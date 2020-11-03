Власти предложили продлить каникулы новосибирским школьникам

Школьникам Новосибирска могут продлить каникулы из-за пандемии
Во вторник, 3 ноября, в правительстве Новосибирской области прошло обсуждение того, как будет организован образовательный процесс после школьных каникул, которые должны закончиться 9 ноября.
— В настоящий момент нами предлагаются две модели продолжения учебы. Первая модель — продление каникул до 15 ноября, затем, с 16 ноября, к учебе в очном формате приступают с 1 по 5 классы, 11 классы и малокомплектные школы, а 6–10 классы будут учиться в дистанционной форме. Другая модель предусматривает: с 9 ноября продолжение каникул для 1–5 классов и учебу в дистанционной форме для 6–11 классов, а с 16 ноября — переход к формату первой модели. Предлагаю обсудить, высказать мнение и прийти к общему решению, — рассказал заместитель губернатора Сергей Нелюбов.
Пока вопрос находится в обсуждении, однако, как говорится в сообщении пресс-службы правительства, большинство участников совещания поддержали первую модель.
В конце октября власти региона сообщили, что школьные каникулы продлятся на неделю дольше из-за пандемии коронавируса.