«Девятка» яиц больше не будет? Эксперты — о запрете уменьшенных из-за кризиса упаковок продуктов

Однако данной практике может прийти конец. На днях в Минпромторге предложили обязать производителей фасовать социально значимые продукты по строго обозначенным объемам, округленным до стандартных значений: 250 граммов, 500 граммов, 1 литр и так далее. Поможет ли инициатива Минпромторга сделать нашу жизнь лучше? Вырастут ли цены на масло и сахар, расфасованные по новым правилам? Попрощаемся ли мы с «девятком» яиц? Об этом — в материале наших коллег из MSK1.RU.

«Борьба идет за каждый рубль»

Минпромторг предложил внести изменения в технический регламент Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции». Согласно задумке чиновников, стандарты упаковок социально значимых продуктов (яйца, молоко, масло, макароны, гречка и прочее) будут строго закреплены на законодательном уровне. Об этом рассказал «Известиям» замминистра торговли и промышленности Виктор Евтухов. Он также отметил, что эти стандарты уже прописаны в ГОСТе. Однако ГОСТ, в отличие от технических регламентов, несет лишь рекомендательный характер.

