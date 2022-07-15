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Новосибирцев будут бесплатно учить игре в Dota 2 — 11 фото из школы

На обучение принимают детей от 12 лет

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В 2016 году компьютерный спорт утвердили во всероссийском реестре видов спорта в России

В 2016 году компьютерный спорт утвердили во всероссийском реестре видов спорта в России

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Вчера в Новосибирской области открылось отделение компьютерного спорта с бесплатным обучением. Отделение открылось на базе ГАУ НСО «СШОР по стрелковым видам спорта». Здесь будут проходить тренировки, а также подготовка команды по компьютерному спорту.

Как отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов, компьютерный спорт — одно из самых перспективных направлений

Как отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов, компьютерный спорт — одно из самых перспективных направлений

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«Этот вид спорта, безусловно, набирает обороты. И наша задача — идти в ногу со временем, развивать интересные и актуальные для молодежи виды спорта», — сообщил Ахапов

«Этот вид спорта, безусловно, набирает обороты. И наша задача — идти в ногу со временем, развивать интересные и актуальные для молодежи виды спорта», — сообщил Ахапов

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Министр уверен, что открытие отделения увеличит число спортсменов от Новосибирской области на турнирах

Министр уверен, что открытие отделения увеличит число спортсменов от Новосибирской области на турнирах

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Первый набор будет состояться из 50 человек, половину спортсменов уже набрали

Первый набор будет состояться из 50 человек, половину спортсменов уже набрали

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— Символично, что первое отделение киберспорта на базе государственной школы открывается именно в нашем регионе, потому что Новосибирская область находится в тройке лидеров по цифровизации в России, — отметила заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирина Савельева.

Занятия будут проводиться регулярно под присмотром профессиональных тренеров

Занятия будут проводиться регулярно под присмотром профессиональных тренеров

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Распорядок дня составят таким образом, чтобы подростки чрезмерно не погружались в компьютерные игры

Распорядок дня составят таким образом, чтобы подростки чрезмерно не погружались в компьютерные игры

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Ученики будут не только тренироваться в компьютерном спорте, но и совмещать с общей физической подготовкой

Ученики будут не только тренироваться в компьютерном спорте, но и совмещать с общей физической подготовкой

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На данный момент продолжается набор спортсменов по дисциплине «боевая арена»

На данный момент продолжается набор спортсменов по дисциплине «боевая арена»

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В отделение компьютерного спорта принимают детей от 12 лет по дисциплине Dota 2 и LoL

В отделение компьютерного спорта принимают детей от 12 лет по дисциплине Dota 2 и LoL

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12 июля состоялся региональный этап V Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». Лучшим водителем во второй раз стал Алексей Черников.

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