, чтобы 17 или 23 декабря Полина Гагарина, Zivert, Григорий Лепс или Temnikova выступили на вашем корпоративном празднике, условно в Барнауле. В этот же день в Москве (а жаждущих в столице сотни) три эталонных клиента получат приоритетное право на артиста в зависимости от оперативности в вопросах предоплаты. Другими словами, три гонорара за один вечер получает артист за три выступления в столице, а есть певцы и коллективы, успевающие отработать и пять выступлений. Путем нехитрых математических операций мы получаем условия, которые оглашают региональным заказчикам, и равны они минимум трем московским гонорарам, если дата чудом еще свободна, — объяснял Табриз Шахиди.