«Кто самый богатый в стране? Тому и выгодно»: экономист рассказал, как ударит повышение ключевой ставки по населению

Деньги нужно тратить или копить Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Центральный банк России впервые за полгода поднял ключевую ставку. И не на 1%, а сразу на 2%, и теперь она достигла 18% годовых. Таким способом государство пытается бороться с инфляцией и перегревом экономики. Кому выгодно повышение? Что делать с кредитами? Куда нести деньги? На эти вопросы ответил V1.RU доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ Георгия Плеханова Игорь Бельских.



Пирамида кредитов

В России существует пирамида кредитов Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Ключевая (базовая) процентная ставка — это минимальный процент, под который Банк России (ЦБ) выдает кредиты коммерческим банкам. Получив такой кредит, коммерческие банки сами выдают кредиты компаниям и розничным потребителям уже под собственный процент, который выше процента ЦБ.



Профессора-экономиста Игоря Бельских повышение ключевой ставки пугает по целому ряду причин: рост стоимости денег и кредитов будет, на его взгляд, тормозить развитие экономики страны, нехватка ресурсов приведет к охлаждению темпов роста во всех отраслях, снизит уровень жизни в социально неблагополучных слоях населения, приведет к росту цен, снижению оборотных средств у предприятий торговли и прочему.



Высокая ставка никому не выгодна, за исключением владельцев депозитов и капитала. Кто самый богатый в стране? Тому и выгодно. профессор экономики Игорь Бельских

Профессор предполагает, что эксперты Банка России пошли на этот шаг из расчета, что инфляция усиливается и ее надо побеждать. Поэтому и увеличили ставку сразу на 2%. Главная причина инфляции, говорит профессор, во все времена классическая — у государства не хватает денег, чтобы покрывать свои бюджетные обязательства.



— Рынок лишили иллюзий, что ставку будут держать, — заявляет Игорь Бельских. — У нас в стране бюджет полностью покрывается доходами. Недостающие средства идут и получают через продажи юаня. Незначительная часть получается за счет привлечения дополнительных средств в виде ОФЗ. Государство у нас не является источником инфляции.

ОФЗ — ценная бумага, с помощью которой обычные инвесторы дают в долг государству и получают за это доход выше, чем по банковскому вкладу. Купоны (купонные платежи) — выплаты процентов на счет держателям облигации. Купонные платежи выражаются в процентах от номинала облигации.



По мнению экономиста, с точки зрения классического определения инфляции в стране и быть не может. Но из-за активной и непрекращающейся закредитованности населения она всё же возникает.



— Люди продолжают брать кредиты и перекредитовывать старые. Получается пирамида, или эффект домино, — объясняет профессор экономики. — Чтобы остановить этот эффект, Центральный банк решил сразу резко поднять стоимость кредитов. Это приведет к тому, что люди перестанут брать кредиты для перекредитования, а начнут их погашать. Таким образом, ЦБ, очевидно, предполагает, что в определенном временном отрезке улучшит общую ситуацию по кредитам.



Если население массово берет кредиты, рассуждает профессор, то рано или поздно наступает эпоха, когда большую их часть будет невозможно вернуть. Наступит такое явление, как кредитный пузырь.



— Все мы знаем ипотечный пузырь в США в 2007 году, который привел к мировому экономическому кризису 2008 года, — обращается к истории Игорь Бельских. — Если в нашей стране, которая не имеет поддержки от мировой экономики, люди начнут брать кредиты, а потом не смогут закрыть, то это приведет к кредитному пузырю и взрыву. Это будут тяжелые социальные последствия. Кто будет тогда виноват? Центральный банк. А ЦБ этого не хочет допускать, поэтому принимает экстраординарные меры в виде повышения ставки и поиска подходов к денежному регулированию на текущий момент.



Инфляции — для бедных

В стране появилась инфляция для бедных Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Инфляция — это рост цен на товары. Из-за него с каждым годом на одну и ту же сумму можно купить всё меньше товаров и услуг. То есть реальная стоимость денег со временем падает.



По мнению экономиста, в России на рынке в определенных направлениях формируется денежный вал. Он оказывает сильное давление на цены, ряд продуктов и услуг. В итоге у большей части населения доходы не растут. Поэтому появляется инфляция для бедных.



— В России, по данным экономистов, резко выросли зарплаты в ряде отраслей и социальных групп, — подмечает экономист. — В Москве средняя зарплата уже далеко за 150 000 рублей ушла. Есть огромное количество служащих, которые получают невероятно высокие доходы. Эти деньги пришли на рынок. Люди жили в деревне, получали 20 000 зарплаты, а сейчас получают 200 000. Они привыкли жить на небольшую сумму, поэтому 180 000 остается. Куда их понесут? Люди не знают, что такое акции, облигации, даже о существовании вкладов не знают. В итоге идут на рынок и занимаются транжирством. Деньги приходят в отрасли, которые спекулятивно формируют свои цены.

Фруктовую компанию придется променять на китайскую Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Проблема текущей инфляции — в снижении ассортимента товаров и услуг. Человек хочет купить какую-то группу товаров, а ее просто нет на рынке или есть товарозаменитель, который стоит дешевле.



— Человек хочет купить телефон одной фруктовой фирмы за 150 000 рублей, но в магазине его не оказывается, приходится покупать китайский вариант за 20 000 рублей, — объясняет Игорь Бельских. — У человека остается 130 000 рублей лишних денег, и он их тратит, потому что не привык их сберегать. В итоге денег много у определенных групп, не хватает товарного ассортимента и государство всё держит в жестких руках. У власти замечательная ситуация с доходами и расходами. Как бы ее ни критиковали и ни ожидали Армагеддона. До конца года всё будет хорошо, в следующем году с государственным бюджетом еще лучше, потому что повышаются налоги, дополнительная ликвидность рынка и экономики России будет изыматься.

Государство замечательно справляется с решением всех острых экономических вопросов. профессор экономики Игорь Бельских

Тратить или копить?

Деньги нужно тратить Источник: Константин Завриков / V1.RU











Покупать акции во время повышения ключевой ставки Игорь Бельских не рекомендует. В условиях инфляции получить выгоду от них невозможно. Так как акция должна давать доход выше, чем инфляция, плюс годовой доход не менее 7−8%.



— Покупать акции — это гарантированно терять свой капитал. У нас в стране ни одна акция 20% дохода не дает, — подмечает экономист. — С рынка ценных бумаг в России сегодня люди изымают средства, переводят их в фонды денежного рынка, в депозиты или аналогичные инструменты.



Покупать облигации, чтобы зафиксировать доходность, профессор также не рекомендует. Так как существует неопределенные геополитические ситуации, которые не могут предсказать, что будет с рублем.



— Может быть, через 2−3 года инфляция будет 50−100% в год и никакая облигация не гарантирует доходность, — размышляет Игорь Бельских. — Но это может быть, наоборот, разумный шаг. Мы покупаем облигацию, как нам советует ряд экспертов, и получим доходность через 2−3 года. Всё стабилизируется, будет несколько процентов доходность, а облигации нам дадут 12−13%.



Невозможно простым людям получать доходы в районе 20% годовых. Целесообразно деньги просто тратить. профессор экономики Игорь Бельских

Именно этим и занимаются сейчас люди, по мнению экономиста. Игорь Бельских замечает, как многие путешествуют и тратят деньги. Что, кстати, тут же отражается на стоимости авиабилетов.



— Огромное количество людей посещает ресторанчики и увеселительные заведения. Цены там растут, — подмечает профессор. — Люди не могут купить жилье и машину. Поэтому деньги, которые имеют, стараются не инвестировать и не сберегать, а тратить. Смысла зарабатывать и копить сейчас нет.



Тратить деньги должны люди, имеющие излишки капитала. А копить деньги всегда обречены бедные слои населения. У них другого выбора в жизни нет. профессор экономики Игорь Бельских

Если же всё-таки человек хочет заработать, то экономист рекомендует пользоваться депозитами и накапливать деньги, как принято традиционно.



— Откройте вклад, получите 16–19%. Это лучше, чем если они будут мертвым грузом лежать в тумбочке или под подушкой, — советует Игорь Бельских. — В любом случае деньги должны делать деньги. Если у человека денег мало, ничего другого экономисты не могут предложить, как накапливать. Только со временем деньги увеличиваются. Когда мы кому-то передаем деньги во временное пользование, мы получаем доход. Другого способа нет!