«Теоретически заработать 80 тысяч рублей в школе можно»: учителя рассказали о реальных зарплатах

На днях Тюменьстат опубликовал данные о зарплатах тюменских учителей. По официальной информации, педагоги в регионе получают в среднем 65 тысяч рублей в месяц, а в областном центре их доход еще выше. Средняя зарплата учителей школ в Тюмени составляет 75 тысяч рублей. Эта статистика была приведена без учета пятитысячной надбавки за классное руководство. Итого получается, что средний месячный доход педагога равен 80 тысячам рублей. Публикация этой информации вызвала шквал возмущений в комментариях со стороны учителей.
Между тем, по данным Росстата, средняя зарплата учителя в 2023 году по России оставляет
Наши коллеги из 72.RU решили выяснить, почему официальные цифры так далеки от реальности и сколько нужно провести уроков, чтобы получить зарплату в 75–80 тысяч рублей, как это вдруг показала региональная статистика?
По словам учителей, теоретически получать в школе 60–70 и даже 80 тысяч рублей можно, но для этого придется буквально жить на работе. Одна ставка, а это 18 часов (уроков) в неделю, позволяет сейчас заработать примерно 20 тысяч рублей.
— Получается, что молодому учителю нужно взять минимум три ставки и каждый день работать в две смены с утра до вечера, а после еще проверять тетради, готовиться к предстоящим занятиям, заполнять электронный журнал и отвечать на вопросы родителей. Это просто какое-то рабство, а не работа. Возможно, при такой нагрузке зарплата будет 60 тысяч и даже больше, — рассказал 72.RU учитель, работающий в одной из школ Тюмени.
Помимо оклада за количество часов и пятитысячной надбавки за классное руководство (размер не меняется уже много лет. — Прим. ред.) у педагогов есть так называемая стимулирующая — это премия, размер которой каждый раз оказывается для учителей настоящим сюрпризом.
— Стимулирующую начисляют по баллам. Их можно получить за участие или победу ученика в олимпиаде или в соревнованиях, а также за организацию и проведение различных мероприятий в выходные, праздничные дни или каникулы, — поясняют педагоги.
Стоимость одного балла не является фиксированной, а вот фонд, из которого выплачивается стимулирующая всем работающим в школе учителям, — это, как правило, неизменная сумма. И получается, что в месяцы, когда дополнительной работы у педагогов много, балл дешевле, чем во время относительного затишья.
— В один месяц балл может стоить 100 рублей, а в другой — 300. Поэтому большая загруженность — это не всегда равно большой зарплате. Размер стимулирующей может быть 1000 рублей, а может и
По результатам опроса, проведенного на нашем сайте, учителя российских школ получают в основном от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, и это больше похоже на правду.
— Жена — учитель математики старших классов в городской школе, зарплата — 30 тысяч, и это еще с классным руководством! Премия — на усмотрение директора, как себя будешь вести. Нагрузка — 39 часов в неделю только уроков, не считая подготовки к занятиям и проверки тетрадей, — жалуется супруг учительницы.
Сами учителя предполагают, что в уровень средней зарплаты учителей вносят лепту высокие доходы завучей и директоров. Именно они распределяют в школах премиальный фонд и решают, кому и сколько заплатить стимулирующую.
В этом учебном году система оплаты труда педагогов должна поменяться. То, что зарплаты учителей необходимо сделать достойными, обсуждали еще весной в Совете Федерации. Как в итоге изменятся реальные доходы, пока непонятно. Зарплаты, рассчитанные по новой схеме, учителя увидят не раньше чем через месяц.
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