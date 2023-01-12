Удобные расчеты или тотальный контроль? В России создают цифровой рубль — для чего он нужен

По словам экономиста, успешность внедрения этого механизма будет упираться в то, насколько люди верят государству в том, что оно будет использовать во благо функцию упрощения расчетов и при этом не злоупотреблять тотальным контролем.

Как будет работать цифровой рубль

В Центробанке рассказывали, что операции с цифровым рублём будут аналогичны использованию кошельков, платёжных или мобильных приложений, а транзакции будут проводиться в онлайн- и офлайн-режиме.

— Для операций в режиме офлайн, без доступа к сетям связи, пользователи смогут предварительно зарезервировать определенную сумму цифровых рублей в своем электронном кошельке подобно тому, как сейчас они берут с собой наличные, когда едут в места, где могут не приниматься платежные карты. А в режиме онлайн операции могут совершаться аналогично безналичным расчетам, — поясняли в Банке России.