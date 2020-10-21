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Названа дата начала осенних каникул в Новосибирской области

Школьники будут отдыхать две недели вместо одной

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Школьникам предстоит отдыхать две недели. Власти надеются, что это поможет снизить скорость распространения инфекции в школьных коллективах

Школьникам предстоит отдыхать две недели. Власти надеются, что это поможет снизить скорость распространения инфекции в школьных коллективах

Осенние каникулы в Новосибирской области начнутся с 26 октября

В этом году осенние каникулы будут длиться две недели — с 26 октября по 9 ноября. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.

— По итогам заседания штаба принято решение с 26 октября вывести на каникулы все общеобразовательные школы в полном объеме. Осенние каникулы продлятся по 9 ноября. Также решено с 26 октября перевести на дистанционное образование первые курсы учреждений среднего профессионального образования, изучающие общеобразовательные предметы, — сообщили в пресс-службе правительства.

Губернатор поручил Министерству образования НСО подготовить проекты соответствующих нормативных документов.

Ранее стало известно, что французская гимназия в Новосибирске на несколько дней перешла на дистанционное обучение, чтобы снизить количество заболевших учителей и учащихся. А министр образования региона Сергей Федорчук рассказал, каких школьников ждет перевод на дистант.

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