«Хотел испытать себя»: как сахалинский школьник поехал в Сибирь за мечтой и стал рыцарем — теперь его ждет московский вуз

Талантливый и целеустремленный студент — на первый взгляд, это обычная история, по крайней мере, для СУНЦ НГУ (физматшкола), куда со всех уголков страны приезжают учиться именно такие. Но всё же мы решили заглянуть в мир современных подростков, выбравших науку и идущих за своей мечтой стать суперпрофи. Даниил Ким приехал учиться в Новосибирск из небольшого поселка на Сахалине, с детства он мечтает стать врачом. Мы поговорили с Даниилом не только о его стремлениях, но и о рыцарях, компьютерных играх по ночам и отношениях с родителями.
Приемная кампания в новосибирских вузах почти завершилась. Еще совсем чуть-чуть, и абитуриентов разбросает по университетам, институтам, академиям, где с сентября начнется новый учебный год.
Даниил Ким приехал в Новосибирск из поселка Шахтерск на Сахалине. Учась в обычной средней школе, он даже не думал, что окажется в Новосибирске. Цель поступить в физматшколу и жить в Академгородке появилась, когда внезапно уехал его близкий друг.
— С пятого класса мы учились вместе. В девятом классе он решал какие-то задания по химии, какую-то заочную школу. Я не спрашивал сильно, что это за заочная школа, зачем она нужна, — вспоминает Даниил. — И как-то за неделю до отъезда он говорит: «Ну всё, я уезжаю в Новосибирск». Я говорю: «Что?» Я его проводил, погуглил, что за школа. Потом еще выяснил, что он решал и Всесибирскую олимпиаду, когда я о ней еще ничего не знал.
С того момента мысль уехать зрела каждый день. Свободы, разумеется, хотелось, но это было не самым главным.
— Я уже давно слышал о Новосибирске, о том, что здесь находится такой научно-исследовательский центр Академгородок, — говорит Даниил. — В какой-то момент я понял, что хочу туда, — давно хотел сменить обстановку, уехать от родителей. В то же время я хотел получить более глубокие знания и испытать себя.
Учитель физики стал для него наставником и помогал готовиться. Даниил говорит, что ему доставались задания посложнее, он становился победителем и призером многочисленных олимпиад.
Даже если у ребенка есть способности, не всем родителям под силу отпустить своего подростка за тысячи километров. Даниил эту возможность получил, тем более с профессией к тому моменту он уже определился.
— Давно очень хочу быть врачом. Всю сознательную жизнь, сколько я себя помню, класса с седьмого, может быть, с шестого, хочу быть врачом. Даже во втором классе портфолио заполнял на тему «Кем я хочу быть в будущем» — у меня там врач нарисован, — смеется он. — Я бы очень хотел стать хорошим специалистом, действительно качественным. Не то чтобы я хочу быть врачом с каким-то именем. Просто хочу, чтобы на меня можно было положиться.
Врачом — точно, а каким именно — определится позже. Даниил говорит, что, вероятнее всего, хирургом, потому что нравится что-то делать руками. В любом случае времени для выбора еще достаточно, ведь впереди пять лет лечебного дела.
— На самом деле есть еще один вариант — патологоанатом. Есть очень интересная наука гистология, мне нравится. Ну и, возможно, там тоже с чистыми руками я не останусь, — смущенно улыбается будущий студент. — Я на самом деле не до конца знаю детали этой работы: выглядит это так, будто я буду в морге копошиться в органах. Пугает ли? Наверное, пугает. Но я на самом деле больше боюсь за хирургию, потому что мало ли каких поломанных людей мне могут привезти, а я должен буду как-нибудь их починить. А в морге я с этим уже ничего не сделаю. Разная ответственность.
В Новосибирске Даниил быстро влился в коллектив и даже стал командиром класса. Кроме учебы у парня много увлечений. Он не скрывает, что может посвятить ночь компьютерной игре, пробует себя ведущим на мероприятиях, рисует и даже участвует в рыцарских турнирах. В рыцарских доспехах можно совсем иначе себя чувствовать, рассуждает будущий студент. Ты знаешь, что защищен с ног до головы, и ничего не отвлекает от той цели, которую ты видишь через узкую щель в своем шлеме.
— Пластиковая палка, обшитая пенопластом, с весом примерно как у меча. И вот вы такими палками деретесь, бьете друг друга — в средствах защиты, конечно. По мне, так это неплохой способ выпустить свой пар накопившийся, успокоиться. Расслабиться, я бы даже сказал, — рассказывает Даниил про занятия в секции «Современный мечевой бой». — Я хочу себя представлять рыцарем хотя бы потому, что рыцари — по крайней мере, образ рыцарей — это благородные люди, честные. На самом деле в жизни не совсем: в жизни это были обычные люди средневековые, довольно жестокие, но это не так важно.
Даниил не считает себя амбициозным человеком, говорит, что пока не принципиально, в какой клинике работать. При этом понимает, что хорошая зарплата всем нужна — тем более в будущем он хотел бы поддержать своих родителей. И вообще хорошо жизнь прожить.
— Что значит хорошо? Чтобы не стыдно было, — пожимает плечами Даниил. — За плохие поступки. За то, что я не сделал то, чего хотел, наверное.
Даниил поступил в Сеченовский университет в Москве и сказал, что жить и работать он планирует в России.
Учиться в Новосибирск приезжают не только жители других городов страны. В прошлом году мы рассказывали про студентку из Колумбии, которая решила получить музыкальное образование в консерватории имени Глинки.