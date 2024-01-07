«Придется привыкать к ценам». Пять стыдных вопросов о реальной инфляции экономисту Наталье Зубаревич

Почему официальная инфляция так расходится с ощущениями?

— Это абсолютно нормально, потому что есть воспринимаемая инфляция, которую измеряет Банк России. Она, как правило, в 2–2,5 раза выше инфляции, которую измеряет Росстат, — объясняет Наталья Зубаревич. — Росстат вычисляет инфляцию по 109 товарам и услугам в 282 городах. Соответственно, это картина потребления, которая рассчитана для среднестатистического россиянина. Если вы потребляете несколько иначе товары и услуги, для вас будет другая инфляция. У нас не существует среднестатистического россиянина, все мы разные. А конкретная инфляция, конечно, не 7,5%. По яйцам на середину декабря 2023 года к декабрю 2022 года — рост цен на 46%, по курам — на 30%, по баранине — на 17%, по свинине — на 13%, по рыбе — на 9%. Как видите, всё это выше среднестатистической инфляции. Если взять растениеводство: бананы — на 45%, помидоры — на 44%, капуста — на 25%, яблоки — на 18%, даже морковь со свеклой — на 10–12%. Но если люди едят много хлеба, то хлеб подорожал на 5–6%, черный и белый. Если вы пользуетесь дома мукой и сами печете, то мука пшеничная не подорожала, у нее минус 2%. Вермишель не подорожала, гречка подешевела на 18%, потому что она дорожала как раз в прошлом году, и сейчас мы видим откат. Если берете подсолнечное масло, то оно подешевело на 1%, потому что также дорожало в прошлом году. Если вы летаете самолетом, то перелеты подорожали на 28%. Метро на 16% дороже, даже трамваи с троллейбусами — на 11–13%, как и городской автобус. И всё это выше учетной инфляции. Если вы пользуетесь отдыхом, в гостинице проживаете, то там 13% рост. И уж тут точно в индикатор Росстата не заложена полноценная инфляция на лекарства, что очень важно для пожилых. В потребительской корзине в основном простенькие лекарства, дешевые, типа «Левомеколя», «Аллохола», валидола, корвалола и анальгина. А люди-хроники покупают импортные лекарства, в которых заложено и падение рубля. В среднем измеряли, что где-то на четверть выросли цены на лекарства. Цена квадратного метра в новостройке за два года выросла на 60% — вот вам инфляция.