Яйца в магазинах подешевели впервые с июня. Падение цен вас рассмешит

Цены на куриные яйца росли на протяжении всего 2023 года (исключением был июнь), осенью рост особенно ускорился. В итоге с начала года яйца подорожали на 46,18%.



Владимир Путин, выступая на итоговой пресс-конференции в середине декабря 2023 года, объяснил растущую стоимость тем, что «спрос увеличился, а объема производства нет», и извинился за цены на яйца.

