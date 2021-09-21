«Дело, конечно, не в охране»: директор новосибирского колледжа о причинах стрельбы в Перми

Директор частного колледжа Сергей Чернышов высказался о стрельбе в Перми
Вчера в Перми произошло массовое убийство — студент открыл стрельбу в местном университете, в результате погибли шесть человек. Стрелка задержали — он был ранен, его доставили в больницу и прооперировали. По последним данным, он находится в реанимации. Трагедия в Перми вызвала новую волну обсуждения безопасности образовательных учреждений, а также вопросы к выдаче оружия. Директор частного колледжа Сергей Чернышов в своей авторской колонке рассуждает о причинах трагедии, и почему в России не могут защитить детей и студентов от подобных нападений.
Большая трагедия в Перми. К сожалению, очередная. Снова учащийся стреляет в своем учебном заведении. Уже второй раз за полгода — совсем недавно было в Казани. И третья — если считать трагедией стрельбу в Новосибирской области, где физических жертв хотя и не было (к счастью), а жертв с психологическими травмами у нас за жертв традиционно не считают.
Сейчас воинствующие чиновники начнут собирать отчеты о воспитательной работе. Воинствующие депутаты уже начали предлагать усилить охрану в школах и вузах. Забывая, что во всех школах, где происходили такие трагедии, охрана была. И в Перми была. А в Новосибирской области трагедия случилась и вовсе руками структуры, которая признана у нас эталоном воинствующего патриотизма.
Дело, конечно, не в охране. Все эти истории — про инклюзивность нашего образования. Насколько оно реально доступно для человека? Мы пристраиваем к школам пандусы, но вообще не пристраиваем хоть какие-то реальные пространства соучастия в процессе обучения. У нас образование — это односторонняя трансляция знаний и ценностей. Это про то, что твое мнение никого не интересует — будь ты первоклассник, учитель или директор. Это про то, что твое личное пространство является предметом постоянных покушений — на цвет волос, одежду, действия. У нас образование промышленным способом генерирует лишних людей. Те из них, кто посильнее, ждут до конца
Потому что — а как ему еще показать, что он существует в этом мире, и он — личность? Ему ведь с самого первого класса говорили, что он — дурак. А ему наверняка говорили. У нас не дальше, чем в прошлую пятницу, родители на собрании удивлялись, что мы спокойно с ними общаемся и не говорим, что их дети — дураки. Потому что до этого всегда говорили. Ну, в перерывах между выпрашиванием денег на новые шторы, конечно.
Наше образование чудовищно не инклюзивно. Но в этом оно не уникально, потому что наше общество — это тоже большая школа в спальном районе. Когда подводят итоги выборов, это особенно чувствуется. У нас не только образование промышленным образом генерирует лишних людей, у нас и общественный процесс генерирует лишних людей.
Я себя сегодня чувствую именно таким лишним человеком. Мой круг общения сегодня чувствует себя лишними людьми. Хорошо, что мы не подростки. Им и правда тяжелее. Впрочем, им точно также, как и нам, предлагают стратегию закручивания гаек. Она простая. Но взрывоопасная.
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