Плющиха окрасилась в белый: в минприроды назвали виновника
В воде обнаружили превышение по азоту аммонийному и нитратам
В министерстве природы Новосибирской области назвали причину изменения цвета воды в реке Плющихе. Река окрасилась в белый из-за сброса сточных вод от муниципального предприятия «Метро МиР».
Инспектор отдела оперативного реагирования экологической инспекции Владимир Залогин отметил, что министерство не один раз выезжало на место, чтобы найти источник загрязнения.
— В результате мероприятий установлено, что в районе дома №22 по третьему переулку Крупской осуществляется сброс сточных вод. Он принадлежит муниципальному предприятию «Метро МиР», которому выдано решение на сброс, — сообщил инспектор.
Муниципальное предприятие города Новосибирска «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» создано в декабре 1993 года, директор — Александр Мысик. Предприятие занимается деятельностью в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования и другим. На данный момент самый крупный проект, которым занимается компания — строительство станции метро «Спортивная».
По результатам анализа в реке обнаружили превышение по азоту аммонийному и нитратам. Председатель городского комитета охраны окружающей среды Мария Сидорова пояснила, что есть определенный хозбытовой сток с органическими соединениями.
На момент публикации с директором МП «Метро МиР» связаться не удалось. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска.
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