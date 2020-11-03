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Из-за коронавируса в Новосибирске закрыли детский сад на Родниках

Еще один сад в городе закрыт из-за ОРВИ с 20 октября

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В детсаду на Родниках уже провели дезинфекцию

В детсаду на Родниках уже провели дезинфекцию

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В Новосибирске детский сад № 85 на улице Гребенщикова в микрорайоне Родники закрыли на карантин из-за коронавируса.

— Работа детского сада действительно приостановлена с 27 октября 2020 года по 6 ноября 2020 года в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и недопущения распространения коронавируса в образовательной организации, — сообщили в Министерстве образования Новосибирской области.

Родители воспитанников сада рассказали НГС, что учреждение закрыли якобы из-за случаев заражения инфекцией воспитанников одной из групп, а также ухода на больничный всех поваров.

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Минобр уточнил, кому временно запретили работать в саду.

— Предписано отстранить от работы контактных лиц с 23 октября по 5 ноября, сотрудников пищеблока — с 24 октября по 6 ноября, — добавили в Министерстве. Кроме того, в ведомстве сообщили, что в детском саду уже провели в дезинфекцию.

3 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказывал на оперативном совещании про закрытие на карантин еще одного сада на Учительской.

— Только один детский сад № 450 переведен в карантинный режим в связи с заболеванием большого числа персонала пищеблока и воспитателей, — говорил мэр. В администрации Новосибирска ранее сообщали, что этот сад закрыт по решению заведующей с 20 октября из-за заболевших ОРВИ. Там болели более 40% сотрудников и более 20% детей в каждой группе. Даты открытия пока нет.

А на прошлой неделе также из-за ОРВИ на карантин полностью закрыли детский сад в области — приостановили работу детсада «Росток» в Новосибирском районе.

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