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Кризис-2022Обзор

ЦБ сначала резко повысил ключевую ставку, а потом снизил: что будет с ипотекой, кредитами и курсом валют

Экономисты — о том, что всё это значит

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Рубль всё? Впрочем, существует мнение, что на самом деле на курс валюты повлияла вовсе не ставка ЦБ

Рубль всё? Впрочем, существует мнение, что на самом деле на курс валюты повлияла вовсе не ставка ЦБ

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Вскоре после начала спецоперации на Украине ЦБ РФ резко поднял ставку до 20%, теперь же ее значение упало до 11% годовых. Вместе с тем курс иностранной валюты начал расти: 26 мая евро подорожал до 68 рублей, а за доллар дают 65,26 (это еще плюс 9%).

Мы обсудили ситуацию с экспертами и узнали, что стоит за такими скачками.

Стоит пояснить, что ключевая ставка — это процент, под который коммерческие банки занимают деньги у Центробанка в случае необходимости. Клиентам они в свою очередь предлагают кредиты по чуть более завышенным процентам, чтобы получить прибыль. Банковский эксперт Павел Ефремов оценил снижение ставки как существенное. Он объяснил, что это было сделано с целью замедлить темпы роста цен.

— Инфляция снижается, а у Центробанка уровень инфляции — это один из ключевых индикаторов для ключевой ставки. В 2014 году ставку тоже резко поднимали до 17%, а потом потихонечку опускали. То есть подняли, потому что была шоковая ситуация для экономики, резко — потому что нужно было как-то реагировать. В итоге посмотрели, что меры, которые были предприняты для стабилизации экономики, более-менее сработали. Смысла держать высокую ставку [больше] никакого нет.

Рост цены доллара и евро эксперт назвал реакцией на ставку и ряд комплексных мер, например снижение норм продажи экспортной выручки. В Банке России решение о снижении ставки тоже обосновали падением инфляции. Правда, замедлился рост цен всего на 0,3% (в апреле уровень годовой инфляции оценивался в 17,8%, а сейчас — в 17,5%).

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По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. Юлия Вымятнина, декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге, уверена, что скачки ставки — реакция регулятора на череду политических событий.

— Центробанк стал чаще обычного менять ставку именно потому, что ситуация в экономике меняется быстрее, чем обычно, и это требует более оперативного изменения, — считает Юлия Вымятнина.

Ипотека подешевеет?

Дмитрий Назаров, доктор экономических наук, доцент УрГЭУ, объяснил, как именно происходит этот процесс и на что повлияет решение ЦБ РФ.

— Ключевая ставка — не панацея от всех бед. Существуют и другие инструменты, имеющие влияние на экономику. Увеличение ключевой ставки приводит к тому, что мы можем наблюдать снижение деловой активности на рынке, например недвижимости, и это приводит к повышению цен, — подчеркнул экономист. — Бизнесмены охотно берут кредитные деньги и наоборот.

Не спешите совершать покупки. Да, ипотека и кредиты станут выгоднее, но всё еще может измениться

Не спешите совершать покупки. Да, ипотека и кредиты станут выгоднее, но всё еще может измениться

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Ключевая ставка нужна для того, чтобы в ручном режиме управлять рынком. По мнению Дмитрия Назарова, в первую очередь при принятии решения о снижении или повышении ставки ориентируются на рынок недвижимости. Теперь ипотека и депозиты станут дешевле, и люди снова побегут брать деньги в кредит. Еще ключевая ставка влияет на размер пени, например, по ЖКХ. С ее падением штрафы за задолженность по квитанциям станут ниже.

С сотрудником Уральского экономического университета согласна и Юлия Вымятнина.

— Это хорошая новость для тех, кто хотел бы взять кредит. Но также снизится и процентная ставка по вкладам, — добавила она. — Коммерческие банки зарабатывают на разнице процентных ставок по кредитам и по вкладам — она обычно немного ниже ключевой ставки. Поэтому те, кто успел положить деньги под высокий процент, когда банки предлагали очень высокие ставки, например, на три месяца, получат депозит с процентами, но новый вклад уже смогут сделать только на менее привлекательных условиях.

Зачем же нужно было повышать ставку?


Эксперты сходятся во мнении, что это было сделано для того, чтобы остановить возникшую панику и сохранить максимальное количество средств в банках, ведь люди побежали скупать валюту, в том числе и наличку, которой сейчас не хватает.

— Это было направлено на то, чтобы сохранить деньги в банках, чтобы банковская система выстояла, только для этого. Когда происходят различные изменения на рынке, необходимо просто успокоиться. Ничего не делать: ни покупать, ни продавать. Через некоторое время всё наладится, экономика должна прийти в стабильное состояние рано или поздно, — дает позитивный прогноз Дмитрий Назаров.

Когда началась спецоперация, люди в панике бросились скупать валюту. Чтобы не остаться без денег, ЦБ и принял решение о резком повышении ключевой ставки

Когда началась спецоперация, люди в панике бросились скупать валюту. Чтобы не остаться без денег, ЦБ и принял решение о резком повышении ключевой ставки

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Подобное повышение ставки было и в 2014 году, когда было неясно, как долго продлится паника.

— Чтобы сбалансировать этот отток депозитов, банкам нужно было либо продавать свои активы (например, акции или облигации, но валютный рынок сейчас закрыт), либо брать в кредит у Центробанка, — пояснила Юлия Вымятнина. — Поэтому ЦБ очень резко поднял ставку — это дало банкам возможность повысить ставки по вкладам (люди стали возвращать деньги во вклады) и поднять ставки по кредитам, а значит, новых кредитов было выдано сильно меньше.

А что с курсами доллара и евро?

Экономист согласна с тем, что ключевая ставка всё-таки не стала решающим фактором в ослаблении рубля.

— На рынке наблюдался повышенный спрос, который участники рынка объясняют тем, что какой-то крупный игрок вышел на рынок скупать валюту, — добавила Юлия Вымятнина. — Скорее всего, именно с целью стабилизировать обменный курс на более комфортном для бюджета уровне. Ключевая ставка Центробанка на этот процесс сейчас не могла оказать значимого влияния.

Частный инвестор Антон Весенний в своем блоге «Ленивый инвестор» выразил уверенность, что спрос на рубли упал оттого, что экспортеры завершили уплату налогов и акцизов в бюджет, причем более чем на триллион рублей. В выигрыше сейчас останутся компании, работающие на внутренний спрос, и застройщики.

Ставка упадет еще ниже?

Финансист Сергей Васильев из инвестиционной группы «Русские фонды» в своем телеграм-канале предположил, что ЦБ опустит ставку и вовсе до 4% годовых уже в конце 2022 года.

— Резче, резче нужно, но для начала хоть так. Теперь уже точно на плановом заседании 10 июня ее опустят до 10%, а к концу июня — до уровня 8–9%. Уже сейчас видно, что в своих «прогнозах» Центральный банк постоянно опаздывает и не поспевает за стремительным ходом событий. Ждем к концу июня ставку 8–9%, к концу лета — 5–6%, а концу этого года — 4% годовых! — уверен Сергей Васильев.

Не торопитесь вкладываться в недвижимость. Копейка рубль бережет!

Не торопитесь вкладываться в недвижимость. Копейка рубль бережет!

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Эту мысль развивает частный инвестор Антон Весенний.

— Это было бы логично, но в такой год, как этот, я бы не ставил этот сценарий в основу стратегии как единственный. Слишком много политической неопределенности. Могут произойти самые неожиданные события, которые способны развернуть тренд в сторону роста инфляции и вынудить ЦБ переобуться, — уверен аналитик.

Юлия Вымятнина считает, что падение ставки продолжится, но уже не так сильно, как это было накануне.

— Мы можем ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки, но вряд ли следующие снижения ставки будут такими же существенными, как сегодня, — заявила она.

СЮЖЕТ

Кризис-2022Кризис-2022

До этого мы рассказывали, как, по мнению экономистов, снижение ключевой ставки скажется на курсе рубля. Из-за низкой стоимости доллара и евро возник риск «голландской болезни» рубля, когда национальная валюта теряет свою конкурентоспособность на рынке.

Эксперт объяснил, почему официальный курс так сильно отличается от стоимости валюты в банках.

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