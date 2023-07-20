С новым Ысыахом! Путешествие в Якутию — самый удивительный регион России

Праздник напрямую связан с народным эпосом олонхо, и само торжество сопровождает множество завораживающих обрядов, традиций, выступлений и соревнований. Здесь в течение двух дней работает более ста площадок с культурными, спортивными, конкурсными мероприятиями, среди которых гости могут посетить фестиваль национальной кухни, мастер-класс по изготовлению ножа и игре на народных инструментах, поучаствовать в кумысопитии, посмотреть на конные скачки, полюбоваться и фотографироваться с северными оленями, покататься на лошадях — каждый найдет себе занятие по душе. И новые площадки тут добавляются каждый год. Здесь же можно попробовать якутскую национальную кухню: повсюду продают холодный кумыс, замороженную сырую рыбу индигирку и шашлык из потрохов.



Дополнительный антураж празднику придает ощущение, что время здесь застыло еще в далекой древности. Такое чувство создается за счет того, как якуты любят и чтят свою собственную историю, культуру, предков, и как они едины в этом чувстве. Практически каждый гость Ысыаха будет в традиционном якутском костюме и украшениях, становясь частью этого фестиваля. И костюмы у якутян с их орнаментами — просто загляденье. Сами якуты не только очень красивые, но и очень доброжелательные, гостеприимные и с удовольствием вступают в разговор. Это укрепляет чувство единения и ощущение, что праздник и твой тоже. На Ысыах приезжают целыми семьями каждый год.