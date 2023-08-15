Умер легендарный советский клоун Андрюша — вспоминаем его номера

Умер артист цирка и народный артист РСФСР Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша. Об этом MSK1.RU сообщили в пресс-службе Росгосцирка. Ему было 85 лет.
— Да, Андрей Николаев умер. Это случилось сегодня ночью. Сейчас мы в ритуальных услугах, занимаемся организацией похорон, — рассказали в Росгосцирке.
На днях в СМИ появились слухи об экстренной госпитализации Николаева, но артист опроверг их. Как сообщал ТАСС, Николаев заявил, что находится дома и «не в состоянии разговаривать». При этом в Росгосцирке уточнили, что артист на самом деле плохо себя чувствует, но отказывается от госпитализации. В Росгосцирке сообщили, что пытаются уговорить его поехать в больницу.
Андрей Николаев родился 27 марта 1938 года. Он выступал на манеже со студенческих лет — участвовал в интермедиях клоуна Карандаша и циркового артиста-иллюзиониста Эмиля Кио. В 60-е годы Николаев создал образ клоуна Андрюши — по словам артиста Ростислава Славского, он был «по-детски наивным, любопытным и безудержно предприимчивым, постоянно попадавшим в нестандартные ситуации, из которых он всегда находил остроумный выход».
Николаев придумывал свои клоунские репризы, а с 1972 года внёс новшество в свою работу: появлялся на манеже в вечернем костюме и на глаза у зрителей превращался в весёлого клоуна. С этого же времени он стал исполнять на манеже песни и читать собственные монологи.
С 1975 года Николаев преподавал в ГИТИСе (сейчас РАТИ) на кафедре режиссёров эстрады. Он был учителем Аллы Пугачёвой, Александра Буйнова и других известных артистов.
В 1978 году Николаев создал коллектив «Комедийный цирк» и по своему сценарию поставил спектакль «Я работаю клоуном», в котором не только сыграл клоуна, но и придумал все номера для акробатов и эквилибристов. В дальнейшем Николаев не раз ставил оригинальные эксцентрические номера и представления — вот некоторые из них.
Дата и место прощания с артистом пока неизвестны. В пресс-службе Росгосцирка отметили, что церемония прощания, скорее всего, пройдёт в Московском цирке на Цветном бульваре.