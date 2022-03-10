Путин поручил повторить в 2022 году программу кешбэка на детские путевки

Также был озвучен комплекс мер для поддержки ряда отраслей, вынужденных действовать в условиях санкций. Для IT-сферы это освобождение от уплаты налога на прибыль и проверок, для строительной — упрощение разработки градостроительной документации, проведения публичных слушаний, регистрации прав на объекты, продление аренды. Транспортной инфраструктуре пообещали сохранить парк иностранных самолетов, ввести ответный запрет для морских судов и нивелировать влияние санкций на ж/д транспорт. В туристической отрасли для строителей и арендаторов туробъектов отменят НДС на 5 лет, в сфере сельского хозяйства правительство гарантирует перенос платежей по займам на полгода и продление на год краткосрочных кредитов. И в целом для бизнеса будут введены продление срока лицензий, мораторий на проверки и перенос сроков вступления в силу ряда обязательных требований к бизнесу.