Удобные расчеты или тотальный контроль? В России создают цифровой рубль — для чего он нужен

В этом году Центробанк планирует запустить тестовые операции с цифровым рублем для небольшого круга клиентов российских банков (сами банки начнут постепенно подключать к платформе цифрового рубля через год). Полноценно же эта система, по прогнозу Банка России, должна заработать к 2030 году. А для чего вообще нужен цифровой рубль и что это такое? Как с его помощью можно будет расплачиваться? И насколько эта система вообще безопасна? Разбираемся вместе с экономистами.
Что за цифровой рубль
Впервые Центробанк представил цифровой рубль в докладе для общественных консультаций в октябре 2020 года (сам проект начали разрабатывать еще в 2017 году). Согласно этому докладу, цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться в цифровом виде и сочетать в себе свойства наличных (использование в офлайн-режиме) и безналичных (дистанционные платежи и расчеты онлайн) рублей. Все три формы российского рубля будут абсолютно равноценными — в Центробанке заявили, что цифровой рубль рассматривается как дополнение к наличным и безналичным, а не как их замена.
Это то же самое, что и криптовалюта?
В Банке России разграничивают понятия цифрового рубля и криптовалюты, заявляя, что последние кардинально отличаются от денег Центрального банка.
— У криптовалют отсутствует единый эмитент, а также гарантии защиты прав потребителей, их стоимость подвержена серьезным колебаниям. В большинстве стран их нельзя использовать для оплаты товаров и услуг, и, как правило, они не имеют единого института, который обеспечивал бы сохранность таких средств, — пояснили в докладе. — Цифровой рубль является обязательством Центрального банка, реализуется посредством цифровых технологий и не имеет никакого отношения к криптовалютам. Это фиатная валюта, то есть валюта, устойчивость функционирования которой обеспечивается государством в лице Центрального банка.
Старший аналитик брокер-компании Антон Быков тоже уверен, что запуск цифрового рубля совершенно не повлияет на положение дел в регулировании децентрализованной криптовалюты:
— Единственный риск сосуществования двух инструментов в стране — это возможная мимикрия мошеннических аналогов рубля под официальный. Но он сохранится и после полного запрета криптовалюты, так как злоумышленники не из тех людей, которые обращают особое внимание на существующие законы. Единственный способ обезопасить граждан — провести грамотную информационную кампанию и направить их в сторону честных посредников. Если же мы говорим о майнерах, то они представляют собой полноценный бизнес: арендованное помещение, плата за электричество и прочие нюансы. Они работают с четко оговоренными валютами, и запрещать им вести свою деятельность просто из-за запуска цифрового рубля как минимум странно.
Зачем нужен цифровой рубль
В Центробанке объяснили, что цифровой рубль сможет сделать платежи «быстрее, проще и безопаснее», приведет к снижению стоимости платежных услуг, денежных переводов и росту конкуренции среди финансовых организаций. Кроме того, такой рубль должен стать удобным дополнительным средством расчета на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях, где доступ к финансовой инфраструктуре ограничен.
Экономист Константин Селянин считает, что в идее цифровой валюты есть две важные вещи, которые пытается реализовать государство: упрощение расчетов и тотальный контроль.
— С появлением кредитных карт люди повсеместно стали отказываться от расчета наличными, потому что карты удобнее, там мало что теряется, все ходы записаны и так далее, — объяснил Константин Селянин. — Такая же ситуация может быть и с цифровым рублем. Но вторая идея, которая в него заложена, — это тотальный контроль. После некоторого пика пользования карточками, который пришелся на допандемийные годы, в 2020 году Центробанк отметил увеличение наличных средств в обороте. Почему люди, которые привыкли пользоваться картами, стали рассчитываться наличными? Видимо, это стремление уйти в тень, чтобы эти обороты не были замечены, подвергнуты анализу, дополнительному налогообложению. Поэтому цифровой рубль, с одной стороны, упрощает расчеты, но с другой — обеспечивает тотальный контроль за передвижением денег.
По словам экономиста, успешность внедрения этого механизма будет упираться в то, насколько люди верят государству в том, что оно будет использовать во благо функцию упрощения расчетов и при этом не злоупотреблять тотальным контролем.
Как будет работать цифровой рубль
В Центробанке рассказывали, что операции с цифровым рублём будут аналогичны использованию кошельков, платёжных или мобильных приложений, а транзакции будут проводиться в онлайн- и офлайн-режиме.
— Для операций в режиме офлайн, без доступа к сетям связи, пользователи смогут предварительно зарезервировать определенную сумму цифровых рублей в своем электронном кошельке подобно тому, как сейчас они берут с собой наличные, когда едут в места, где могут не приниматься платежные карты. А в режиме онлайн операции могут совершаться аналогично безналичным расчетам, — поясняли в Банке России.
Пополнять средства в цифровом рубле можно за счет денег с банковского счета или карты, а также наличными. Каждую форму рубля (наличную, безналичную, цифровую) можно будет переводить в любую другую.
Чтобы подготовиться к запуску цифрового рубля, пришлось вносить в Госдуму два законопроекта с поправками в Гражданский кодекс, а также целый ряд других законов. Например, Центробанку хотят поручить заведовать платформой, с помощью которой будут совершаться операции с цифровыми рублями. Соответственно, правила платформы цифрового рубля будет определять Центробанк: там укажут требования к банкам-участникам, пользователям сервиса, порядок предоставления, приостановки и возобновления доступа к кошелькам, особенности урегулирования разногласий и так далее.
Люди, компании и ИП получат возможность открыть цифровой кошелек, заключив договор цифрового счета с банком, подключенным к платформе. Этот банк сможет брать комиссию за операции, но не больше суммы, установленной Центробанком: по словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, это должно удешевить расчеты. По концепции цифрового рубля тарифы будут не выше, чем в Системе быстрых платежей (СБП), то есть 0,4–0,7% от суммы.
У каждого цифрового рубля будет уникальный номер, как и у бумажной купюры, так что можно будет отследить их движение в случае кражи, а также гарантировать доставку целевых выплат. Кроме того, цифровые рубли можно будет завещать и наследовать, при этом близкие смогут получить с цифрового счета деньги, необходимые на похороны, до истечения шести месяцев со дня открытия наследства.
Старший аналитик брокер-компании Антон Быков считает, что цифровой рубль нужно воспринимать только как новое платежное приложение и относиться к нему соответствующим образом, потому что полноценно пользоваться им смогут лишь те, кто установит специальное ПО.
— Разработчиком будет ЦБ, отсюда и повышенный уровень контроля за конечными пользователями, — отметил эксперт. — Существенно жизнь людей измениться не должна, так как цифровой рубль должен будет интегрироваться с банками для удобства пользования, а затем появится на основных маркетплейсах и постепенно дойдет до розницы. В Китае ситуация развивается именно так, и нет никаких серьезных оснований предполагать, что у нас пойдут принципиально иным путем.
Кроме того, Антон Быков уверен, что введенные новшества по части комиссий за переводы и их скорость сыграют злую шутку для цифрового рубля в сравнении с той же СБП, которая позволяет моментально и бесплатно взаимодействовать с деньгами.
Что будет с безопасностью
В поправках в закон о Банке России оговорили, что регулятор будет нести ответственность за сохранность денег на цифровых счетах и правильность учета операций. Как сообщала «Парламентская газета», в Гражданском кодексе собираются указать, что банк-участник платформы не сможет вводить деньги с кошельков в оборот или использовать каким-то другим образом. А по поправкам в закон о национальной платежной системе персональные данные пользователей будут обрабатывать, только чтобы обеспечить им доступ к кошелькам и проводить операции по их требованию.
В других поправках говорится, что человеку не смогут отказать в доступе к кошельку, если он не нарушит правила. Банк России и банк, где откроют счет, будут нести ответственность перед пользователем, если тот понес убытки из-за того, что ему неправомерно закрыли доступ к его цифровым деньгам.
— Если отвечать на вопрос, безопасен ли цифровой рубль для граждан по сравнению с обычным, то его опасность заключается в том, что вы попадаете в зону тотального контроля со стороны государства, и это нужно понимать. Будет видно движение каждого рубля, его можно будет восстановить — наверняка будет применяться технология с блокчейном. Каждый рубль в буквальном смысле будет помечен, — отметил Константин Селянин.
Что еще почитать по теме
Многие экономисты сошлись на том, что делать общие прогнозы о судьбе российской экономики в этом году в нынешних условиях бессмысленно. Но тем не менее кое-что они всё же рассказали. Тем более опираться есть на что — 2022 год стал серьезным испытанием для российской экономики из-за спецоперации на Украине и последовавших за этим иностранных санкций, а экономика при этом не успела толком оправиться от пандемийных трат. Узнали, ждать ли оптимистичных прогнозов или всё будет плохо.
В 2022 году в российской экономике не всё было плохо — высокие цены на нефть поддерживали ее, но как будут обстоять дела с этим в нынешнем году, большой вопрос. Поэтому пришлось снова обратиться к экономистам и узнать у них, как повлияет на стоимость энергоресурсов ограничение предельных цен для западных потребителей (и огромные скидки для восточных), как изменятся объемы добычи и экспорта, а с ними и уровень нефтегазовых доходов бюджета страны.
Что касается валютного вопроса, то в этом плане минувший год отличился небывалыми качелями. Например, доллар то резко дорожал, то срывался в штопор. Финансовые рынки штормило вплоть до остановки бирж, а власти били рекорды по количеству ограничений на покупку, снятие и перевод валюты. Под Новый год курс рубля, последние месяцы пребывавший в спячке, вновь оживился и начал слабеть. Эксперты рассказали, насколько резкими будут колебания, чего ждать от национальной валюты и каким будет курс доллара в этом году.