Когда закончится прием документов в вузы: все, что нужно знать абитуриенту, в картинках

Во всех вузах страны приемная кампания в самом разгаре. Еще есть время подать документы на специальность мечты. Скоро прием будет закончен, и бывшие школьники узнают, куда они прошли и есть ли шанс не платить за обучение. В преддверии этого судьбоносного решения рассказываем, что необходимо для успешного прохождения испытаний и зачисления в учебное заведение.
Календарь абитуриента
Вузы сами устанавливают сроки приемной кампании, но в рамках дат, утвержденных Минобрнауки. Как правило, 20 июня начинается прием документов, а 25 июля — заканчивается. Однако в некоторых случаях срок может отличаться: для поступающих с прохождением дополнительных вступительных испытаний (ДВИ) творческой или профессиональной направленности документы можно подать с 7 по 20 июля. А при других дополнительных экзаменах в вузе — с 10 по 20 июля. Для тех, кто поступает на платное отделение, нести документы можно до 20 августа. Однако все сроки лучше уточнить на сайте нужного вуза.
Что нужно для поступления
Подать документы абитуриенты могут только в пять российских вузов, включая филиалы. Разрешается выбрать пять специальностей, но каждое учебное заведение может самостоятельно определять порядок. Так что их может быть меньше.
Сделать это можно несколькими способами: лично, на портале «Госуслуги», через сервис «Поступление в вуз онлайн», по почте на адрес приемной комиссии или через личный кабинет на сайте вуза, если такой имеется.
Для поступления ряд вузов проводит дополнительные вступительные испытания. Это может быть творческий конкурс в театральный вуз или физподготовка для будущих сотрудников МЧС. Нужно заранее ознакомиться с правилами и датами проведения таких экзаменов в желаемом учебном заведении.
Кто может поступить на бюджет
Для некоторых категорий существуют особые условия для зачисления:
дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей;
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
граждане до 20 лет, имеющие только одного родителя — инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже региональной величины прожиточного минимума;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации;
дети военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья;
дети умерших Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы;
дети погибших сотрудников ОВД, Росгвардии, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов, Следственного комитета РФ и т. п.;
дети прокурорских работников, погибших вследствие увечья или проблем со здоровьем, полученных в период прохождения службы либо после увольнения;
контрактники при непрерывной продолжительности военной службы по контракту не менее трех лет;
инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий;
лица, имеющие право на поступление в пределах отдельной квоты.
Стоит отметить, что призеры и победители олимпиад в течение четырех лет могут поступить по профилю конкурса без вступительных испытаний. Также успехи могут приравнять к максимальным баллам по ЕГЭ по соответствующему предмету. Или же приравнять к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания по данному профилю.
Существует и другой вариант — целевая квота. Для этого необходимо заключить договор с госучреждениями или российскими компаниями. Однако такая форма обучения обязывает студента к трудоустройству. После выпуска необходимо будет отработать у работодателя, указанного в договоре, от трех до пяти лет. В противном случае стоимость обучения придется возместить.
Когда можно узнать результаты поступления
С 27 июля начнут публиковать конкурсные списки. Сумма баллов формируется по результатам ЕГЭ, дополнительного испытания (при наличии) и индивидуальных достижений. Чем выше имя в списке, тем больше шансов на бесплатное обучение в данном вузе.
С меньшим количеством баллов, чем у тех, кто вверху списка, можно рассмотреть платную основу. Информацию о стоимости, как правило, публикуют до начала приемной кампании. Также учебные заведения сообщают о возможных скидках за успехи в учебе и достижения на олимпиадах или других конкурсах. Минимальную сумму баллов, достаточную для поступления, нужно узнавать в каждом конкретном вузе. О стоимости обучения в главных вузах страны можно почитать в нашем материале.