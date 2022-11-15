«Лужи масла и ужасный запах»: разлив трансформаторного масла произошел в Новосибирске

Вчера, 14 ноября, в Новосибирске на улице 2-я Сухарная произошел разлив трансформаторного масла. Как рассказал НГС житель окрестностей, разлив произошел после плановых работ по замене трансформатора на подстанции.



— Вероятно, сотрудники РЭС во время выполнения работ повредили емкость, где хранилось масло. Разлив произошел на грунт, на мой взгляд, площадь разлива примерно 50 квадратных метров, — рассказал НГС Станислав.