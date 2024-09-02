«Все деревья стоят голые»: берёзы остались без листьев вдоль берега Ини — местные жители винят загрязнение воды

Новосибирский биолог также обратил внимание на странности с берёзами этим летом Источник: Алексей Яновский











Листья пропали с берёз в Тогучинском районе Новосибирской области, об этом сообщила читательница НГС. По словам собеседницы, явление затронуло деревья, которые находятся вдоль реки Иня.

— На прошлой неделе все берёзы были зелёные, но спустя неделю все деревья стоят голые. При этом листвы на них нет совсем, и на земле нет опавшей листвы, — говорит местная жительница.

Сибирячку удивило, что листья пропали бесследно Источник: читательница НГС

Деревья потеряли листву на территории Буготакского сельсовета, станций «Изынский», «Кувшинка», посёлка Боровушка. Сибирячка предполагает, что причиной могло стать загрязнение грунтовых вод.

Биолог Алексей Яновский в разговоре с корреспондентом НГС отметил, что также обратил внимание на странное явление этим летом. Специалист допускает активность непарного шелкопряда, но при этом самих вредителей в таких количествах он не встречал.

— Я заметил неладное с березами в районе Академгородка несколько недель назад. С зимы всю весну и половину лета они обильно рассеивали небывалое количество семян. Затем бросилось в глаза «облысение» крон многих берез. Листья как бы исчезают бесследно, хотя часть их желтеет и падает на землю. Гусениц бабочек под названием непарный шелкопряд вроде бы не видно. Но именно они так лишают листвы берез и осин в НСО, — прокомментировал биолог.

НГС направил запрос в региональное Минприроды с просьбой прокомментировать ситуацию.