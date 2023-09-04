Последние рекорды. Россияне массово берут кредиты на жилье, не дожидаясь исполнения своих страхов

Главный драйвер роста на рынке — страх. Покупатели жилья боятся, что в ближайшее время ставки по кредитам вырастут. На это указывает сразу несколько факторов.



Всё началось с активной борьбы Центробанка с субсидируемыми ставками по ипотеке. Это тот случай, когда строители делают в процессе сделки скидку, размер которой идет банку, а тот в свою очередь на эту сумму сокращает для кредитора размер процентной переплаты. В итоге выходили «рекламные» околонулевые ставки, на которые клевали очень многие.

