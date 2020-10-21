Названа дата начала осенних каникул в Новосибирской области

В этом году осенние каникулы будут длиться две недели — с 26 октября по 9 ноября. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.

— По итогам заседания штаба принято решение с 26 октября вывести на каникулы все общеобразовательные школы в полном объеме. Осенние каникулы продлятся по 9 ноября. Также решено с 26 октября перевести на дистанционное образование первые курсы учреждений среднего профессионального образования, изучающие общеобразовательные предметы, — сообщили в пресс-службе правительства.