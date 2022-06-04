«Молодец, девчонка!»: рыбаки в восторге от девушки, которая ловит двухкилограммовых щук

— Эта маленькая, отпущу, я от килограмма и больше домой забираю, — комментирует первый улов рыбачка.



Анастасии 20 лет. Она не любит шумные вписки и тусовки. Если выдается свободное время, берет снасти и буквально мчится к воде.

— Мне нравится, что приходишь на рыбалку, никого нет, спокойно, я как бы наедине с природой. Можно отдохнуть от городской суеты, — рассказывает девушка.