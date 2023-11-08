На крыше гимназии № 1 собрались рабочие-экстремалы — видео, как они разбирают кровлю без страховки

В Новосибирске крышу здания начальной школы гимназии № 1 на Потанинская, 9 начали разбирать рабочие, которые забыли надеть страховые тросы. Видео с ремонтом прислал корреспонденту НГС один из родителей, приехавший забирать из школы ребенка.
— Это — «началка», здание, где учатся дети с 1 по 3 класс. Вчера приехал за ребенком, а там куча досок для перекрытия. Ну и видно, что люди без страховки работают на крыше прямо над выходом из школы, где дети ходят. Родители в шоке, стоят и наблюдают, как это все происходит. Ремонт, как я понимаю, начали на праздниках или недавних каникулах, — рассказал Александр, снявший происходящее на телефон.
На видеоролике заметно, как несколько человек отрывают металлические листы прямо над входом в школу. Рабочие находятся на крыше без страховок.
Директор гимназии № 1 Виктор Косьяненко поблагодарил корреспондента НГС за звонок и пообещал, что обязательно переговорит с руководством строительной компании.
— Я еще раз сейчас проверю, как у нас огорожена территория. И обязательно свяжусь со строителями, чтобы переговорить по вопросу безопасности рабочих. Вы знаете, у меня фобия — я высоты боюсь, так я практически каждый день интересовался, как все идет, когда в прошлый раз в школе делали ремонт… Если строители работают без страховки, то мы сейчас же им скажем: либо они прекращают, либо пусть делают страховку, — категорично заметил директор гимназии и уточнил, что ремонт кровли выполняет ООО «Новый город».
ООО «Новый город» образовано в марте 2018 года. Директор и единственный учредитель — Иван Дорошев. Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 57,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 460 тысяч рублей. Компания является участником госконтрактов: общая сумма заключенных контрактов — около 12 миллионов рублей.
Руководитель компании Иван Дорошев заверил журналиста в том, что его рабочие, как правило, соблюдают технику безопасности.
— Это не работа была, возможно. Или возможно, кто-то перебежал, а веревку было не не перецепить.Но у нас есть фотографии, что они работают у нас со страховкой и в поясах. Это просто какой-то момент сняли, может, — предположил Иван Дорошев.
Все работы по перекрытию крыши, добавил руководитель компании, должны закончить в течение месяца.
В октябре 2022 года НГС рассказал историю, как отец первоклассницы ужаснулся от вида туалета в школе № 16. В мэрии журналисту после этого пообещали, что уборную отремонтруют.