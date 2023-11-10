«Спасибо, что проговорился»: экономисты — о скандальном заявлении оренбургского министра про зарплаты и «длинные рубли» учителей

После разговора с министром образования соседней Оренбургской области Алексея Пахомова, который прославился скандальной фразой о зарплатах учителей, наши коллеги из UFA1.RU обратились к экономистам с просьбой рассказать, в чём неправ чиновник. Почему хорошие учителя не могут получать хорошую зарплату? Собеседники — директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев и профессор Никита Кричевский — разнесли Пахомова в пух и прах. Публикуем мнения экспертов.
А началось всё с того, что оренбургский депутат Нурлан Мунжасаров заявил, что оклад учителя в регионе составляет от 8 до 9 тысяч рублей в месяц, а для того чтобы педагог смог зарабатывать 38 тысяч, необходимо как минимум брать две ставки. Депутат предложил поднять уровень зарплат местных учителей до московских педагогов.
В ответ на это предложение Алексей Пахомов заявил:
— Если выравнять всем зарплату и сделать ее московской, произойдет то, что у нас в систему образования пойдут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить.
45-летний Алексей Пахомов возглавляет оренбургское Министерство образования с 2019 года. Сам он — уроженец Екатеринбурга и выпускник Уральского государственного технического университета, кандидат экономических наук. Согласно последней опубликованной декларации, его годовой доход (за
Позже в разговоре с UFA1.RU Пахомов уточнил, что не имел в виду, что зарплаты поднимать не надо. По словам чиновника, он лишь отверг конкретный способ «всеобщей уравниловки» до «московских» показателей. Генеральный директор института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев поддерживает возмущение из-за высказывания министра. По словам руководителя ИПР, сравнение «длинного рубля» с «призванием» напоминает слова бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева.
— «Если хотите денег, идите в бизнес», — цитирует экономист. — Мне такое мнение кажется несколько наивным. Мы живем в рыночном обществе, где деньги — мерило твоей эффективности и правильности выбора пути. Если мы живем рыночной логикой, то хорошая работа должна поощряться деньгами. Либо нам надо уходить от рыночной логики. К слову, при СССР, где предполагалось, что человек положит себя на алтарь, за успехи в профессии платили очень хорошо, учителям особенно.
Дмитрий Журавлев подчеркивает, что не может быть системы поощрения, основанной на подвиге.
— Безусловно, есть люди, готовые отнести себя на алтарь профессии, не требуя ничего взамен. Но насколько это морально оправдано требовать подобного подвига? И есть ли смысл — раз уж мы говорим о нехватке кадров — ждать, что при таких условиях к этому алтарю потянутся толпы. И потом, а что будет с семьей человека, который избрал такой путь? Он не сможет о ней позаботиться и ничего не оставит своим детям — в этом есть мораль? — возмущается Журавлев.
Раскритиковал Алексея Пахомова и профессор, доктор экономических наук Никита Кричевский. Он говорит, что доходы преподавателей в регионах очень низкие, а статус профессии опустили ниже плинтуса.
— Есть указ Путина от 2018 года, что средняя зарплата в образовательной сфере должна составлять 200% средней по региону, — рассказывает профессор. — На практике это не выполняется. Москва — это особый случай, здесь исторически больше денег, так уж сложилось. В Москве уровень жизни несколько другой. У нас, [в Москве], в образовательной сфере действительно — нет, не большие — достойные зарплаты по сравнению с регионами. В регионах в среднем этот показатель — 20–25 тысяч рублей, а должен быть 100. Если человек считает, что зарплата в 20–25 тысяч рублей — это хорошо, то бог ему судья.
Экономист тоже обратил пристально внимание на слова Алексея Пахомова о призвании.
— Мы все должны этого министра поблагодарить, потому что он озвучил то, что кому-то, может быть, еще оставалось непонятным, — он проговорился. Если ты стране нужен, страна должна платить тебе соответствующим образом. Если нет, пусть так и скажут: «Уйдите». Многие учителя подрабатывают репетиторством, выживают как могут. Многие вообще ушли из школ в репетиторство. Я бы посмотрел, сколько среди самозанятых учителей, — думаю, мы все удивимся. Ими тоже как раз и движет то самое призвание, о котором упоминал Пахомов, — заявляет Никита Кричевский.
Директор ИПР Дмитрий Журавлев добавляет, что в существующей ситуации только «длинным рублем» и можно обеспечить прирост кадров и вернуть в школы педагогов. По его словам, при повышении зарплат у аппарата системы образования появится возможность проводить селекцию и отметать тех, кто пришел не «по призванию».
— А если в учителя идут те, кто не хочет сделать карьеру и получать деньги, это тоже не значит, что они идут по призванию. Часто это значит, что они идут в учителя, потому что больше никуда не взяли, — резюмирует Журавлев.
Напомним, Алексей Пахомов возглавляет оренбургское Министерство образования с 2019 года. По его словам, с тех пор указ президента об учительских зарплатах выполняется. По последним данным, этот показатель составляет