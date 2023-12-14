Последний шанс вернуть деньги: успейте получить налоговый вычет в 2023 году

Если вы еще не вернули себе часть денег, потраченных на обучение, лечение и занятия спортом в 2020 году, у вас осталось две недели, чтобы успеть это сделать. Иначе вся сумма сгорит. Всё потому, что налоговый вычет можно оформить в течение трех лет, а буквально через пару недель наступит Новый год, и положенные вам выплаты превратятся в тыкву. Самое время вспомнить, за что вы можете вернуть деньги, а мы расскажем, как это сделать.
Что такое налоговый вычет
Налоговый вычет — это своего рода поблажка: государство в некоторых случаях освобождает нас от уплаты части налогов. Некоторые вычеты — как, например, вычет на ребенка — можно получать автоматически, другие всегда нужно оформлять в виде «кешбэка» — так устроены социальные вычеты на лечение и обучение. В этом случае вы сначала платите налоги, а потом можете частично их вернуть.
Некоторые налоговые вычеты начисляются автоматически. Например, собственники недвижимости могут даже не подозревать, что им начисляют налоги «со скидкой». Когда ФНС рассчитывает для вас налог на недвижимость, то она учитывает не всю площадь жилья, а только ту, что сверх «базовой». Для квартиры это 20 квадратных метров, для комнаты или доли — 10, для дома — 50. То есть если площадь вашей квартиры 36 квадратных метров, то налог начисляется только за 16.
Рассчитывать на получение налогового вычета могут все, кто платят НДФЛ в России: как граждане страны, так и иностранцы, которые получают доход в РФ. А вот безработные, живущие только за счет государственных пособий, получить вычет не могут.
Какие бывают налоговые вычеты
Всего есть пять категорий вычетов, на которые могут рассчитывать налогоплательщики. Получить свои деньги обратно можно по следующим налоговым вычетам:
Тех, кто имеет право на стандартные налоговые вычеты, можно разделить на 3 категории:
- граждане, пострадавшие во время аварии на Чернобыльской АЭС, могут рассчитывать на 3000 рублей;
- герои СССР или РФ, участники Великой Отечественной войны, инвалиды
1-йи 2-йгрупп и имеющие госнаграды граждане получают 500 рублей;
- родители, опекуны и усыновители детей: на первого и второго ребенка по 1400 рублей, на третьего и следующих — по 3000 рублей.
Вычеты можно получать как на себя, так и на близких родственников: работающий член семьи вправе оформить вычет за родителей, супруга или детей. Чаще всего в налоговую обращаются за имущественным и социальным вычетом. Первый можно получить только единожды, второй — хоть каждый год, было бы с каких услуг.
Как получить налоговый вычет
Для того чтобы получить налоговый вычет, можно обратиться непосредственно в налоговую по месту жительства, к работодателю или загрузить всё необходимое самостоятельно через личный кабинет налогоплательщика. Вам понадобятся следующие документы.
Если вы пойдете в налоговую, то на месте вам нужно будет предъявить декларацию 3-НДФЛ и справку о доходах. Придя к работодателю, вам понадобится подтверждение права на вычет, которое берется в ФНС (при его запросе заполнять декларацию 3-НДФЛ не нужно).
Самым простым способом будет загрузить все необходимые документы в личный кабинет налогоплательщика — там уже хранится часть ваших документов. Например, справка о доходах, которую работодатель обязан загрузить в ФНС самостоятельно. В таком случае деньги придут на ваш единый налоговый счет. Их можно будет перевести на банковскую карту. Но в случае если у вас есть задолженность по налогам, то сумма частично или полностью уйдет на покрытие долга.
Сколько денег можно получить
Всё зависит от того, сколько вы заплатили налогов и сколько потратили за год. Но у каждой из категорий вычетов есть максимальная сумма, из которой вы можете вернуть 13%.
«Срок годности» налогового вычета — три года. То есть в 2023 году вы еще успеваете возместить часть трат за период с 2020 по 2022 год. Поторопиться нужно и тем, кто еще не заплатил налоги за 2023 год. Это вообще нужно было сделать до начала декабря, и если вы вдруг забыли, значит, вам уже начисляют пени. Самое время вспомнить, за что нужно рассчитаться.