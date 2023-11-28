Звезда «Дома-2» и мисс Москва — 2018 заплатила миллион за титул «Мисс Мира», но ее кинули

В итоге корону Алеся Семеренко все-таки вернула, правда, в поврежденном виде. Также ей пришлось заплатить штраф в 500 тысяч рублей за лишение титула. Несмотря на это, Алеся до конца настаивала на том, что титул «Мисс Москва — 2018» по праву принадлежит ей.

