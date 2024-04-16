Майская прибавка: кто получит выплаты ко Дню Победы

Ежегодную выплату к 9 Мая установили в 2019 году Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Ежегодно перед Днем Победы появляются слухи о дополнительных выплатах к празднику и начинается путаница: называют и разные суммы, и разных получателей выплаты, вплоть до всех пенсионеров любого возраста. Мы изучили документы, чтобы разобраться, кто может рассчитывать на дополнительную выплату к 9 Мая, сколько заплатят и как получить деньги.



Выплаты ко Дню Победы делятся на федеральные и региональные. Федеральная выплата в размере 10 тысяч рублей к 9 Мая была установлена указом президента в 2019 году и сразу стала ежегодной. Однако она начисляется только инвалидам Великой Отечественной войны и тем, кто непосредственно участвовал в событиях тех лет, включая военнослужащих, партизан, подпольщиков, разведчиков и контрразведчиков, защитников Ленинграда. Начисляется выплата автоматически — деньги должны доставить вместе с пенсией.



В 2020 году к 75-летию Победы ветераны получили по 75 тысяч рублей. В начале 2023 года в Госдуму был внесен законопроект с предложением сделать такую сумму ежегодной, однако к ближайшему Дню Победы его вряд ли примут — сейчас он включен в примерную программу Госдумы на июнь 2024 года. К тому же профильный комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал отклонить законопроект. В прошлом году заходила речь и о том, чтобы проиндексировать выплату на размер инфляции, однако соответствующих постановлений выпущено не было. Так что в этом году федеральная выплата составит 10 тысяч рублей — ее получат инвалиды и участники ВОВ. Больше она никому не полагается, эти деньги не получают даже дети войны.



Но существуют еще и региональные выплаты, их размер устанавливает правительство региона, оно же определяет получателей. Например, в Москве единовременная выплата положена не только ветеранам войны, но и труженикам тыла, в зависимости от категории льготников она составит от 10 до 25 тысяч рублей. На днях региональную выплату установили в Сочи. Там участникам и инвалидам ВОВ к 9 Мая выплатят по 50 тысяч рублей, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей — по 30 тысяч рублей, труженикам тыла — по 10 тысяч рублей.



Уточнить, на какую материальную помощь к празднику может рассчитывать каждый конкретный льготник в том или ином регионе, можно в местном отделении Соцфонда.

