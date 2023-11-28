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Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом

Врачи отправили артиста в отделение реанимации

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Сестра Боярского рассказала, что у артиста «просто прихватило сердце»

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В Санкт-Петербурге госпитализировали Михаила Боярского. Как сообщают наши коллеги из издания Starhit, у актера случился инфаркт, и медики доставили его в Мариинскую больницу.

Собеседники издания уточняют, что целый день Михаил Боярский провел в реанимации, но к вечеру 28 ноября врачам удалось стабилизировать состояние народного артиста РСФСР, сейчас он находится в обычной палате.

Телеграм-канал «112» со ссылкой на источник добавляет, что Боярский находится в платной палате отделения кардиологии Мариинской больницы, куда он поступил с подозрением на обширный инфаркт. По информации собеседника «112», врачи приняли решение перевести артиста в отделение реанимации, где состояние музыканта стабилизировалось, но нарушения ритма сердца остаются. Сейчас Михаил Боярский находится под наблюдением врачей.

В то же время сестра Михаила Боярского в беседе с MSK1.RU рассказала, что у артиста просто прихватило сердце.

— Всё хорошо. Немного сердце пошалило, — рассказала Екатерина Боярская. — Решили дома не пересиживать этот приступ сердечный, а обратиться за профессиональной помощью. Мы с ним разговаривал недавно, всё обошлось. Просто прихватило сердце. Это было в первый раз, поэтому решили обратиться за помощью.

Михаил БоярскийИнфарктБольницаГоспитализацияАртистАктерСердцеРеанимация
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