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Экология «Все деревья стоят голые»: берёзы остались без листьев вдоль берега Ини — местные жители винят загрязнение воды

«Все деревья стоят голые»: берёзы остались без листьев вдоль берега Ини — местные жители винят загрязнение воды

Новосибирцы считают явление аномальным

1 736
15 комментариев

Новосибирский биолог также обратил внимание на странности с берёзами этим летом

Листья пропали с берёз в Тогучинском районе Новосибирской области, об этом сообщила читательница НГС. По словам собеседницы, явление затронуло деревья, которые находятся вдоль реки Иня.

— На прошлой неделе все берёзы были зелёные, но спустя неделю все деревья стоят голые. При этом листвы на них нет совсем, и на земле нет опавшей листвы, — говорит местная жительница.

Сибирячку удивило, что листья пропали бесследно

Деревья потеряли листву на территории Буготакского сельсовета, станций «Изынский», «Кувшинка», посёлка Боровушка. Сибирячка предполагает, что причиной могло стать загрязнение грунтовых вод.

Биолог Алексей Яновский в разговоре с корреспондентом НГС отметил, что также обратил внимание на странное явление этим летом. Специалист допускает активность непарного шелкопряда, но при этом самих вредителей в таких количествах он не встречал.

— Я заметил неладное с березами в районе Академгородка несколько недель назад. С зимы всю весну и половину лета они обильно рассеивали небывалое количество семян. Затем бросилось в глаза «облысение» крон многих берез. Листья как бы исчезают бесследно, хотя часть их желтеет и падает на землю. Гусениц бабочек под названием непарный шелкопряд вроде бы не видно. Но именно они так лишают листвы берез и осин в НСО, — прокомментировал биолог.

НГС направил запрос в региональное Минприроды с просьбой прокомментировать ситуацию.

В августе НГС писал, что новосибирцы массово находят богомолов — биолог рассказал, переживут ли необычные насекомые зиму.

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Новосибирск Экология Иня Тогучинский район
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Комментарии
15
248332
2 сентября 2024, 10:38
Чудесааааа....)))) сто пуподово химозу слили в реку..
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
2 сентября 2024, 10:40
кто то погибнет на СВО, кого то травят на местах....это и есть план по поднятию демографии и развитию страны??
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