Как купить себе пенсию: что такое пенсионные баллы и кто может их получить

Изменения в пенсионном законодательстве иногда бывают неочевидны и разобраться в новых правилах бывает не так-то просто. Помимо знакомого термина «стаж», при расчете и назначении пенсии в России теперь применяются индивидуальные пенсионные коэффициенты (их еще называют баллы), которые человек копит всю свою жизнь. Сегодня разбираемся, зачем они нужны и как быть, если баллов на счету оказалось меньше, чем нужно.
Какая бывает пенсия?
Для начала нужно понимать, что в России есть два вида пенсий для пожилых людей: страховая и социальная. Страховая пенсия полагается тем, кто работал официально, и начисляется на основании стажа, а социальная положена всем россиянам после достижения определенного возраста — это пенсия по старости (есть и другие виды социальных пенсий, например, по потере кормильца, но здесь о них речь не пойдет). Они отличаются возрастом, когда появляется право на получение пенсии. Кроме того, социальная пенсия, как правило, меньше.
В каком возрасте выходят на пенсию?
Наверняка вы помните, что некоторое время назад в России начали поднимать возраст выхода на пенсию. Сейчас мы находимся на переходном этапе — изменения вводят постепенно. В этом году по общему правилу на пенсию могут рассчитывать мужчины в возрасте 61 с половиной года и женщины в возрасте 56 с половиной лет. Это если говорить о тех, кто накопил трудовой стаж как минимум
Их ровесники, которые не набрали достаточно стажа — например, работали неофициально или за пределами России, пока остаются без поддержки от пенсионного фонда: в этом году смогут выйти на пенсию мужчины 66 с половиной лет и женщины 61 с половиной года.
Со временем возраст выхода на пенсию будет подниматься как для тех, кто трудился официально, так и для всех остальных. И стаж для получения страховой пенсии вырастет: к 2025 году нужно будет отработать уже 15 лет как минимум.
Чтобы выйти на пенсию нужен только стаж?
Нет, выход на пенсию предполагает три условия: возраст, стаж и накопленные пенсионные коэффициенты, они же баллы. Их начисляют параллельно со стажем с учетом начисленных и уплаченных в Пенсионный фонд страховых взносов. Грубо говоря: чем больше у вас пенсия — тем больше ваш работодатель перечисляет в пенсионный фонд, и тем больше у вас будет баллов. Для выхода на пенсию в 2022 году нужно иметь на счету
Как узнать, сколько у меня баллов?
Эти данные хранятся в ПФР и могут быть переданы вам по требованию. Получить выписку можно на сайте ведомства или в отделении, на «Госуслугах» или в МФЦ. Еще можно отправить заявление почтой, но тогда его нужно будет заверить у нотариуса.
Что будет, если мне не хватит баллов или стажа?
В страховой пенсии могут отказать и вы сможете рассчитывать на социальную пенсию по старости — на пять лет позже. Но если стажа или пенсионных баллов не хватает совсем немного, то можно исправить ситуацию. Вариантов два: поработать еще какое-то время и получить недостающие баллы или докупить их, перечислив добровольные страховые взносы в счет будущей пенсии.
Как докупить недостающие баллы?
Если вы решили не трудиться еще несколько лет и докупить недостающие баллы прямо сейчас, то нужно просто заключить договор софинансирования в отделении Пенсионного фонда, рассчитать сумму недостающих баллов и внести платеж. Любую сумму внести нельзя, есть минимальный и максимальный размеры платежей. В год нужно перечислить не меньше
Нужны ли баллы сверх минимума?
Да. Помимо того что без накопленных баллов вас на пенсию просто не отпустят, от них будет зависеть ее размер. Страховая пенсия состоит из двух частей: фиксированная выплата и оплата по пенсионным коэффициентам.
В 2022 году фиксированная выплата составляет
Таким образом, при минимальном количестве накопленных пенсионных коэффициентов при выходе на пенсию в 2022 году она составит