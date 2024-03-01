«Здесь можно гулять с телефоном, и бандиты его не отберут»: за что горячая бразильская балерина полюбила холодную Россию

Но срок службы в молодежном коллективе недолгий, около трех лет. А затем девушке поступило предложение, от которого отказаться было невозможно.

— В 2022 году директор школы Павел Казарян сделал мне подарок и пригласил выступать в России. Он знал, как я люблю эту страну. Я посмотрела много спектаклей и часто говорила, что хотела бы здесь работать, — вспоминает она. — Так что, когда мне предложили приехать, я сразу же согласилась. Это невероятное предложение. Думаю, мне повезло.



И после этого Лаура улетела в Россию.



«Русские казались холодными»

Практически сразу после прилета на другой континент юная балерина оказалась в Большом театре в Москве. Правда, не по работе, а в качестве туриста.

