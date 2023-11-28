Звезда «Дома-2» и мисс Москва — 2018 заплатила миллион за титул «Мисс Мира», но ее кинули

Звезду «Дома-2» Алесю Семеренко обманули на миллион. Обладательница титула «Мисс Москва — 2018» решила получить первое место на международном конкурсе красоты нечестным путем, в чём ей обещал помочь бывший кастинг-директор конкурса «Мисс Екатеринбург» Антон Парамонов, сообщает StarHit.
С Парамоновым Алеся начала сотрудничать в 2021 году — тогда кастинг-директор продвигал красотку на различных мероприятиях. Этим летом Парамонов сделал девушке предложение, от которого она не смогла отказаться, — первое место на конкурсе «Мисс Мира» всего за миллион рублей. Алеся согласилась и передала кастинг-директору внушительную сумму.
После того как звезда передала деньги, Парамонов перестал выходить на связь. Алеся Семеренко заподозрила неладное и обратилась в полицию. Оказалось, что звезда «Дома-2» не единственная жертва мошенника — Парамонов регулярно обманывал девушек, обещая им призовые места на конкурсах красоты, а затем исчезал.
Это не первый раз, когда Алеся Семеренко оказывается в центре скандала из-за титула главной красотки. В 2018 году организаторы конкурса «Мисс Москва» обвинили девушку в нарушении контрактных обязательств, которые подписывают победительницы. Также Алеся не появлялась на важных мероприятиях и вела все дела сама, а не передавала их представителям.
Омрачали ситуацию и слухи о том, что корону красотка получила не совсем честно — якобы победу на конкурсе купил ее богатый ухажер. Сама «Мисс Москва» все обвинения отрицала.
В итоге корону Алеся Семеренко все-таки вернула, правда, в поврежденном виде. Также ей пришлось заплатить штраф в 500 тысяч рублей за лишение титула. Несмотря на это, Алеся до конца настаивала на том, что титул «Мисс Москва — 2018» по праву принадлежит ей.