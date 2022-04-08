Мэр Новосибирска пришел поддержать торговый центр, попавший под санкции. Репортаж Стаса Соколова

Новосибирские власти продолжают серию публичных проверок предприятий торговли. На этот раз очередь дошла до торгово-развлекательного комплекса «Сибирский Молл» и расположенного там гипермаркета сети «Ашан». Именно этот ТЦ градоначальник выбрал, во-первых, потому, что его владелец, российский банк, попал под санкции. А во-вторых, возможно, потому, что здесь закрылся всего один магазин иностранного бренда.
Локоть начал общение с представителями «Сибирского Молла», из которого стала понятна причина выбора именно этого ТЦ. «Сибирский Молл» принадлежит структуре, аффилированной с госкорпорацией «Вэб.РФ», а она попала под санкции. Представители ТЦ отвечали на заботу мэра сдержанно — дескать, проблемы есть, но на более высоком уровне. Но некоторые сложности вызывают, да.
Потом мэр отправился в «Ашан», где сначала осмотрел отдел моющих средств. На стеллажах с мылом имелись пустоты (у дешевых позиций), но в принципе, конечно, этот базовый предмет гигиены имелся. По традиции Локоть особо уточнил, производится ли это мыло в России, и, получив утвердительный ответ, двинулся дальше.
По пути к овощам и фруктам представитель «Ашана» сразу обозначила границы, отметив, что «цены устанавливает Москва». Увидев бананы, Локоть поинтересовался ценой, потому что была, дескать, информация, что с этими фруктами какие-то проблемы. Бананы лежали на прилавках и стоили 120 рублей за килограмм. Но в «Ашане» признали, что это старые закупки, их везли зелеными.
— До этих событий они стоили 90 рублей, — дипломатично заметила представитель «Ашана».
— Рост есть, но небольшой, — заключил градоначальник и отправился к соседнему прилавку с томатами.
Созерцание ценников здесь мэра удовлетворило, но было видно, что он до сих пор не может отойти от помидоров за 500 с лишним рублей в «Ленте» (там они были названы азербайджанскими). В «Ашане» таких ценников не было (хотя некоторые упаковки в переводе на вес за килограмм могли бы тоже произвести впечатление).
Сахар на полках был в большом количестве и даже стоил дешевле, чем в магазинах у дома, которые Локоть проверял на прошлой неделе. Поговорив с представителями «Ашана», мэр заключил, что дефицит позади и цены даже начали понемногу двигаться вниз. Правда, показателей конца января пока не достигли.
В отделе молочных продуктов мэр занялся инспектированием пакетов с молоком и с удовлетворением обнаружил, что у предприятия «Ирмень» сменился поставщик упаковки: место продукции шведского «Тетра Пака» уже частично заняло российское предприятие «Ламбумиз».
Покинув «Ашан», процессия двинулась по торговому центру, который, несмотря на середину рабочего дня, был полон народа. Проходя мимо огромного авиасимулятора на первом этаже, Локоть спросил, какими самолетами там можно поуправлять. И, получив ожидаемый ответ: «Боингом» и «Эйрбасом», заметил, что владельцам надо бы уже переходить на «Суперджет» и MC-21 (модель еще не вошла в серию).
Последней точкой инспекции стал закрытый магазин польской сети Sinsay, которая с 1 апреля приостановила работу в России. «Сибирскому Моллу» повезло — это единственная потеря ТЦ в череде закрытий торговых точек глобальных брендов. Возможно, потому, что этих самых глобальных брендов здесь было немного (по сравнению с МЕГА, «Галереей Новосибирск» или «Аурой». Но чиновники, конечно, не могли не воспользоваться возможностью, чтобы отметить: ничего страшного не происходит, приостановил работу всего один из ста семидесяти арендаторов. В ТРЦ, впрочем, признали, что если Sinsay действительно прекратит работу навсегда, то найти замену арендатору на помещение почти в 1000 квадратных метров будет непросто.
«Сибирский Молл» давно уже сделал ставку на более демократичные бренды. В других ТЦ ситуация с закрытиями более напряженная. В одной «Ауре», например, прекратило работу 17 магазинов.