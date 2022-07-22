Проценты по вкладам упадут, а по кредитам? Чего ждать от сегодняшнего снижения ключевой ставки

Ключевая ставка — это ставка, по которой Центробанк кредитует коммерческие банки и принимает от них депозиты. Чтобы не работать себе в убыток, банки выдают кредиты населению и бизнесу под ставку выше ключевой и размещают сбережения ниже нее.

Более серьезное снижение прогнозирует экономист и финансовый управляющий Виталий Калугин. Он полагает, что ЦБ опустит ключевую ставку до 8,75 или даже до 8,5%.

— Ситуация к этому располагает: надо ослаблять рубль и направлять деньги в экономику. Инфляция под контролем. Я не вижу никаких препятствий для снижения ставки, — сказал Виталий Калугин.