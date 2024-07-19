Когда закончится прием документов в вузы: все, что нужно знать абитуриенту, в картинках

Подать документы в вуз можно лично и онлайн Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Во всех вузах страны приемная кампания в самом разгаре. Еще есть время подать документы на специальность мечты. Скоро прием будет закончен, и бывшие школьники узнают, куда они прошли и есть ли шанс не платить за обучение. В преддверии этого судьбоносного решения рассказываем, что необходимо для успешного прохождения испытаний и зачисления в учебное заведение.

Календарь абитуриента

Вузы сами устанавливают сроки приемной кампании, но в рамках дат, утвержденных Минобрнауки. Как правило, 20 июня начинается прием документов, а 25 июля — заканчивается. Однако в некоторых случаях срок может отличаться: для поступающих с прохождением дополнительных вступительных испытаний (ДВИ) творческой или профессиональной направленности документы можно подать с 7 по 20 июля. А при других дополнительных экзаменах в вузе — с 10 по 20 июля. Для тех, кто поступает на платное отделение, нести документы можно до 20 августа. Однако все сроки лучше уточнить на сайте нужного вуза.

Прием документов в вузы подходит к концу Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Что нужно для поступления

Подать документы абитуриенты могут только в пять российских вузов, включая филиалы. Разрешается выбрать пять специальностей, но каждое учебное заведение может самостоятельно определять порядок. Так что их может быть меньше.



Сделать это можно несколькими способами: лично, на портале «Госуслуги», через сервис «Поступление в вуз онлайн», по почте на адрес приемной комиссии или через личный кабинет на сайте вуза, если такой имеется.



Для поступления на некоторые специальности нужно пройти дополнительный конкурс Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Для поступления ряд вузов проводит дополнительные вступительные испытания. Это может быть творческий конкурс в театральный вуз или физподготовка для будущих сотрудников МЧС. Нужно заранее ознакомиться с правилами и датами проведения таких экзаменов в желаемом учебном заведении.



Кто может поступить на бюджет

Для некоторых категорий существуют особые условия для зачисления:

дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей;

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;

граждане до 20 лет, имеющие только одного родителя — инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже региональной величины прожиточного минимума;

граждане, подвергшиеся воздействию радиации;

дети военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья;

дети умерших Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы;

дети погибших сотрудников ОВД, Росгвардии, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов, Следственного комитета РФ и т. п.;

дети прокурорских работников, погибших вследствие увечья или проблем со здоровьем, полученных в период прохождения службы либо после увольнения;

контрактники при непрерывной продолжительности военной службы по контракту не менее трех лет;

инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий;

лица, имеющие право на поступление в пределах отдельной квоты.

Стоит отметить, что призеры и победители олимпиад в течение четырех лет могут поступить по профилю конкурса без вступительных испытаний. Также успехи могут приравнять к максимальным баллам по ЕГЭ по соответствующему предмету. Или же приравнять к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания по данному профилю.



Существует и другой вариант — целевая квота. Для этого необходимо заключить договор с госучреждениями или российскими компаниями. Однако такая форма обучения обязывает студента к трудоустройству. После выпуска необходимо будет отработать у работодателя, указанного в договоре, от трех до пяти лет. В противном случае стоимость обучения придется возместить.



Когда можно узнать результаты поступления

С 27 июля начнут публиковать конкурсные списки. Сумма баллов формируется по результатам ЕГЭ, дополнительного испытания (при наличии) и индивидуальных достижений. Чем выше имя в списке, тем больше шансов на бесплатное обучение в данном вузе.



Около 73% бюджетных мест было направлено в региональных вузы Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы









