ЦБ сначала резко повысил ключевую ставку, а потом снизил: что будет с ипотекой, кредитами и курсом валют

— Центробанк стал чаще обычного менять ставку именно потому, что ситуация в экономике меняется быстрее, чем обычно, и это требует более оперативного изменения, — считает Юлия Вымятнина.

Ипотека подешевеет?

Дмитрий Назаров, доктор экономических наук, доцент УрГЭУ, объяснил, как именно происходит этот процесс и на что повлияет решение ЦБ РФ.



— Ключевая ставка — не панацея от всех бед. Существуют и другие инструменты, имеющие влияние на экономику. Увеличение ключевой ставки приводит к тому, что мы можем наблюдать снижение деловой активности на рынке, например недвижимости, и это приводит к повышению цен, — подчеркнул экономист. — Бизнесмены охотно берут кредитные деньги и наоборот.