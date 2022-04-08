Мэр Новосибирска пришел поддержать торговый центр, попавший под санкции. Репортаж Стаса Соколова

Новосибирские власти продолжают серию публичных проверок предприятий торговли. На этот раз очередь дошла до торгово-развлекательного комплекса «Сибирский Молл» и расположенного там гипермаркета сети «Ашан». Именно этот ТЦ градоначальник выбрал, во-первых, потому, что его владелец, российский банк, попал под санкции. А во-вторых, возможно, потому, что здесь закрылся всего один магазин иностранного бренда.

Локоть начал общение с представителями «Сибирского Молла», из которого стала понятна причина выбора именно этого ТЦ. «Сибирский Молл» принадлежит структуре, аффилированной с госкорпорацией «Вэб.РФ», а она попала под санкции. Представители ТЦ отвечали на заботу мэра сдержанно — дескать, проблемы есть, но на более высоком уровне. Но некоторые сложности вызывают, да.