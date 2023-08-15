Умер легендарный советский клоун Андрюша — вспоминаем его номера

Умер артист цирка и народный артист РСФСР Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша. Об этом MSK1.RU сообщили в пресс-службе Росгосцирка. Ему было 85 лет.

— Да, Андрей Николаев умер. Это случилось сегодня ночью. Сейчас мы в ритуальных услугах, занимаемся организацией похорон, — рассказали в Росгосцирке.

