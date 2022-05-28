ЦБ сначала резко повысил ключевую ставку, а потом снизил: что будет с ипотекой, кредитами и курсом валют
Экономисты — о том, что всё это значит
Вскоре после начала спецоперации на Украине ЦБ РФ резко поднял ставку до 20%, теперь же ее значение упало до 11% годовых. Вместе с тем курс иностранной валюты начал расти: 26 мая евро подорожал до 68 рублей, а за доллар дают 65,26 (это еще плюс 9%).
Мы обсудили ситуацию с экспертами и узнали, что стоит за такими скачками.
Стоит пояснить, что ключевая ставка — это процент, под который коммерческие банки занимают деньги у Центробанка в случае необходимости. Клиентам они в свою очередь предлагают кредиты по чуть более завышенным процентам, чтобы получить прибыль. Банковский эксперт Павел Ефремов оценил снижение ставки как существенное. Он объяснил, что это было сделано с целью замедлить темпы роста цен.
— Инфляция снижается, а у Центробанка уровень инфляции — это один из ключевых индикаторов для ключевой ставки. В 2014 году ставку тоже резко поднимали до 17%, а потом потихонечку опускали. То есть подняли, потому что была шоковая ситуация для экономики, резко — потому что нужно было как-то реагировать. В итоге посмотрели, что меры, которые были предприняты для стабилизации экономики, более-менее сработали. Смысла держать высокую ставку [больше] никакого нет.
Рост цены доллара и евро эксперт назвал реакцией на ставку и ряд комплексных мер, например снижение норм продажи экспортной выручки. В Банке России решение о снижении ставки тоже обосновали падением инфляции. Правда, замедлился рост цен всего на 0,3% (в апреле уровень годовой инфляции оценивался в 17,8%, а сейчас — в 17,5%).
По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. Юлия Вымятнина, декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге, уверена, что скачки ставки — реакция регулятора на череду политических событий.
— Центробанк стал чаще обычного менять ставку именно потому, что ситуация в экономике меняется быстрее, чем обычно, и это требует более оперативного изменения, — считает Юлия Вымятнина.
Ипотека подешевеет?
Дмитрий Назаров, доктор экономических наук, доцент УрГЭУ, объяснил, как именно происходит этот процесс и на что повлияет решение ЦБ РФ.
— Ключевая ставка — не панацея от всех бед. Существуют и другие инструменты, имеющие влияние на экономику. Увеличение ключевой ставки приводит к тому, что мы можем наблюдать снижение деловой активности на рынке, например недвижимости, и это приводит к повышению цен, — подчеркнул экономист. — Бизнесмены охотно берут кредитные деньги и наоборот.
Ключевая ставка нужна для того, чтобы в ручном режиме управлять рынком. По мнению Дмитрия Назарова, в первую очередь при принятии решения о снижении или повышении ставки ориентируются на рынок недвижимости. Теперь ипотека и депозиты станут дешевле, и люди снова побегут брать деньги в кредит. Еще ключевая ставка влияет на размер пени, например, по ЖКХ. С ее падением штрафы за задолженность по квитанциям станут ниже.
С сотрудником Уральского экономического университета согласна и Юлия Вымятнина.
— Это хорошая новость для тех, кто хотел бы взять кредит. Но также снизится и процентная ставка по вкладам, — добавила она. — Коммерческие банки зарабатывают на разнице процентных ставок по кредитам и по вкладам — она обычно немного ниже ключевой ставки. Поэтому те, кто успел положить деньги под высокий процент, когда банки предлагали очень высокие ставки, например, на три месяца, получат депозит с процентами, но новый вклад уже смогут сделать только на менее привлекательных условиях.
Зачем же нужно было повышать ставку?
Эксперты сходятся во мнении, что это было сделано для того, чтобы остановить возникшую панику и сохранить максимальное количество средств в банках, ведь люди побежали скупать валюту, в том числе и наличку, которой сейчас не хватает.
— Это было направлено на то, чтобы сохранить деньги в банках, чтобы банковская система выстояла, только для этого. Когда происходят различные изменения на рынке, необходимо просто успокоиться. Ничего не делать: ни покупать, ни продавать. Через некоторое время всё наладится, экономика должна прийти в стабильное состояние рано или поздно, — дает позитивный прогноз Дмитрий Назаров.
Подобное повышение ставки было и в 2014 году, когда было неясно, как долго продлится паника.
— Чтобы сбалансировать этот отток депозитов, банкам нужно было либо продавать свои активы (например, акции или облигации, но валютный рынок сейчас закрыт), либо брать в кредит у Центробанка, — пояснила Юлия Вымятнина. — Поэтому ЦБ очень резко поднял ставку — это дало банкам возможность повысить ставки по вкладам (люди стали возвращать деньги во вклады) и поднять ставки по кредитам, а значит, новых кредитов было выдано сильно меньше.
А что с курсами доллара и евро?
Экономист согласна с тем, что ключевая ставка всё-таки не стала решающим фактором в ослаблении рубля.
— На рынке наблюдался повышенный спрос, который участники рынка объясняют тем, что какой-то крупный игрок вышел на рынок скупать валюту, — добавила Юлия Вымятнина. — Скорее всего, именно с целью стабилизировать обменный курс на более комфортном для бюджета уровне. Ключевая ставка Центробанка на этот процесс сейчас не могла оказать значимого влияния.
Частный инвестор Антон Весенний в своем блоге «Ленивый инвестор» выразил уверенность, что спрос на рубли упал оттого, что экспортеры завершили уплату налогов и акцизов в бюджет, причем более чем на триллион рублей. В выигрыше сейчас останутся компании, работающие на внутренний спрос, и застройщики.
Ставка упадет еще ниже?
Финансист Сергей Васильев из инвестиционной группы «Русские фонды» в своем телеграм-канале предположил, что ЦБ опустит ставку и вовсе до 4% годовых уже в конце 2022 года.
— Резче, резче нужно, но для начала хоть так. Теперь уже точно на плановом заседании 10 июня ее опустят до 10%, а к концу июня — до уровня 8–9%. Уже сейчас видно, что в своих «прогнозах» Центральный банк постоянно опаздывает и не поспевает за стремительным ходом событий. Ждем к концу июня ставку 8–9%, к концу лета — 5–6%, а концу этого года — 4% годовых! — уверен Сергей Васильев.
Эту мысль развивает частный инвестор Антон Весенний.
— Это было бы логично, но в такой год, как этот, я бы не ставил этот сценарий в основу стратегии как единственный. Слишком много политической неопределенности. Могут произойти самые неожиданные события, которые способны развернуть тренд в сторону роста инфляции и вынудить ЦБ переобуться, — уверен аналитик.
Юлия Вымятнина считает, что падение ставки продолжится, но уже не так сильно, как это было накануне.
— Мы можем ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки, но вряд ли следующие снижения ставки будут такими же существенными, как сегодня, — заявила она.
СЮЖЕТ
До этого мы рассказывали, как, по мнению экономистов, снижение ключевой ставки скажется на курсе рубля. Из-за низкой стоимости доллара и евро возник риск «голландской болезни» рубля, когда национальная валюта теряет свою конкурентоспособность на рынке.
Эксперт объяснил, почему официальный курс так сильно отличается от стоимости валюты в банках.