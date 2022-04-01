Как купить себе пенсию: что такое пенсионные баллы и кто может их получить

В каком возрасте выходят на пенсию?

Наверняка вы помните, что некоторое время назад в России начали поднимать возраст выхода на пенсию. Сейчас мы находимся на переходном этапе — изменения вводят постепенно. В этом году по общему правилу на пенсию могут рассчитывать мужчины в возрасте 61 с половиной года и женщины в возрасте 56 с половиной лет. Это если говорить о тех, кто накопил трудовой стаж как минимум 10 лет .



Их ровесники, которые не набрали достаточно стажа — например, работали неофициально или за пределами России, пока остаются без поддержки от пенсионного фонда: в этом году смогут выйти на пенсию мужчины 66 с половиной лет и женщины 61 с половиной года.



Со временем возраст выхода на пенсию будет подниматься как для тех, кто трудился официально, так и для всех остальных. И стаж для получения страховой пенсии вырастет: к 2025 году нужно будет отработать уже 15 лет как минимум.



Чтобы выйти на пенсию нужен только стаж?