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Плющиха окрасилась в белый: в минприроды назвали виновника

В воде обнаружили превышение по азоту аммонийному и нитратам

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Жители заметили, что река стала белой примерно месяц назад

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В министерстве природы Новосибирской области назвали причину изменения цвета воды в реке Плющихе. Река окрасилась в белый из-за сброса сточных вод от муниципального предприятия «Метро МиР».

Инспектор отдела оперативного реагирования экологической инспекции Владимир Залогин отметил, что министерство не один раз выезжало на место, чтобы найти источник загрязнения.

— В результате мероприятий установлено, что в районе дома №22 по третьему переулку Крупской осуществляется сброс сточных вод. Он принадлежит муниципальному предприятию «Метро МиР», которому выдано решение на сброс, — сообщил инспектор.

Муниципальное предприятие города Новосибирска «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» создано в декабре 1993 года, директор — Александр Мысик. Предприятие занимается деятельностью в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования и другим. На данный момент самый крупный проект, которым занимается компания — строительство станции метро «Спортивная».

По результатам анализа в реке обнаружили превышение по азоту аммонийному и нитратам. Председатель городского комитета охраны окружающей среды Мария Сидорова пояснила, что есть определенный хозбытовой сток с органическими соединениями.

На момент публикации с директором МП «Метро МиР» связаться не удалось. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска.

Напомним, что сегодня, 18 октября, задержали гендиректора АО «Кудряшовское»: по одной из статей его обвиняют в сбросе сточных вод в приток реки Амба. Всё, что известно об уголовном деле на директора, читайте в нашем сюжете.

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