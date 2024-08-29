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Культура Зданию больше 90 лет: в Новосибирске хотят отремонтировать памятник на Красном проспекте

Зданию больше 90 лет: в Новосибирске хотят отремонтировать памятник на Красном проспекте

На работы готовы потратить более 58 миллионов рублей

2 083
11 комментариев

Здание было возведено в 1930-е годы

В Новосибирске ищут подрядчика, который сможет отремонтировать и приспособить к современному использованию памятник архитектуры «Управление Запсибзолото». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Из закупочной документации следует, что заказчиком работ выступает ГКУ Новосибирской области «Хозяйственное управление». Начальная цена контакта составляет 58,21 миллиона рублей.

Работы будут проходить в два этапа. Завершить исполнение контракта необходимо до 1 апреля 2025 года.

Потенциальному подрядчику предстоит сделать ремонт и приспособление здания «к современному использованию помещений и инженерных сетей» – провести отделочные работы, установить электроосветительную арматуру, силовое оборудование, охранную сигнализацию, а также провести ряд других работ.

На официальном сайте Новосибирска указано, что административное здание «Управление Запсибзолото» является памятником архитектуры регионального значения. Оно представляет собой образец архитектуры стилизованного классицизма. Здание было возведено в 1930–1932 годах по проекту архитектора А. И. Боброва, выполненному в конструктивистских формах. В 1936 году архитектор В. М. Тейтель провел реконструкцию объекта, в результате которой он приобрел новое декоративное оформление и стилевое звучание.

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 4 сентября.

Ранее НГС писал, что в Новосибирской области реконструируют историческое здание, которому больше 100 лет.

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Новосибирск Закупки Памятник Ремонт
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Комментарии
11
За державу обидно!
29 августа 2024, 12:34
Опять хотят что то отремонтировать (не цензурное слово на букву Б).... Да вы сначала просто уложите обычну плитку в Первомайском сквере и травку обычную посадите и закройте уже этот вопрос или вот, из области фантастики ,закончите ремот хотя бы одной полосы Димитровского моста перед зимой или вот ещё -яму засыпьте в начале ул.Димитрова,она ж уже лет пять то провалится,то меяцами огорожена старыми покрышками. Деятели,прости господи......
aonmaster
29 августа 2024, 12:32
У нас это = снести и построить новодел, которому 90 лет
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