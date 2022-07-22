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Проценты по вкладам упадут, а по кредитам? Чего ждать от сегодняшнего снижения ключевой ставки

Центробанк решит дальнейшую судьбу ключевой ставки на заседании в пятницу

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Вкладчики будут расстроены, но за кредитами население пойдет охотнее

Вкладчики будут расстроены, но за кредитами население пойдет охотнее

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На 22 июля в Центробанке запланировано заседание, где будет решено, какой будет ключевая ставка в ближайшее время. Пока она составляет 9,5% годовых, какой была перед большим скачком в конце февраля. Аналитики единодушны в том, что ключевую ставку в очередной раз понизят, расходятся только в прогнозе, как сильно. Хорошо ли это для простых граждан? Разбираемся с экспертами.

По мнению экономиста Константина Селянина, ключевая ставка будет снижена «уже не так радикально»: до 9% годовых.

— Поскольку мы видим, что инфляция с середины мая находится около нулевых уровней и каких-то больших перемен за последний месяц на валютном рынке тоже нет, я ожидаю снижение, — объяснил Константин Селянин. — При этом существует угроза еще большего снижения промышленного производства, и сейчас задача — сделать более дешевые кредиты, прежде всего, для промышленных предприятий и для бизнеса вообще. В этих целях ключевую ставку надо, конечно, снижать.

Ключевая ставка — это ставка, по которой Центробанк кредитует коммерческие банки и принимает от них депозиты. Чтобы не работать себе в убыток, банки выдают кредиты населению и бизнесу под ставку выше ключевой и размещают сбережения ниже нее.

Более серьезное снижение прогнозирует экономист и финансовый управляющий Виталий Калугин. Он полагает, что ЦБ опустит ключевую ставку до 8,75 или даже до 8,5%.

— Ситуация к этому располагает: надо ослаблять рубль и направлять деньги в экономику. Инфляция под контролем. Я не вижу никаких препятствий для снижения ставки, — сказал Виталий Калугин.

С таким прогнозом полностью согласен независимый инвестиционный советник Виктор Немихин: он тоже говорит о том, что ставка Центробанка снизится на 75–100 базисных пунктов (то есть до 8,5–8,75%).

— Уровень инфляции с запредельных 30%, которые ожидались в марте, снизился до 15%. С учетом сезонных факторов прошла дефляция, но дальнейшего снижения стоимости товаров не происходит. Рубль стабилизировался, — объяснил Виктор Немихин.

После снижения ключевой ставки должно наступить два основных последствия: падение доходности по вкладам и рост доступности кредитов. Однако интенсивность у этих процессов будет разная.

— Это приведет и к тому, что более дешевыми станут кредиты для населения, правда, ставка в банках по ним снизится не мгновенно, а с запасом в неделю-две, а ставки по депозитам будут снижены сразу же, буквально в тот же день, — прогнозирует Константин Селянин. — При этом кредитные ставки снижаются обычно на тот же размер, что снизили ключевую ставку, или чуть меньше, а ставки по депозитам могут снизиться даже сильнее падения ключевой.

Зачастую рост доступности кредитов приводит к увеличению потребления населением, а повышенный спрос на товары и услуги разгоняет инфляцию — они начинают дорожать. Однако в нынешней ситуации не все прогнозируют такой сценарий.

— Если даже инфляция и повысится, то это произойдет не раньше поздней осени, может, даже ближе к зиме, — считает Виталий Калугин. — Но это будет связано не со ставкой, а скорее с потенциальным ослаблением рубля и пополнением складских запасов по новым высоким ценам через увеличивающиеся затраты на логистику.

На утро 22 июля ставка находится на уровне середины февраля

На утро 22 июля ставка находится на уровне середины февраля

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Напомним, еще недавно ключевая ставка находилась в рекордно высоком значении — 20% годовых. 28 февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, ЦБ поднял ее сразу с 9,5 до 20%. Регулятор принял такое решение, чтобы затормозить разгоняющуюся инфляцию в России. Позже происходило поэтапное снижение ставки, и сейчас она снова составляет 9,5% годовых.

Банк РоссииВиталий КалугинЦБ РФЦентробанкЭльвира Набиуллинаинфляцияключевая ставкаЦентробанк РоссииКонстантин СелянинВиктор Немихин
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