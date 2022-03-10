Путин поручил повторить в 2022 году программу кешбэка на детские путевки

Президент России Владимир Путин 10 марта провел совещание с членами правительства, обсудил с ними возможные последствия санкций и меры экономической поддержки как населения, так и бизнеса. Среди поддержки населению, например, упоминались анонсированные ранее новые пособия. Также Путин поручил повторить установленную в прошлом году программу возврата части средств за детский отдых.
— В прошлом году мы запустили программу возврата до 50% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, не больше, по-моему, 20 тысяч рублей, и этой льготой воспользовались семьи, где проживают 400 тысяч детей. Я прошу вас проработать и осуществить такую же программу в этом году, тоже с 1 мая, — обратился президент к министру труда Антону Котякову. — Надо только заранее всё это сделать и оповестить граждан, людей наших, что такая программа будет реализована и в 2022.
Также был озвучен комплекс мер для поддержки ряда отраслей, вынужденных действовать в условиях санкций. Для IT-сферы это освобождение от уплаты налога на прибыль и проверок, для строительной — упрощение разработки градостроительной документации, проведения публичных слушаний, регистрации прав на объекты, продление аренды. Транспортной инфраструктуре пообещали сохранить парк иностранных самолетов, ввести ответный запрет для морских судов и нивелировать влияние санкций на ж/д транспорт. В туристической отрасли для строителей и арендаторов туробъектов отменят НДС на 5 лет, в сфере сельского хозяйства правительство гарантирует перенос платежей по займам на полгода и продление на год краткосрочных кредитов. И в целом для бизнеса будут введены продление срока лицензий, мораторий на проверки и перенос сроков вступления в силу ряда обязательных требований к бизнесу.
Санкции против ряда российских компаний и уход с российского рынка иностранных предприятий связаны с геополитикой. После начала 24 февраля по приказу Владимира Путина спецоперации на территории Украины многие страны сократили сотрудничество с Россией и ввели ограничения для некоторых чиновников, компаний, политиков. Санкции коснулись даже Центробанка. За актуальной ситуацией следите вместе с нами в онлайн-трансляции.