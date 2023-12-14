Последний шанс вернуть деньги: успейте получить налоговый вычет в 2023 году

Что такое налоговый вычет

Налоговый вычет — это своего рода поблажка: государство в некоторых случаях освобождает нас от уплаты части налогов. Некоторые вычеты — как, например, вычет на ребенка — можно получать автоматически, другие всегда нужно оформлять в виде «кешбэка» — так устроены социальные вычеты на лечение и обучение. В этом случае вы сначала платите налоги, а потом можете частично их вернуть.



Некоторые налоговые вычеты начисляются автоматически. Например, собственники недвижимости могут даже не подозревать, что им начисляют налоги «со скидкой». Когда ФНС рассчитывает для вас налог на недвижимость, то она учитывает не всю площадь жилья, а только ту, что сверх «базовой». Для квартиры это 20 квадратных метров, для комнаты или доли — 10, для дома — 50. То есть если площадь вашей квартиры 36 квадратных метров, то налог начисляется только за 16.

