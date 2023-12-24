«Девятка» яиц больше не будет? Эксперты — о запрете уменьшенных из-за кризиса упаковок продуктов

Каждый из нас хотя бы раз закупался в супермаркетах. Многие замечали, что с каждым годом размер продуктов на полках уменьшается. Сейчас редко встретишь пакет молока объемом ровно в 1 литр или пачку гречки весом в 1 килограмм: всё чаще и чаще встречаются «усеченные» варианты: 0,8 литра и 900 грамм. Иногда встречается и экзотика: «девяток» яиц вместо десятка. Кажется, что производители просто «крадут» у покупателей часть продукта ради собственной выгоды: ведь цена за «недокилограмм» гречки либо остается такой же, как за один килограмм, либо подскакивает.
Однако данной практике может прийти конец. На днях в Минпромторге предложили обязать производителей фасовать социально значимые продукты по строго обозначенным объемам, округленным до стандартных значений: 250 граммов, 500 граммов, 1 литр и так далее. Поможет ли инициатива Минпромторга сделать нашу жизнь лучше? Вырастут ли цены на масло и сахар, расфасованные по новым правилам? Попрощаемся ли мы с «девятком» яиц? Об этом — в материале наших коллег из MSK1.RU.
«Борьба идет за каждый рубль»
Минпромторг предложил внести изменения в технический регламент Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции». Согласно задумке чиновников, стандарты упаковок социально значимых продуктов (яйца, молоко, масло, макароны, гречка и прочее) будут строго закреплены на законодательном уровне. Об этом рассказал «Известиям» замминистра торговли и промышленности Виктор Евтухов. Он также отметил, что эти стандарты уже прописаны в ГОСТе. Однако ГОСТ, в отличие от технических регламентов, несет лишь рекомендательный характер.
— Изменения нужны для того, чтобы перестать вводить в заблуждение потребителей, это серьезный шаг к наведению порядка в фасовке, — пояснил Виктор Евтухов. — Ведомство готово рассмотреть распространение этой инициативы — например, предложить в ЕАЭС внести соответствующие изменения в общий технический регламент о безопасности пищевой продукции.
Иначе говоря, власти хотят покончить со шринкфляцией. Шринкфляция — это явление, когда без изменения стоимости товара снижается его объем, рассказал MSK1.RU финансовый эксперт и автор телеграм-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.
— Применяют шринкфляцию по одной простой причине — чуть больше заработать. Где-то это может быть реальная необходимость, поскольку производитель уже не тянет затраты, где-то — своего рода сговор продавцов или банальная жажда наживы, — считает он. — В мировой практике такое тоже периодически встречается, поэтому можно сказать, что в определенные временные периоды это нормально — может не хватать сырья для производства, могут быть другие проблемы в цепочке доведения продукта до потребителя, рост себестоимости не позволяет держать прежние объемы и цены.
В сегменте социально значимых продуктов борьба идет за каждый рубль, заявил MSK1.RU председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Он высказался о предложенных изменениях в положительном ключе.
— Мало кто из покупателей отличит одну упаковку гречки от другой, они прежде обращают внимание на более низкую цену. Уменьшенные упаковки могут выглядеть, как выгодное предложение: внешне они ничем не отличаются от тех упаковок, что расфасованы по точному весу. Поэтому производители идут на снижение объема или веса продукта, — рассказал он. — Чтобы исключить эту практику недобросовестной конкуренции и чтобы производители не обманывали потребителей, Генпрокуратура, Минпромторг и общественники подготовили такую инициативу.
Вырастут ли цены?
На первый взгляд, инициатива полезная. Кто откажется от честных граммовок? Однако, чтобы вернуться к стандартам, придется вернуть «отрезанные» 100–200 миллилитров, что может привести к резкому росту цен. Тем более шринкфляция в кризисных условиях обоснована: из-за роста себестоимости продукции держать цены на прежнем уровне попросту невозможно.
Тем не менее, эксперты не разделяют пессимистичных прогнозов. К резкому росту изменения не приведут, потому что это социально значимая продукция и цены на нее активно отслеживаются профильными ведомствами, заявил Алексей Кричевский.
— Краткосрочно, разумеется, от резкого повышения цен выигрывают участники цепочки производства и продаж, но глобально победителей в этом не будет — может банально снизиться спрос, а покупатели перейдут на потребление других продуктов, — отметил он.
Независимый консультант поставщиков торговых сетей и учредитель отраслевого портала «Продукт медиа» Михаил Лачугин в разговоре с MSK1.RU заявил, что предложение властей не приведет как ни к чему плохому, так и ни к чему хорошему: цены останутся на прежнем высоком уровне.
— Предложение не приведет к росту цен. Это история чисто добровольная. Она сделана больше для создания благоприятного информационного фона: государство помнит про социально незащищенные слои населения и предлагает производителям выпускать определенную номенклатуру продукции в унифицированном варианте, — сказал он.
А что с яйцами?
Стоит отметить, что яйца не входят в перечень продуктов, которые по ГОСТу запрещено продавать в «уменьшенных упаковках». А это значит, что девятки и шестерки яиц останутся на полках магазинов. В условиях ощутимого роста цен на яйца за последние несколько месяцев, продажа и покупка яиц в таком формате может оказаться выгодной.
— Я сам часто покупаю шесть яиц в упаковке, это удобный вариант. Ничего ужасного в этом нет, — заявил Михаил Лачугин.
По его словам, в поштучной продаже продуктов нет ничего удивительного.
— Здесь просто увидели нетипичную модель работы именно для известного сетевого ритейла, и все сразу почему-то заволновались, — заметил специалист. — Почему яйца не включили в этот список ГОСТа? Наверное, не считают, что в перспективе на них цена может сильно вырасти.
Впрочем, в преддверии мартовских выборов президента власти могут поставить ситуацию с яйцами под особый контроль. Учитывая, что в марте нас ждут выборы, злить электорат, даже максимально лояльный, ни к чему, предположил Алексей Кричевский.
— Вообще упаковки из 6 или 9 яиц на рынке — это не прямо уникальное явление, но встречаются они довольно редко. Плюс повышенное внимание к этим товарам со стороны властей просто не даст продавцам продавать упаковки с меньшим количеством продукта по старым ценам, — отметил эксперт.
Также не стоит забывать о том, что зарубежные производители не подчиняются регламентам Таможенного союза, поэтому итальянские пачки спагетти могут быть произвольного размера.
— Если условная упаковка итальянских макарон была 800 грамм, то она такой и останется. Если же это российское производство, то придется следовать техрегламенту, — объяснил Алексей Кричевский. — Нужно понимать разницу между импортируемым товаром и товаром российского производства. То, что ввозится из-за рубежа, в любом случае будет ввозиться в своем изначальном виде.
Ранее MSK1.RU писал о том, когда яйца могут начать дешеветь. Также мы поднимали вопрос повышения акцизов на алкоголь, что может привести к росту «паленой» продукции. Подорожают и бананы, причем подорожание отмечается уже второй раз за полгода.
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