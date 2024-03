Своих продуктов не хватает, а самое лучшее продаем за границу? Как сработал план-капкан «технологического суверенитета»

США пригрозили странам, которые будут помогать России обходить санкции. И не просто пригрозили: под ограничения американского Госказначейства уже попали несколько компаний из Китая, Турции, ОАЭ и даже из Швейцарии. Якобы они поставляли продукцию двойного назначения. А эмиратская инвестиционная компания ARX Financial Engineering Ltd. обеспечивала конвертацию российских рублей в доллары через валюты третьих стран.

Зарубежные банки — всё?

В Китае тоже похожая ситуация. Три из четырех крупнейших государственных банков (в том числе Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China) также прекращают принимать платежи от российских финансовых организаций, находящихся под санкциями. А ранее прекратил расчеты с Россией и даже с Белоруссией китайский банк Chouzhou Commercial Bank.