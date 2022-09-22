5G и фейки: в СибГУТИ студенты будут изучать цифровое пространство впервые в России
На базе новосибирского университета откроют департамент цифровой аналитики
В Новосибирском университете СибГУТИ откроют департамент цифровой аналитики совместно с Министерством обороны РФ. Там впервые в России будут готовить специалистов в области анализа цифрового пространства. Как передает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента информационных систем Минобра РФ Николая Лишина, студенты будут обучаться работе с технологиями искусственного интеллекта, программным обеспечением организаций и с социальными сетями, в том числе для разоблачения фейков.
— В современном мире образование почему-то ушло от понимания «универсум» и разделилось на техническое и гуманитарное. В итоге, когда появились интернет и соцсети, где человек социальный попал в техногенную среду, возникла крайняя необходимость в человеке, который обладает универсальным набором знаний, разбирается в социологии, психологии, философии и знает, как устроен современный техногенный мир. Такого человека не производит современная система образования, это уникальные люди в области пиара, IT-специалисты. Мы решили пробел восполнить, — сказал Николай Лишин.
Как добавил руководитель департамента, специалисты будут анализировать информационное пространство. В СибГУТИ образовательную программу опробуют, а потом распространят на другие вузы страны.
Как сообщил ТАСС врио ректора вуза Бари Хаиров, основными изучаемыми дисциплинами программы станут технологии искусственного интеллекта, логистики, программное обеспечение организаций и управления сложными структурами, исследования цифровой среды, технологии 5G и другие. Ежегодно проходить обучение в департаменте при институте безопасности вуза будут 20–25 человек.
Наши коллеги из MSK1.RU спросил учащихся ведущего вуза страны, как они относятся к системе поступления в высшие учебные заведения, а также какие проблемы могут поджидать будущих студентов.