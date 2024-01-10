Писал стихи, а стал бандитом. Как актер Лев Зулькарнаев прославился после «Слова пацана» и почему не всегда рад своей известности

— Мне буквально каждые 10 минут звонят, где-то слили, видимо, мой номер телефона. Мне постоянно прозванивают, постоянно пишут. Естественно, ты выходишь в город, кафе, магазин — каждый второй узнаёт. Жизнь вне моей воли перевернулась с ног на голову. Другое отношение к тебе, постоянно чувствуешь это внимание и постоянно думаешь: «Блин, а как теперь не сойти с ума?» — рассуждает Зулькарнаев о своей внезапной популярности.



Актер не забывает про родной город. Недавно он записал видеообращение в поддержку больного мальчика Святослава Тропынина, на лечение которого собирают астрономическую сумму.