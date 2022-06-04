«Молодец, девчонка!»: рыбаки в восторге от девушки, которая ловит двухкилограммовых щук
И просят у нее советы по наживке, приманкам и рыбным местам
В красноярских соцсетях набирают лайки и комментарии фотографии рыбачки, которая показывает свой улов. На снимках — молодая девушка с только что пойманными щуками. А в сообщениях много восхищенных комментариев, само собой мужских: «Молодец, девчонка!», «Всех удивила!», «Я офигел, когда увидел, кто ловит щук». Мы нашли таинственную рыбачку, узнали, кто она и как ей удалось впечатлить опытных рыболовов.
Миниатюрная девушка в кедах, черном худи, с рюкзаком, в котором лежит ящик с приманками, спускается под мост. Сегодня она успела прийти на свое любимое «щучье место» первой, вокруг ни души. В засуху эта заводь на Енисее сильно мелеет, густо зарастает подводной травой и зубастая рыба становится здесь частым гостем.
Не теряя времени, привязывает к леске «поводок» ловким рыболовным узлом, крепит любимую блесну. На нее у Насти всегда ловится. Не прошло и десяти минут, она тащит из реки щучку-травянку.
— Эта маленькая, отпущу, я от килограмма и больше домой забираю, — комментирует первый улов рыбачка.
Анастасии 20 лет. Она не любит шумные вписки и тусовки. Если выдается свободное время, берет снасти и буквально мчится к воде.
— Мне нравится, что приходишь на рыбалку, никого нет, спокойно, я как бы наедине с природой. Можно отдохнуть от городской суеты, — рассказывает девушка.
Настя родом из Красноярского края. Когда ей было пять лет, отец привел дочку на рыбалку.
— Он учил меня рыбачить на поплавочную удочку. В первый же день с его помощью я поймала несколько маленьких карасиков. Меня это дело как-то сразу затянуло, такой азарт проснулся. Начала проситься с отцом, а через пару лет сама стала бегать на Чулым. Однажды познакомилась с двумя пацанами, они меня были старше на год и у них была лодка — вот это счастье! Всё лето к ним ездила на велосипеде и мы вместе плавали рыбачить, — рассказывает девушка.
К концу того лета Настя стала приносить домой крупный улов. Вместо модных джинсов и нового телефона выпрашивала у родителей ледобур для зимней рыбалки и спиннинг.
— Помню, когда почувствовала просто небывалый кайф от рыбалки! Я одна удила на Чулыме и чувствую — что-то огромное тянет. А я же маленькая всегда была, слабая. Еле вытащила эту щуку. Она и правда оказалась здоровенная, тянула в разные стороны, плескалась, выпрыгивала, делала «свечки». Долго я с ней боролась, но победила. И даже поделиться радостью не с кем было. Тогда я просто начала кричать от восторга. Когда пришла домой, взвесила, оказалось почти два с половиной кило рыбешка, — вспоминает Настя.
После переезда в Красноярск Анастасия свое детское увлечение не забросила. В дни отдыха от учебы, а затем работы, она искала в городе рыбные места, купила новый спиннинг, собрала коллекцию уловистых приманок на щуку. Без добычи с реки не уходила практически никогда. Да и рыбки попадаются как на подбор — крупные, жирные. Иногда Настя хвасталась уловом в социальных сетях.
Вскоре посты девушки стали собирать большое количество лайков от мужчин, а в комментариях всё чаще стали появляться восхищенные сообщения: «Вот девчонка молодец! Хорошее увлечение! Так держать», «Видел тебя сегодня, скинь фото блесны, на которую щук брала, я видел, одну за одной тягала», «Я офигел, когда увидел, кто ловил щук, сегодня был там, видел эту девушку, хотел подойти узнать, на что ловит».
В соцсети посыпались десятки заявок в друзья, все конечно же от мужчин.
— Наверное, хотят себе жену-рыбачку, — смеется Настя и почти никого не добавляет. Но украдкой признаётся, что хотела бы найти себе хороших, порядочных напарников, у которых есть машина, чтобы ездить на отдаленные реки и озёра и вместе рыбачить там.
— Хочу разведать новые места, попробовать свои силы в ловле другой крупной рыбы. Знаю, где в окрестностях Красноярска форель ловят, может, тоже попытаю удачу, — делится планами девушка.