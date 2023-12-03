«Я мечтала отключиться»: как сегодня живет Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки

«Вначале вывез с ножом в лес»

В интервью Ксении Собчак Маргарита рассказала о том, как начали портиться ее отношения с мужем. По словам девушки, сначала в семейной жизни всё было хорошо: за пять лет пара родила двоих детей. Но со временем партнеры отдалились друг от друга.



— Наступила стадия развода, потому что мы стали жить как соседи, — признаётся Маргарита Грачева. — Когда я сказала, что хочу развестись, он резко переключился. Начал подозревать меня в измене. Вывез с ножом вначале в лес.



До этого момента Маргарита не подозревала, что муж способен на насилие. По ее мнению, понять, что у партнера есть садистские наклонности, невозможно до последнего.

