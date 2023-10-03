«Теоретически заработать 80 тысяч рублей в школе можно»: учителя рассказали о реальных зарплатах

Наши коллеги из 72.RU решили выяснить, почему официальные цифры так далеки от реальности и сколько нужно провести уроков, чтобы получить зарплату в 75–80 тысяч рублей, как это вдруг показала региональная статистика?



По словам учителей, теоретически получать в школе 60–70 и даже 80 тысяч рублей можно, но для этого придется буквально жить на работе. Одна ставка, а это 18 часов (уроков) в неделю, позволяет сейчас заработать примерно 20 тысяч рублей.



— Получается, что молодому учителю нужно взять минимум три ставки и каждый день работать в две смены с утра до вечера, а после еще проверять тетради, готовиться к предстоящим занятиям, заполнять электронный журнал и отвечать на вопросы родителей. Это просто какое-то рабство, а не работа. Возможно, при такой нагрузке зарплата будет 60 тысяч и даже больше, — рассказал 72.RU учитель, работающий в одной из школ Тюмени.

