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При стрельбе в Пермском вузе погибли пять человек

Есть раненые

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При стрельбе в пермском вузе пять человек погибли, еще шесть — ранены. Об этом сообщает Следственный комитет. Сам стрелок ликвидирован. Эту информацию подтвердили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

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Пермьубийство
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