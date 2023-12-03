«Я мечтала отключиться»: как сегодня живет Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки

Шесть лет назад на всю страну прогремело имя никому до этого не известной девушки. О Маргарите Грачевой говорили буквально из каждого утюга. Хотя повод для этого был трагический. Ревнивый муж вывез ее в лес, где после жестоких пыток отрубил ей обе кисти рук. Врачам удалось по кусочкам восстановить левую руку Маргариты, а вместо правой установили бионический протез. Шесть лет спустя Маргарита вспомнила страшные события 2017 года и рассказала, как продолжает жить у улыбаться, несмотря на травмирующее прошлое.
«Вначале вывез с ножом в лес»
В интервью Ксении Собчак Маргарита рассказала о том, как начали портиться ее отношения с мужем. По словам девушки, сначала в семейной жизни всё было хорошо: за пять лет пара родила двоих детей. Но со временем партнеры отдалились друг от друга.
— Наступила стадия развода, потому что мы стали жить как соседи, — признаётся Маргарита Грачева. — Когда я сказала, что хочу развестись, он резко переключился. Начал подозревать меня в измене. Вывез с ножом вначале в лес.
До этого момента Маргарита не подозревала, что муж способен на насилие. По ее мнению, понять, что у партнера есть садистские наклонности, невозможно до последнего.
— Если любое рукоприкладство имеется, то надо сразу уходить — люди не меняются, — заявила Маргарита. — Но каких-то таких точных действий [по которым можно определить садиста] нет, это было бы слишком просто, и, наверное, можно было бы тогда легко найти абьюзера.
Сама Маргарита поняла, что муж может совершить преступление, когда он вывез ее в лес в первый раз — за месяц до трагедии. Тогда девушка обратилась в полицию, но силовики проигнорировали заявление.
— За месяц до трагедии он вывозил меня в лес с ножом. Мы ходили подавали заявление, я и мама, но участковый никак не отреагировал, — рассказала Маргарита Грачева.
Через месяц муж Маргариты посадил ее в машину, чтобы якобы отвезти на работу, но вместо этого поехал в лес. Там он начал истязать девушку — отрезал все пальцы на кистях, раздробил кости, отрубил руки. Маргарита вспоминает, что в общей сложности муж издевался над ней около полутора часов.
— Это ужасно. Тебе, наверное, проще, когда ты попадаешь в аварию или тебе сразу отрубают руки, — признаётся Маргарита. — Я уже просто думала, когда это всё закончится, без разницы как.
При этом Маргарита всё время была в сознании — очень хотела отключиться, но организм продолжал ее держать.
— Отключилась я только тогда, когда он меня в больницу отвез, — рассказала Маргарита.
После всего этого муж Маргариты добровольно сдался в полицию. Маргарита считает, что он специально причинил ей максимальный вред, но при этом не стал убивать — так он хотел получить меньший срок для себя и обречь жену на мучения.
— Почему не убил? Я думаю, чтобы сделать больнее. Все-таки жить с инвалидностью намного сложнее, чем когда ты уже не живешь, — говорит Маргарита.
Мужа Грачевой признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой потерю органа, а также в похищении и угрозе убийством. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Он должен выйти в 2032 году.
«Он вернется и отрубит руки маме»
Маргарита прекрасно осознаёт, что однажды настанет тот день, когда ее муж (теперь уже бывший) выйдет на свободу.
— Я не знаю, что делать, когда он выйдет. Никакой защиты со стороны государства нет. Я действительно боюсь, — признаётся Маргарита Грачева.
Маргарита пока отодвигает вопрос о том, что будет делать, когда бывший муж выйдет из тюрьмы.
— Я считаю, что тюрьма никого не исправляет, и ты там становишься только жестче, — заявила Маргарита Грачева. — Тем более всё вышло из-под его контроля, и ему хочется отомстить.
Дети Маргариты знают, что совершил их отец. Кстати, отцом они его больше не называют — для них он «плохой дядя». Маргарита против того, чтобы они общались.
— Он лишен родительских прав, на законодательном уровне он для них никто, — объясняет Маргарита. — Конечно, они вырастут, станут взрослыми и сами смогут принимать решение. Понятно, мне бы этого (чтобы они общались. — Прим. ред.) не хотелось, и я бы это не приветствовала, но я не могу это контролировать.
«Ничего не меняется на законодательном уровне»
Недавно Маргарита Грачева снова погрузилась в тот ужас, который она переживала в 2017 году. Девушка принимала участие в съемках сериала, снятого по мотивам ее трагедии. В интервью Маргарита рассказала, зачем снова вернулась к событиям прошлого.
— Мы поднимаем тему домашнего насилия, тему инвалидности. Так как ничего не меняется на законодательном уровне — важно об этом говорить и не молчать, — считает Маргарита Грачева. — Я обязательно говорила, что хотела быть в тот съемочный день, когда мы будем снимать те ужасные события. Мне было важно видеть, хотелось, чтобы это было максимально достоверно.
Девушка считает, что в обществе до сих пор живут по традиции «стерпится-слюбится» и продолжают «не выносить сор из избы». Но самая главная проблема остается в том, что люди продолжают обвинять жертву, а не садиста.
— Людям проще принять, что человек такое не может совершить — его надо довести, — считает Маргарита.
«Я счастлива»
После трагедии Маргарита не замкнулась в себе, а продолжает жить полной жизнью. По ее словам, зачастую люди не могут поверить в то, что после всех пережитых событий она может продолжать улыбаться.
Маргарита рассказывает, что теперь не может самостоятельно выполнять действия, которые здоровому человеку покажутся простыми: например, застегнуть куртку или написать что-то ручкой. Тем не менее она не считает, что это — повод опускать руки.
Сейчас Маргарита живет с новым мужем Максимом. Они познакомились в интернете в 2018 году — Максим первый написал девушке и пригласил ее на свидание. По его словам, тогда он не знал всей ее истории и прочитал о трагедии только перед самой встречей. Но тяжелое прошлое не помешало свиданию.
— Там всё было на позитиве, всё было легко, — признаётся Максим. — С первого дня нашего знакомства пошли какие-то нелепые приколы <…>. Как-то сразу было всё на позитиве, и так и пошло.
Через год Максим сделал предложение Маргарите. Сейчас пара живет в частном доме, недавно у них родился общий ребенок.
Сегодня Маргарита считает себя счастливым человеком.
— Понятно, что у меня есть тяжелые моменты. У меня очень много есть вещей, от которых я завишу, и это на всю жизнь. Но я счастлива, — призналась Маргарита.