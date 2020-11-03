Из-за коронавируса в Новосибирске закрыли детский сад на Родниках

В Новосибирске детский сад № 85 на улице Гребенщикова в микрорайоне Родники закрыли на карантин из-за коронавируса.

— Работа детского сада действительно приостановлена с 27 октября 2020 года по 6 ноября 2020 года в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и недопущения распространения коронавируса в образовательной организации, — сообщили в Министерстве образования Новосибирской области.

Родители воспитанников сада рассказали НГС, что учреждение закрыли якобы из-за случаев заражения инфекцией воспитанников одной из групп, а также ухода на больничный всех поваров.