Сможет ли Россия прокормить себя в условиях санкций? Эксперт — о ситуации в сельском хозяйстве и его зависимости

Восемь лет назад, после введения санкций и контрсанкций наша страна взяла курс на импортозамещение. Для сельского хозяйства это было особенно важно и нужно, потому что касалось жизненно важного: продовольственной безопасности страны.
Сейчас санкции стали еще жестче. Сможем ли мы теперь прокормить себя? Есть ли риск продуктового дефицита? Не повторится ли дикая ситуация конца 80-х с талонами и очередями в продуктовые? Какие самые слабые и болезненные места в сфере сельского хозяйства, где мы не можем обойтись без импорта?
На эти вопросы отвечает Леонид Холод — доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Он дал прогнозы на ближайшее будущее.
— В южных регионах России сейчас идет посевная. Это означает, что аграрии уже взяли кредиты, зафрахтовали транспорт, — говорит наш собеседник. — Также заключили контракты на поставку средств химзащиты.
По словам нашего собеседника, эти препараты химзащиты производятся у нас, но проблема в том, что действующее вещество для них синтезируют за рубежом: в Индии, Китае, странах Европы.
— С поставками из Китая проблем не будет, кроме валютных, — объясняет Леонид Холод. — Масштаб цен в юанях тоже будет меняться вместе с долларом. Но то, что будет использоваться сейчас, уже завезено в Россию, то есть в нынешней посевной от поставок мы зависеть не будем. С минеральными удобрениями трудностей с доставкой также не будет, они все производятся у нас. Правда, «минеральщики» могут подтягивать цены для наших производителей под экспортные, а они сейчас заоблачные. Но это можно сдерживать, определить объемы продукции, которая должна поставляться на внутренний рынок. У нас свои законы спроса и предложения. То есть сельчане не смогут платить больше того, что платили за «минералку». Таким образом можно избежать заоблачного роста цен для своих.
Дмитрий Холод полагает, что посевная в Центральной части России пройдет более-менее спокойно, а вот в тех регионах, где посевная еще не началась, могут возникнуть проблемы. Например, связанные с кредитованием — повышением ставки для заемщиков. Еще одна проблема — в возможном недостатке кредитных средств у банков. Это связано с тем, что люди активно снимают деньги со счетов.
— Что касается подготовки техники, то в нормальном хозяйстве плановый ремонт уже должен быть сделан. Возможно, понадобится текущий ремонт, экстренный. На этот случай какой-то запас запчастей на западную технику тоже должен быть, — полагает экономист.
— Насколько мы вообще зависим от санкций по технике?
— В посевной используются тракторы, плуги. Да, есть доля импортной техники, но она некритичная. Например, один из южных регионов — Ставрополье — на 80% обеспечен отечественной техникой. Сейчас гораздо больше сложностей может быть из-за кредитования и повышения цен на ресурсы — например, на ГСМ. Когда во время посевной цены шустро растут, это серьезная проблема.
При этом, подводя итог, наш эксперт подчеркнул, что экстренной ситуации в целом по стране не будет.
— Но мы можем обсуждать лишь ближайшую ситуацию, не делая никаких долгосрочных прогнозов, — пояснил Леонид Холод.
Еще одна проблема, с которой мы сейчас столкнемся — зависимость от поставок импортных семян.
— Ряд культур мы, к сожалению, закупаем. Поэтому возникнут проблемы логистики, оплаты (из-за санкций в отношении банков), — говорит Леонид Холод. — На ближайшее время в основном всё закуплено. Что будет в будущую весну, предсказать никто не может. Сейчас нужно озаботиться собственной семеноводческой базой, которая была успешно развита в советское время. Всё развалилась и подотстало. Этим и надо заниматься. Эта зависимость — позорная для нас.
Наш собеседник уверен, что дефицита сахара, хлеба и подсолнечного масла в обозримом будущем не будет.
— Да, будет повышение цен из-за инфляции, удорожание ресурсов. Насколько конкретно, предсказать нельзя — как говорят, на чем душа успокоится: на какой отметке остановится курс доллара, — говорит наш собеседник.
Чтобы поддержать сельское хозяйство, Правительство России выделило дополнительные 5 миллиардов рублей на предоставление льготных кредитов аграриям. Об этом сообщила пресс-служба федерального кабмина. Эти деньги из резервного фонда пойдут на субсидирование банков, которые предоставляют аграриям льготные займы.
А вот что говорят волгоградские аграрии по поводу повышения цен на овощи. Также прочитайте колонку нашего уральского историка о самых тяжелых годах дефицита в СССР и о том, почему такая ситуация сейчас невозможна.