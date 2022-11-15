«Лужи масла и ужасный запах»: разлив трансформаторного масла произошел в Новосибирске

Вчера, 14 ноября, в Новосибирске на улице 2-я Сухарная произошел разлив трансформаторного масла. Как рассказал НГС житель окрестностей, разлив произошел после плановых работ по замене трансформатора на подстанции.
— Вероятно, сотрудники РЭС во время выполнения работ повредили емкость, где хранилось масло. Разлив произошел на грунт, на мой взгляд, площадь разлива примерно 50 квадратных метров, — рассказал НГС Станислав.
По словам мужчины, вчера компания РЭС ближе к обеду прислала трактор, чтобы собрать масло, также разлив убирали лопатами, но это не помогло.
— Ночью шел дождь, сегодня у нас остались лужи масла, стоит ужасный запах. Это токсичное вещество, а у всех дети, масло растекается, дорога в разводах. Я сам не могу заехать домой во двор, потому что тогда масло попадет на тротуарную плитку, — отметил Станислав.
На вызов жителей приезжали сотрудники МЧС, со слов мужчины, спасатели не смогли помочь, так как смывать отходы некуда: рядом пойма реки Ельцовки-1 и Обь. На момент публикации в пресс-службе МЧС России по НСО ситуацию не прокомментировали.
— От РЭС у нас нет ответа насчет локализации разлива. У многих жителей нет городского водопровода, поэтому они пользуются грунтовыми водами, если масло попадет в грунт, то ничего хорошего не будет, — поделился мужчина.
НГС направил запрос в пресс-службу РЭС. Ответ будет опубликован после получения.
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