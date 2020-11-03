Из-за коронавируса в Новосибирске закрыли детский сад на Родниках

В Новосибирске детский сад
— Работа детского сада действительно приостановлена с 27 октября 2020 года по 6 ноября 2020 года в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и недопущения распространения коронавируса в образовательной организации, — сообщили в Министерстве образования Новосибирской области.
Родители воспитанников сада рассказали НГС, что учреждение закрыли якобы из-за случаев заражения инфекцией воспитанников одной из групп, а также ухода на больничный всех поваров.
Минобр уточнил, кому временно запретили работать в саду.
— Предписано отстранить от работы контактных лиц с 23 октября по 5 ноября, сотрудников пищеблока — с 24 октября по 6 ноября, — добавили в Министерстве. Кроме того, в ведомстве сообщили, что в детском саду уже провели в дезинфекцию.
3 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказывал на оперативном совещании про закрытие на карантин еще одного сада на Учительской.
— Только один детский сад
А на прошлой неделе также из-за ОРВИ на карантин полностью закрыли детский сад в области — приостановили работу детсада «Росток» в Новосибирском районе.