Книжек не читали? Попробуйте ответить на 10 вопросов из Литературного диктанта

В последнее время в России появилось столько разнообразных «диктантов», что за всеми и не уследишь. Вот буквально на днях состоялся Литературный диктант. Вы, кстати, принимали в нем участие? Если нет, то у нас он, как говорится, и дома есть. В этом тесте мы объединили 10 вопросов из самой книжной акции из образовательных и самой образовательной из книжных — как думаете, у вас получится безошибочно ответить на каждое задание?