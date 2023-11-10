«Спасибо, что проговорился»: экономисты — о скандальном заявлении оренбургского министра про зарплаты и «длинные рубли» учителей

А началось всё с того, что оренбургский депутат Нурлан Мунжасаров заявил, что оклад учителя в регионе составляет от 8 до 9 тысяч рублей в месяц, а для того чтобы педагог смог зарабатывать 38 тысяч, необходимо как минимум брать две ставки. Депутат предложил поднять уровень зарплат местных учителей до московских педагогов.

В ответ на это предложение Алексей Пахомов заявил:





— Если выравнять всем зарплату и сделать ее московской, произойдет то, что у нас в систему образования пойдут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить.