«Придется привыкать к ценам». Пять стыдных вопросов о реальной инфляции экономисту Наталье Зубаревич

2023 год отметился заметным подорожанием почти во всех областях: цены росли на автомобили, бензин, курицу, яйца, недвижимость... Читатели периодически рассказывают нам, что их чек в магазине увеличился чуть ли не вдвое, а между тем официальная инфляция, посчитанная Росстатом на конец года, составила в районе 7,5%. Мы адресовали пять самых очевидных вопросов об инфляции главному научному сотруднику НИУ ВШЭ, специалисту в области социально-экономического развития регионов Наталье Зубаревич.
Наталья Зубаревич — специалист в области социально-экономического развития регионов, доктор географических наук, профессор Московского государственного университета. Является автором «теории четырех Россий». Наталья Зубаревич является популярным спикером по вопросам экономического развития России через призму региональных процессов. После начала СВО регулярно комментирует текущее состояние экономики страны.
Почему официальная инфляция так расходится с ощущениями?
— Это абсолютно нормально, потому что есть воспринимаемая инфляция, которую измеряет Банк России. Она, как правило, в 2–2,5 раза выше инфляции, которую измеряет Росстат, — объясняет Наталья Зубаревич. — Росстат вычисляет инфляцию по 109 товарам и услугам в 282 городах. Соответственно, это картина потребления, которая рассчитана для среднестатистического россиянина. Если вы потребляете несколько иначе товары и услуги, для вас будет другая инфляция. У нас не существует среднестатистического россиянина, все мы разные. А конкретная инфляция, конечно, не 7,5%. По яйцам на середину декабря 2023 года к декабрю 2022 года — рост цен на 46%, по курам — на 30%, по баранине — на 17%, по свинине — на 13%, по рыбе — на 9%. Как видите, всё это выше среднестатистической инфляции. Если взять растениеводство: бананы — на 45%, помидоры — на 44%, капуста — на 25%, яблоки — на 18%, даже морковь со свеклой — на 10–12%. Но если люди едят много хлеба, то хлеб подорожал на 5–6%, черный и белый. Если вы пользуетесь дома мукой и сами печете, то мука пшеничная не подорожала, у нее минус 2%. Вермишель не подорожала, гречка подешевела на 18%, потому что она дорожала как раз в прошлом году, и сейчас мы видим откат. Если берете подсолнечное масло, то оно подешевело на 1%, потому что также дорожало в прошлом году. Если вы летаете самолетом, то перелеты подорожали на 28%. Метро на 16% дороже, даже трамваи с троллейбусами — на 11–13%, как и городской автобус. И всё это выше учетной инфляции. Если вы пользуетесь отдыхом, в гостинице проживаете, то там 13% рост. И уж тут точно в индикатор Росстата не заложена полноценная инфляция на лекарства, что очень важно для пожилых. В потребительской корзине в основном простенькие лекарства, дешевые, типа «Левомеколя», «Аллохола», валидола, корвалола и анальгина. А люди-хроники покупают импортные лекарства, в которых заложено и падение рубля. В среднем измеряли, что где-то на четверть выросли цены на лекарства. Цена квадратного метра в новостройке за два года выросла на 60% — вот вам инфляция.
Почему одни продукты (яйца) дорожают сильнее других?
— С птицей всё предельно понятно: у двух крупнейших производителей куриных яиц, они в Белгородской области и Мордовии, объем производства сократился на 4–6%, потому что, видимо, там был птичий грипп или падеж, а они дают 14% всех яиц. В целом по стране производство яиц не сократилось, плюс 2% год к году. Но подорожали, помимо прочего, ветеринарные препараты, с ними были перебои, потому что они все импортные. А когда перебои, у вас падеж начинается. И второе — наши птицы выращиваются на импортном генетическом яйце, вот вам и ответ. Что с рублем стало? Рубль упал.
Что разгоняет инфляцию?
— Государственные расходы — это самый важный фактор, — отвечает Наталья Зубаревич. — Часто это непроизводительные расходы. Их резкий рост ведет к росту заработных плат: у нас в номинале зарплаты год к году выросли на 13%. Бесконечные вливания денег в ВПК, гонка зарплат и, конечно, дефицит работников на рынке труда, усиливающий рост оплаты. Это всё увеличивает платежеспособный спрос. Второе — пособия малоимущим семьям, а они, как правило, еду потребляют. Наконец, это дисбаланс с внешней торговлей, что привело к падению рубля, потому что валюты стали зарабатывать мало, а импортеры предъявляют на нее спрос. Внешнеторговый фактор очень значимый: с одной стороны, у вас растет платежеспособный спрос населения, а с другой — не растет предложение товаров и услуг. А тут еще государство постоянно повышает тарифы: например, тарифы РЖД второй раз за год на 11% поднимаются, все муниципальные виды транспорта дорожают.
Есть ли риск гиперинфляции, как в 90-х?
— Нет, ситуация контролируемая: Центробанк задрал ключевую ставку, будет работать с ипотечным рынком, потому что разгон цен на квадратный метр жилья очень большой. Поскольку государство субсидирует льготные программы, они нечувствительны к ставке Центробанка, препятствуют снижению инфляции. Поднимут, совершенно однозначно, еще раз первоначальный взнос по ипотеке, и это уже затормозит инфляцию. Сейчас резко ужесточили правила выдачи потребительских кредитов. Сократится объем потребительских кредитов, не будет такого спроса. Сильный рост кредитования населения — это один из факторов, который влияет на инфляцию. Он давит на предложение. Люди говорят: дайте, мы хотим купить, денег стало больше, зарплаты выросли, мы взяли новые кредиты. Когда нет баланса спроса и предложения, цены растут, но это поле Центробанка, у него есть инструменты. Затормозить инфляцию смогут, но я не знаю, с какой скоростью. Возможно, будет довольно долгий процесс: во всяком случае, в первом квартале 2024 года инфляционный потенциал до конца не использован, возможно, инфляция вырастет. Полгода нужно, чтобы подействовали меры Центробанка. Пока же мы ощущаем последствия августовского падения рубля, и его эффект будет наблюдаться 6–8 месяцев.
Что может подорожать в 2024 году?
— Повышаются железнодорожные тарифы, а все ритейлеры и оптовики говорят, что стоимость автоперевозок выросла на 30%: не хватает водителей, транспорт импортный, его надо ремонтировать, и всё это сидит в ценах. По жилищному рынку, наверное, пик роста цены мы прошли, по лекарствам тоже, но некоторые виды медикаментов будут исчезать с прилавков аптек, это уже происходит. А по еде каждый год что-то выстреливает: я вам про подсолнечное масло и гречку хорошие новости рассказала, может быть, и яйца откатятся, хотя не факт — там есть вклад импорта. Думаю, придется привыкать к новым ценам.
В конце года наблюдались небольшие перебои с наличием яиц в челябинских магазинах. После некоторого затишья начали расти и цены на топливо. Ну и будьте внимательны, дешевая красная икра — весьма тревожный продукт.