Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом

— Всё хорошо. Немного сердце пошалило, — рассказала Екатерина Боярская. — Решили дома не пересиживать этот приступ сердечный, а обратиться за профессиональной помощью. Мы с ним разговаривал недавно, всё обошлось. Просто прихватило сердце. Это было в первый раз, поэтому решили обратиться за помощью.