«Хотел испытать себя»: как сахалинский школьник поехал в Сибирь за мечтой и стал рыцарем — теперь его ждет московский вуз

Приемная кампания в новосибирских вузах почти завершилась. Еще совсем чуть-чуть, и абитуриентов разбросает по университетам, институтам, академиям, где с сентября начнется новый учебный год.



Даниил Ким приехал в Новосибирск из поселка Шахтерск на Сахалине. Учась в обычной средней школе, он даже не думал, что окажется в Новосибирске. Цель поступить в физматшколу и жить в Академгородке появилась, когда внезапно уехал его близкий друг.