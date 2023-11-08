На крыше гимназии № 1 собрались рабочие-экстремалы — видео, как они разбирают кровлю без страховки

Директор гимназии № 1 Виктор Косьяненко поблагодарил корреспондента НГС за звонок и пообещал, что обязательно переговорит с руководством строительной компании.



— Я еще раз сейчас проверю, как у нас огорожена территория. И обязательно свяжусь со строителями, чтобы переговорить по вопросу безопасности рабочих. Вы знаете, у меня фобия — я высоты боюсь, так я практически каждый день интересовался, как все идет, когда в прошлый раз в школе делали ремонт… Если строители работают без страховки, то мы сейчас же им скажем: либо они прекращают, либо пусть делают страховку, — категорично заметил директор гимназии и уточнил, что ремонт кровли выполняет ООО «Новый город».