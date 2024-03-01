«Здесь можно гулять с телефоном, и бандиты его не отберут»: за что горячая бразильская балерина полюбила холодную Россию

Русский балет известен во всём мире. И его популярность настолько велика, что заставляет уезжать из родной страны в далекую и непонятную страну.
Предложение, от которого невозможно отказаться
Лаура Васконселос родилась в небольшом городе Натал на северо-востоке Бразилии. В большой семье.
Также девушка называет членом своей семьи кота по кличке Gato (Кот. — Прим. ред.).
С балетом Лаура познакомилась, когда ей было 7 лет. Тогда ее отдали в балетную школу Большого театра в соседнем городе Жоинвилль.
— Еще когда я была маленькой, то увидела «Лебединое озеро». В нем выступала Майя Плисецкая. Потом была «Жизель». Я очень много и долго смотрела на ее выступления. Она очень большая артистка. Я восхищаюсь ее техникой, эмоциями. Она идеальна. И тогда я полюбила балет, — призналась Лаура Васконселос. — И у меня была мечта — исполнить партию в «Лебедином озере».
Юная балерина училась в балетной школе до 2019 года. Сразу после этого она начала выступать в молодежной труппе Большого театра Жоинвилля. За несколько лет Лаура успела поучаствовать в нескольких постановках, например в «Дон Кихоте» и «Щелкунчике».
Но срок службы в молодежном коллективе недолгий, около трех лет. А затем девушке поступило предложение, от которого отказаться было невозможно.
— В 2022 году директор школы Павел Казарян сделал мне подарок и пригласил выступать в России. Он знал, как я люблю эту страну. Я посмотрела много спектаклей и часто говорила, что хотела бы здесь работать, — вспоминает она. — Так что, когда мне предложили приехать, я сразу же согласилась. Это невероятное предложение. Думаю, мне повезло.
И после этого Лаура улетела в Россию.
«Русские казались холодными»
Практически сразу после прилета на другой континент юная балерина оказалась в Большом театре в Москве. Правда, не по работе, а в качестве туриста.
— Я сначала посмотрела несколько спектаклей. Посещала Большой в течение двух недель. Но всё это время я чувствовала, что очень хочу здесь танцевать, — пояснила Лаура. — Все мои педагоги — русские. И я чуть-чуть знала про вас. Были стереотипы, что русские могут быть очень холодными сначала. Но затем они становятся шире, душевнее, дружелюбнее. Коллеги поначалу смотрели на меня, не разговаривали. Но потом мы друг другу раскрылись. Стали относиться друг к другу как к братьям и сестрам.
Одним из опасений, связанных с работой в России, мог оказаться языковой барьер. Но, как оказалось, с общением и пониманием проблем не возникло.
— Я легко и без проблем понимала педагогов. Балетные термины же в основном на французском. Мои коллеги, если я не знаю какого-то слова, могут мне подсказать. За два года я начала воспринимать русский язык приятным, но и сложным.
За несколько лет жизни в России Лаура избавилась от нескольких стереотипов, связанных с нашей страной.
— В Бразилии на полном серьезе говорят, что здесь по улицам ходят медведи. Я ни одного не встретила. Еще говорят, что русские любят пить водку на завтрак. Это не так, — убедилась Лаура.
Последние два года Лаура Васконселос живет и работает в Самаре. И, по ее словам, город на Волге напоминает ее родину.
— Если попытаться описать Самару в трех словах, то здесь холодно, симпатично и приятно. Это очень хороший город. У вас здесь есть река, а у нас — океан. Эта близость воды очень радует. И я купалась летом в Волге. Сначала было холодно! Также удивила зима. Было непросто, когда она началась, я заболела. Но прошло где-то две недели, и я поправилась. А через месяц я в нее уже влюбилась! Еще есть много фруктов и рыбы. Так что каких-то проблем с едой у меня нет. Меня это очень радует. Мне к тому же не трудно готовить блюда, привычные для бразильской кухни, — рыбу, например, или лазанью.
Однако, по словам юной балерины, есть немало и различий.
— Первое отличие — это погода. В Бразилии всегда солнечно, жарко. В России же времена года меняются. Еще Самара очень безопасная. Здесь можно спокойно гулять по улице с телефоном, и бандиты его не отберут. В Натале так нельзя. Здесь я чувствую себя свободнее. Не надо переживать из-за преступников. Вроде бы кажется, что это смешно, но это правда. Я могу спокойно идти по улице, позвонить маме, рассказывать и показывать, где я, в каком красивом городе живу.
Отдельным культурным шоком для Лауры оказалась русская кухня.
— Я очень люблю борщ и сырники! Это практически первые блюда, которые я попробовала в России. Да, это чужая для меня культура, но я открыта для всего нового. Мне кажется, это очень важно и бояться этого не стоит, — пояснила Лаура. — Но мне не нравится, когда еда холодная, очень холодная. Особенно холодец. Некоторые салаты, например селедка под шубой, тоже не нравятся. Мне такое сочетание кажется странным. Есть стереотип, что русская кухня очень калорийная, тяжелая. Мне же она кажется здоровой. Мои коллеги на обед едят суп. У нас это обычно еда для тех, кто болеет. Еще вы часто салаты едите. Да, есть и полные люди. Но ко всему надо подходить в меру, регулировать свое питание.
«Артисты балета — спортсмены»
Жизнь артиста балета накладывает свои ограничения. В первую очередь они связаны с питанием. Во вторую — с высокими физическими нагрузками. Но, по словам Лауры, для нее это привычно.
— В моей семье все атлеты. Мама раньше работала в полиции. Она очень любит бегать, и я вместе с ней. И еще у нас семейное — нелюбовь к алкоголю. Я поняла, что мне не нравится он. Я работаю со своим телом, и мне важно мое здоровье. Я очень люблю танцевать и хочу заниматься этим как можно дольше. Я не хочу ощущать скованность, тяжесть. Сейчас в моем рационе очень много здоровой еды. Мне кажется, что вся та энергия, которую я получаю с пищей, тратится во время репетиций. Мне важно получать протеин, овощи, фрукты. Но, как и любому человеку, хочется что-то еще. В разумных пределах это можно позволить. Я просто не пью алкоголь и не ем глютен. Поэтому мою диету нельзя назвать строгой и сложной.
Сейчас Лаура занята в нескольких ключевых спектаклях Самарского театра оперы и балета: «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Жизель».
— У меня есть еще несколько ролей, которые мне хочется исполнить. Например, хочу поучаствовать в «Спартаке». Также, если получится, хочу выйти на сцену Большого театра. Но, как мне кажется, нельзя ограничиваться выступлениями в одной стране. Думаю, что еще можно попробовать свои силы в Париже, Америке, Европе. Это разные театры, разная публика, разная атмосфера. Но для каждого выступления должно наступить свое время. Сейчас мое сердце принадлежит России. Я хочу прожить здесь как минимум еще год, может быть, и больше. Научиться новому и, возможно, научить чему-то сама. Но в итоге, как мне кажется, я вернусь в Бразилию. Правда, после того как закончу карьеру. Я вернусь, чтобы учить других детей.
«Конкуренции нет, есть сотрудничество»
Еще один связанный с миром балета миф Лаура также опровергла. По ее словам, среди артистов нет конкуренции. Балерина воспринимает других не как врагов, а как коллег, у которых она может научиться новому.
— Поначалу я сильно волновалась. Но это нормально. Сейчас всё по-другому. Я считаю, что у каждого человека есть свое место, свое предназначение. Думаю, что всё, что делается, возвращается. Поэтому не переживаю из-за этого. По человеку же видно, когда он работает, а когда нет. Если всё время смотреть на других, то когда заниматься саморазвитием? Наоборот, люди, которые меня окружают, могут научить новому. Я вижу, что какая-то девочка хорошо прыгает, и я занимаюсь вместе с ней. Мне нравится смотреть чужие спектакли. И если мне понравилось выступление, то почему мне не подойти и не сказать «браво»? В этом нет никакой сложности. Так что стекло в пуантах — это миф. Я с этим не сталкивалась никогда.
Однако русский балет всё-таки оказался испытанием для бразильянки. Правда, и его она смогла преодолеть.
— У меня на родине было два выходных дня. Здесь же график другой. И поначалу мне было тяжело с этим смириться. Казалось, что я не готова для такого. Но сейчас я понимаю, что и это стало моей сильной стороной, я стала лучше за это время.
Тем не менее есть вещи, к которым трудно привыкнуть. Самая главная — это отрыв от семьи. Лаура старается каждый день звонить своей маме, чтобы рассказать ей, как у нее дела. А увидеться с семьей получается только в отпуске.
— Мои мама и папа понимают, что я живу балетом, что он мне нужен. Мне нужны искусство, театр, культура, опера. У меня на родине этого мало, очень мало. Далеко не в каждом городе Бразилии есть театр. А в России их очень много, практически в каждом городе. Тут другая культура, и я уже не могу без нее жить. И моя семья это понимает.