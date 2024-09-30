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Образование тест Книжек не читали? Попробуйте ответить на 10 вопросов из Литературного диктанта

Книжек не читали? Попробуйте ответить на 10 вопросов из Литературного диктанта

Не каждый филолог пройдет этот тест без ошибок

2 381
6 комментариев

Вот так напишут писатели свои романы, а нам (и вам) потом на вопросы отвечать

В последнее время в России появилось столько разнообразных «диктантов», что за всеми и не уследишь. Вот буквально на днях состоялся Литературный диктант. Вы, кстати, принимали в нем участие? Если нет, то у нас он, как говорится, и дома есть. В этом тесте мы объединили 10 вопросов из самой книжной акции из образовательных и самой образовательной из книжных — как думаете, у вас получится безошибочно ответить на каждое задание?

ТЕСТПройден 1022 раза
1 / 10

Какое произведение начинается такими строчками: «На 171-м разъезде уцелело двенадцать дворов, пожарный сарай да приземистый, длинный пакгауз, выстроенный в начале века из подогнанных валунов. В последнюю бомбежку рухнула водонапорная башня, и поезда перестали здесь останавливаться. Немцы прекратили налеты, но кружили над разъездом ежедневно, и командование на всякий случай держало там две зенитные счетверенки. Шел май 1942 года»?

  • «А зори здесь тихие…»

  • «Солдатами не рождаются»

  • «Белая гвардия»

  • «Молодая гвардия»

2 / 10

Кто из перечисленных писателей не получал Нобелевскую премию?

  • Иван Бунин

  • Борис Пастернак

  • Антон Чехов

  • Михаил Шолохов

3 / 10

Этот персонаж — потомственный дворянин. В юности изучал право и судопроизводство, но на деле не способен составить даже заявление в полицию в свободной форме. В прошлом он служил чиновником, но после небольшой неприятности отправился в отставку. Он 12 лет безвыездно живет в Петербурге на Гороховой улице. О ком речь?

  • Чацкий

  • Обломов

  • Манилов

  • Свидригайлов

4 / 10

Как звали коня Печорина, загнанного им в погоне за Верой?

  • Казак

  • Калмык

  • Карадаг

  • Черкес

5 / 10

Каких цветов в одежде придерживался Чичиков?

  • Коричневых и красноватых

  • Черных и красных

  • Фиолетовых и зеленоватых

  • Серых

6 / 10

Сколько действий в пьесе «Бесприданница»?

  • Одно

  • Два

  • Три

  • Четыре

7 / 10

Этот герой соединяет в себе черты многих литературных персонажей и реальных лиц, но больше всего напоминает Николая Гоголя: «бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос человек примерно лет тридцати восьми». Имени его мы не знаем, а вот прозвище…

  • Человек в футляре

  • Иудушка

  • Кривоносик

  • Мастер

8 / 10

На самом деле их три, но автор считал, что они — одно произведение с разными героями и общей идеей. Первым была «Обыкновенная история», третьим — «Обрыв». А как назывался второй?

  • «Вий»

  • «Обломов»

  • «Накануне»

  • «На дне»

9 / 10

На пути к любимой Венечка Ерофеев, лирический герой поэмы «Москва — Петушки», благополучно миновал небольшую станцию Железнодорожную. А лет сто назад, когда станция называлась Обираловка, это не удалось сделать одной литературной героине. Как ее звали?

  • Анна Аркадьевна

  • Настасья Филипповна

  • Татьяна Дмитриевна

  • Катерина Петровна

10 / 10

Пират Джон Сильвер потерял ногу, его «коллега» капитан Крюк — руку. А какой части тела лишился коллежский асессор Платон Ковалев?

  • Кисти

  • Носа

  • Уха

  • Глаза

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Комментарии
6
NaTaSHka
1 час
Филолог я...отоно чё!
Гость
1 час
Вот к чему нужно знать, сколько действий было в пьесе "Бесприданница" или какого цвета был пиджак у Чичикова? Важно же содержание!
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