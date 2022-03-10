Сможет ли Россия прокормить себя в условиях санкций? Эксперт — о ситуации в сельском хозяйстве и его зависимости

На эти вопросы отвечает Леонид Холод — доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Он дал прогнозы на ближайшее будущее.

— В южных регионах России сейчас идет посевная. Это означает, что аграрии уже взяли кредиты, зафрахтовали транспорт, — говорит наш собеседник. — Также заключили контракты на поставку средств химзащиты.



По словам нашего собеседника, эти препараты химзащиты производятся у нас, но проблема в том, что действующее вещество для них синтезируют за рубежом: в Индии, Китае, странах Европы.



— С поставками из Китая проблем не будет, кроме валютных, — объясняет Леонид Холод. — Масштаб цен в юанях тоже будет меняться вместе с долларом. Но то, что будет использоваться сейчас, уже завезено в Россию, то есть в нынешней посевной от поставок мы зависеть не будем. С минеральными удобрениями трудностей с доставкой также не будет, они все производятся у нас. Правда, «минеральщики» могут подтягивать цены для наших производителей под экспортные, а они сейчас заоблачные. Но это можно сдерживать, определить объемы продукции, которая должна поставляться на внутренний рынок. У нас свои законы спроса и предложения. То есть сельчане не смогут платить больше того, что платили за «минералку». Таким образом можно избежать заоблачного роста цен для своих.

