Проценты по вкладам упадут, а по кредитам? Чего ждать от сегодняшнего снижения ключевой ставки
Центробанк решит дальнейшую судьбу ключевой ставки на заседании в пятницу
На 22 июля в Центробанке запланировано заседание, где будет решено, какой будет ключевая ставка в ближайшее время. Пока она составляет 9,5% годовых, какой была перед большим скачком в конце февраля. Аналитики единодушны в том, что ключевую ставку в очередной раз понизят, расходятся только в прогнозе, как сильно. Хорошо ли это для простых граждан? Разбираемся с экспертами.
По мнению экономиста Константина Селянина, ключевая ставка будет снижена «уже не так радикально»: до 9% годовых.
— Поскольку мы видим, что инфляция с середины мая находится около нулевых уровней и каких-то больших перемен за последний месяц на валютном рынке тоже нет, я ожидаю снижение, — объяснил Константин Селянин. — При этом существует угроза еще большего снижения промышленного производства, и сейчас задача — сделать более дешевые кредиты, прежде всего, для промышленных предприятий и для бизнеса вообще. В этих целях ключевую ставку надо, конечно, снижать.
Ключевая ставка — это ставка, по которой Центробанк кредитует коммерческие банки и принимает от них депозиты. Чтобы не работать себе в убыток, банки выдают кредиты населению и бизнесу под ставку выше ключевой и размещают сбережения ниже нее.
Более серьезное снижение прогнозирует экономист и финансовый управляющий Виталий Калугин. Он полагает, что ЦБ опустит ключевую ставку до 8,75 или даже до 8,5%.
— Ситуация к этому располагает: надо ослаблять рубль и направлять деньги в экономику. Инфляция под контролем. Я не вижу никаких препятствий для снижения ставки, — сказал Виталий Калугин.
С таким прогнозом полностью согласен независимый инвестиционный советник Виктор Немихин: он тоже говорит о том, что ставка Центробанка снизится на 75–100 базисных пунктов (то есть до 8,5–8,75%).
— Уровень инфляции с запредельных 30%, которые ожидались в марте, снизился до 15%. С учетом сезонных факторов прошла дефляция, но дальнейшего снижения стоимости товаров не происходит. Рубль стабилизировался, — объяснил Виктор Немихин.
После снижения ключевой ставки должно наступить два основных последствия: падение доходности по вкладам и рост доступности кредитов. Однако интенсивность у этих процессов будет разная.
— Это приведет и к тому, что более дешевыми станут кредиты для населения, правда, ставка в банках по ним снизится не мгновенно, а с запасом в неделю-две, а ставки по депозитам будут снижены сразу же, буквально в тот же день, — прогнозирует Константин Селянин. — При этом кредитные ставки снижаются обычно на тот же размер, что снизили ключевую ставку, или чуть меньше, а ставки по депозитам могут снизиться даже сильнее падения ключевой.
Зачастую рост доступности кредитов приводит к увеличению потребления населением, а повышенный спрос на товары и услуги разгоняет инфляцию — они начинают дорожать. Однако в нынешней ситуации не все прогнозируют такой сценарий.
— Если даже инфляция и повысится, то это произойдет не раньше поздней осени, может, даже ближе к зиме, — считает Виталий Калугин. — Но это будет связано не со ставкой, а скорее с потенциальным ослаблением рубля и пополнением складских запасов по новым высоким ценам через увеличивающиеся затраты на логистику.
Напомним, еще недавно ключевая ставка находилась в рекордно высоком значении — 20% годовых. 28 февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, ЦБ поднял ее сразу с 9,5 до 20%. Регулятор принял такое решение, чтобы затормозить разгоняющуюся инфляцию в России. Позже происходило поэтапное снижение ставки, и сейчас она снова составляет 9,5% годовых.