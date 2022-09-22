5G и фейки: в СибГУТИ студенты будут изучать цифровое пространство впервые в России

— В современном мире образование почему-то ушло от понимания «универсум» и разделилось на техническое и гуманитарное. В итоге, когда появились интернет и соцсети, где человек социальный попал в техногенную среду, возникла крайняя необходимость в человеке, который обладает универсальным набором знаний, разбирается в социологии, психологии, философии и знает, как устроен современный техногенный мир. Такого человека не производит современная система образования, это уникальные люди в области пиара, IT-специалисты. Мы решили пробел восполнить, — сказал Николай Лишин.