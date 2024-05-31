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Культура интервью «Я не хотел рушить семью». Отец Niletto — о сложных отношениях с сыном и желании увидеть внуков

«Я не хотел рушить семью». Отец Niletto — о сложных отношениях с сыном и желании увидеть внуков

Мы поговорили с Сергеем Прытковым в день премьеры фильма «Нелюбимка»

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Отец Niletto Сергей Прытков стал реже общаться со звездным сыном

В прокат вышел фильм «Нелюбимка» (16+), посвященный певцу Niletto — Данилу Прыткову. Редакция E1.RU взяла небольшое интервью у отца артиста. Сергей Прытков — по профессии строитель и еще профессионально играет в хоккей. Он признался, что после того, как развелся, стал реже общаться с сыном. Именно поэтому для него «Нелюбимка» — не просто документальный фильм о Niletto, но и возможность лучше понять Данила.

Сергей Прытков сразу после того, как посмотрел фильм «Нелюбимка»

«Я чуть не заплакал»

Растрогал фильм?

— Приятно было смотреть, узнал много нового. Чуть не заплакал, когда увидел на экране себя, как рассказываю о песнях сына, которые меня задели.

Данил — закрытый человек. Расскажите, какой он?

— Обычный парень. В школе за высокими оценками не гнался, но способный. Я его страшно люблю, но он — неизбалованный. Любовь к спорту я ему привил — и вот результат!

Почитайте наше интервью с Niletto. В 2019 году он рассказал, как трек «Любимка» стал хитом

Знаю, когда сын был маленьким, вы часто переезжали. В каких городах жили?

— В трех: Тюмени, Перми. Остались в Екатеринбурге. Тут Данил пошел в первый класс, я тогда ему много внимания уделял...

Посмотрите, как в 2022 году музыкант провел зарядку для екатеринбуржцев

«Данилка обижался»

Вам нравится музыка, которую пишет сын?

— Нравится. Но сначала я с трудом ее понимал. Данилка даже обижался, хоть и знал, что понять ее мне будет трудно. Все-таки разные поколения, большая разница в возрасте. Теперь слушаю песни сына постоянно в машине. Самая любимая — «Она спит», еще — про семью. В клипе, где он в ледяшках плавает (клип «Лед». — Прим. ред.), он сильно похож на моего отца, просто копия. И характером — в деда: такой же принципиальный и чересчур честный.

— Жизнь вашей семьи сильно изменилась после того, как Данил стал популярным?

— Мы немножко тяжело общались, он ревнует меня [к новой семье]. Сейчас лучше стало. Более-менее нормально — вместе уже отыграли и в баскетбол, и в хоккей.

Niletto попал в больницу. У него случился разрыв ахиллова сухожилия, пришлось экстренно оперировать правую ногу

Когда сын в последний раз прилетал в Екатеринбург?

— 7 апреля. На хоккей. Вытащил меня посмотреть полуфинал «Автомобилиста» и «Металлурга». Сидели в VIP-зоне, он интервью давал. Я сам не хожу на «Автомобилист» — слабо стали играть, некрасиво. А нынче — неплохо получилось.

— Вы упомянули о том, что Данил давал интервью. А была ли у него звездная болезнь?

— Не могу сказать. Если бы чаще с ним встречался, может, и заметил бы.

Сергей поздравил сына с первой серьезной травмой

«Я его поздравил с первой травмой»

На ваш взгляд, какие качества позволили Данилу достичь большого успеха?

— Наверное, настырность, желание быть лучшим. Не зря он порвал себе ахиллес (сухожилие. — Прим. ред.) — погнался на тренировке за соперником, который превосходил его в скорости.

Сергей Прытков рассказал, нравится ли ему творчество сына

Как Данил чувствует себя?

— Недавно с ним разговаривал. Я поздравил его с травмой. Посмеялись вместе. Заживает потихоньку. Я — спортсмен, у меня были многочисленные травмы. Все-таки в хоккей играю 60 лет.

Отец музыканта — об отношениях с сыном

Когда Niletto станет отцом?

Были ли у сына планы перевезти вас в Москву?

— Он говорил, что строит коттедж для меня и мамы. Думал, я вернусь. Но я объяснил: «Я 25 лет жил с твоей мамой ради тебя». Я не хотел рушить семью. Нет, к жене претензий не было. Нормальная женщина, но бывает так, что душевные отношения заходят в тупик.

— В общем, остаетесь пока в Екатеринбурге?

— Не зря он меня однажды отшельником назвал. У меня дача, а там — домик рубленый, деревенский, хороший. Но Данил считает, что лучше заменить его на коттедж. Ну не понимает молодежь. У нас разница приличная: сыну 32, мне — 70.

Ждете ли внуков?

— Конечно. Но не верится, что они у меня [в скором времени] будут.

Но невеста уже есть...

— Не знаю, невеста ли... Я знаком с Катей, но для меня она — просто подруга сына. Мне кажется, у них пока дружеские, как у молодежи бывает, отношения. Я пытал Данилу: «Любишь — не любишь?» Не ответил пока ничего. Видимо, как я, боится о женщинах [говорить].

Отец Данила сказал, что хотел бы увидеть внуков

Посмотрите еще несколько фото с премьеры фильма «Нелюбимка».

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Отец был счастлив после того, как посмотрел фильм о сыне

Ранее мы рассказывали, что в Москве в седьмой раз прошла музыкальная премия «Жара Music Awards». Награду вручали за музыкальные достижения по итогам 2023 года. Несмотря на травму, Niletto выступил на сцене — но сидя.

А еще в Сеть слили райдер певца. В список требований главного зожника вошли: виски 12-летней выдержки, «Дошираки», сигареты, энергетики и пицца. Главный пункт — кальян и кальянщик в гримерке.

Также советуем почитать десять фактов о Niletto.

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Niletto Отец Фильм Любимка Данил Прытков
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