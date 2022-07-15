Новосибирцев будут бесплатно учить игре в Dota 2 — 11 фото из школы
На обучение принимают детей от 12 лет
Вчера в Новосибирской области открылось отделение компьютерного спорта с бесплатным обучением. Отделение открылось на базе ГАУ НСО «СШОР по стрелковым видам спорта». Здесь будут проходить тренировки, а также подготовка команды по компьютерному спорту.
— Символично, что первое отделение киберспорта на базе государственной школы открывается именно в нашем регионе, потому что Новосибирская область находится в тройке лидеров по цифровизации в России, — отметила заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирина Савельева.
12 июля состоялся региональный этап V Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». Лучшим водителем во второй раз стал Алексей Черников.