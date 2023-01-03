«Мы уйдем на низкий уровень и будем там сидеть»: экономисты — о том, что будет с экономикой и рублем в 2023 году

С ним согласен и экономист Константин Селянин, который пояснил, что события, напрямую влияющие на экономику (наподобие СВО и частичной мобилизации), будут происходить, но непонятно, когда именно и какими они будут.

— Делать предположения из той ситуации, что имеется сейчас, понимая, что она никак не сохранится и никакого статус-кво не будет, — довольно бессмысленно. Что конкретно произойдет в 2023 году, мы тоже не знаем, и какие-то варианты разбирать тоже нет смысла, — пояснил Селянин.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что долгосрочные прогнозы (на полгода-год) более эффективны, чем помесячные. По словам экономиста Георгия Остапковича, Минфин и Центробанк спрогнозировали падение ВВП на 3–4% к концу прошлого года. В 2023 году ВВП тоже должен оказаться в минусе, но уже в меньшем.