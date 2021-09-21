«Дело, конечно, не в охране»: директор новосибирского колледжа о причинах стрельбы в Перми

Большая трагедия в Перми. К сожалению, очередная. Снова учащийся стреляет в своем учебном заведении. Уже второй раз за полгода — совсем недавно было в Казани. И третья — если считать трагедией стрельбу в Новосибирской области, где физических жертв хотя и не было (к счастью), а жертв с психологическими травмами у нас за жертв традиционно не считают.

Сейчас воинствующие чиновники начнут собирать отчеты о воспитательной работе. Воинствующие депутаты уже начали предлагать усилить охрану в школах и вузах. Забывая, что во всех школах, где происходили такие трагедии, охрана была. И в Перми была. А в Новосибирской области трагедия случилась и вовсе руками структуры, которая признана у нас эталоном воинствующего патриотизма.