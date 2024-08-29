Зданию больше 90 лет: в Новосибирске хотят отремонтировать памятник на Красном проспекте

Здание было возведено в 1930-е годы Источник: Александр Казанцев / 2ГИС











В Новосибирске ищут подрядчика, который сможет отремонтировать и приспособить к современному использованию памятник архитектуры «Управление Запсибзолото». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Из закупочной документации следует, что заказчиком работ выступает ГКУ Новосибирской области «Хозяйственное управление». Начальная цена контакта составляет 58,21 миллиона рублей.

Работы будут проходить в два этапа. Завершить исполнение контракта необходимо до 1 апреля 2025 года.

Потенциальному подрядчику предстоит сделать ремонт и приспособление здания «к современному использованию помещений и инженерных сетей» – провести отделочные работы, установить электроосветительную арматуру, силовое оборудование, охранную сигнализацию, а также провести ряд других работ.

На официальном сайте Новосибирска указано, что административное здание «Управление Запсибзолото» является памятником архитектуры регионального значения. Оно представляет собой образец архитектуры стилизованного классицизма. Здание было возведено в 1930–1932 годах по проекту архитектора А. И. Боброва, выполненному в конструктивистских формах. В 1936 году архитектор В. М. Тейтель провел реконструкцию объекта, в результате которой он приобрел новое декоративное оформление и стилевое звучание.

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 4 сентября.