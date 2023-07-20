С новым Ысыахом! Путешествие в Якутию — самый удивительный регион России

Самый огромный регион страны, чья природа и условия не имеют аналогов на планете. Родина мамонтов и алмазов, край неповторимых традиций. Здесь вы оказываетесь будто в совершенно другом мире, настолько всё отличается от привычного нам. Совершенно другие обычаи, язык и нрав — настолько, что трудно держать в голове, что по-прежнему находишься в своей стране, а не где-нибудь за границей. Репортажем из Якутии мы продолжаем серию путевых заметок цикла «Открытка с Дальнего Востока».
Якутия занимает целых 20% от площади всей России. Она превосходит по размеру Аргентину и все скандинавские страны, вместе взятые. Находится регион в зоне вечной мерзлоты, почти половина территорий расположена за полярным кругом, и температуры здесь экстремальные: зимой арктические морозы до -60 градусов, а летом — жара до +40. В этом плане столица региона Якутск по праву может называться одним из самых необычных городов в мире. Именно такие суровые условия, бескрайняя северная тайга и тундра и стали основой уникальной культуры коренных якутов, которые сами себя называют народом саха.
Удивительные здесь и традиции. Жители этого края долгое время находились в изоляции от других этносов, поэтому сумели сохранить в первозданном виде самобытную, ни на что не похожую культуру и религию. Шаманизм, язычество, народный эпос и фольклор, поклонение солнцу — всё здесь уникально. Самый лучший способ погрузиться и ощутить на себе богатство северного колорита — это увидеть своими глазами древний национальный праздник якутян Ысыах Туймаады (читается как Эсэх. — Прим. авт.), который, к слову, является самым большим национальным праздником в России. Ысыах — якутский Новый год, праздник лета, посвященный пробуждению жизни после долгой и суровой зимы. Ысыах — символ якутской культуры, своеобразная миниатюра традиционной картины мира народа саха.
Визитная карточка Якутии
Ысыах — это всеобщее ликование, но вместе с тем и не простой повод повеселиться. Это самое главное и священное торжество всей нации, крупнейшее культурное событие Якутии. Первое письменное упоминание праздника оставил голландский путешественник в
Праздник длится два дня в конце июня — в День летнего солнцестояния. В это время в Якутии начинаются белые ночи и самые длинные, жаркие дни. Теплое дыхание небесных божеств Айыы спускается на землю, и природа получает новое рождение. Торжество проходит на священном поле Ус Хатын, и это место выбрано неслучайно. По якутским поверьям, прародитель народов Якутии Эллэй Боотур первым произнес моление к богам Айыы и основал Ысыах именно на этой местности. С тех пор считается, что это поле заряжено энергией и на нем обитают духи.
Над живописным и просторным полем медленно кружат благородные степные орлы, а на земле выстроены десятки якутских шалашей — ураса, которые построили себе гости и участники праздника, возвышаются коновязи — сэргэ, где божества оставляют своих лошадей, украшают вход священное дерево Аал Луук мас и свежесрубленные березки — чэчир. По своему виду местность как будто превращается в небольшое якутское поселение древности.
Очиститься от всего плохого можно уже на входе на Ус Хатын. Гости проходят через звон сотен колокольчиков, священный дым, милые и приветливые женщины в традиционных нарядах благословят конским хвостом и речами. Любой желающий может завязать обрядовую священную ленточку Дьалама, главное при этом сосредоточиться на своем сокровенном желании.
Местность, на которой проходит событие, настолько огромна, что обойти все площадки за день просто нереально. Посмотреть на Ысыах в дальнюю Якутию отправляются тысячи гостей из других регионов и стран, сами же якуты приезжают сюда из самых дальних уголков республики. Благодаря работе местных властей это мероприятие с каждым годом становится всё более массовым и популярным. Еще 10 лет назад праздник посетило
— С точки зрения развития туризма это замечательное событие. Можно говорить, что в Якутске целая индустрия событийного туризма создана. В силу нашей природной специфики и особенностей тут массового потока туристов не будет, но вот под такие события, как Ысыах Туймаады, фестиваль «Зима начинается с Якутии», можно привозить десятки тысяч туристов, и это как раз та ниша, которую наши туристические агентства должны развивать. Сегодня, например, в Якутске нет ни одного свободного номера, а на самолеты нет ни одного свободного билета. Огромный поток, и, конечно, туристов может быть еще больше, — сказал глава Якутии Айсен Николаев.
Праздник напрямую связан с народным эпосом олонхо, и само торжество сопровождает множество завораживающих обрядов, традиций, выступлений и соревнований. Здесь в течение двух дней работает более ста площадок с культурными, спортивными, конкурсными мероприятиями, среди которых гости могут посетить фестиваль национальной кухни, мастер-класс по изготовлению ножа и игре на народных инструментах, поучаствовать в кумысопитии, посмотреть на конные скачки, полюбоваться и фотографироваться с северными оленями, покататься на лошадях — каждый найдет себе занятие по душе. И новые площадки тут добавляются каждый год. Здесь же можно попробовать якутскую национальную кухню: повсюду продают холодный кумыс, замороженную сырую рыбу индигирку и шашлык из потрохов.
Дополнительный антураж празднику придает ощущение, что время здесь застыло еще в далекой древности. Такое чувство создается за счет того, как якуты любят и чтят свою собственную историю, культуру, предков, и как они едины в этом чувстве. Практически каждый гость Ысыаха будет в традиционном якутском костюме и украшениях, становясь частью этого фестиваля. И костюмы у якутян с их орнаментами — просто загляденье. Сами якуты не только очень красивые, но и очень доброжелательные, гостеприимные и с удовольствием вступают в разговор. Это укрепляет чувство единения и ощущение, что праздник и твой тоже. На Ысыах приезжают целыми семьями каждый год.
— Мне нравится масштабность мероприятия и его смысл, нравится чувствовать свою причастность к людям со всей республики и любоваться на все достижения культуры и спорта. Это воплощение национального самосознания якутской народности. С семьей встречаемся с родными обычно, ближе к вечеру с друзьями гуляю, — объясняет одна из гостей то, зачем она приезжает каждый год.
Примечательно и то, что на Ысыахе не только одни взрослые и старики, здесь очень много молодежи и детей, которые так же, как и взрослые, принимают участие во всех обрядах. На одном празднике в традиционных нарядах можно увидеть как очень пожилых старичков, так и совсем маленьких детей.
Не стоит думать, что здесь может быть интересно только погруженным в культуру коренным якутам. Во-первых, есть множество площадок, которые не боятся идти в ногу со временем и добавлять новое дыхание старым традициям. Сцена с электронной музыкой, в аккомпанемент которой вписана партия на хомусе (вы можете знать этот музыкальный инструмент как варган. — Прим. авт.), площадка от «ВКонтакте», концерты и дискотеки, площадки с челенджами и развлечениями, выстроенная улица с фуд-кортами, — всё это здесь тоже есть. Но всё-таки приезжают сюда именно за культурной самобытностью якутов, за красотой традиций, за ритуалами и подношениями, в которых ты сам можешь принять участие. Эта особенная энергетика древнего праздника столь притягательна для нас, всех жителей России.
Так, неотъемлемый и красивейший атрибут Ысыаха — обрядовый хороводный танец якутов осуохай, символизирующий жизненный круг. Он возник в глубокой древности как магический ритуал благодарения и молитвы солнцу у кочевых скотоводов, которые были язычниками-солнцепоклонниками. Участники этого сакрального танца двигаются в направлении движения солнца, благодаря его за тепло и свет. В это время ведущий хоровода исполняет песни, в которых восхваляет жизнь, красоту, величие природы и всего окружающего мира. В древности якуты танцевали его до рассвета, а иногда и три дня и три ночи, сменяя друг друга. Это массовый танец. Помимо благодарности солнцу, хоровод символизирует всеобщее единение людей, поэтому количество участников может варьироваться от сотни до нескольких тысяч человек. Так, летом
Центральное и самое зрелищное событие праздника — церемония открытия Ысыаха. По традиции церемония начинается с масштабного театрального представления. Около тысячи человек в традиционных нарядах при помощи танцев и синхронных движений рассказывают историю Якутии. Здесь же проходит всеобщий обряд моления алгыс — обращение к верхним божествам и благословения. Под пение и речи белого шамана, все гости Ысыаха выражают благодарность миру и молятся о благополучии, вознося руки к небу. Торжественную речь произносят первые лица республики, и заканчивается всё массовым хороводом осуохаем.
Хоровод хоть и неторопливый, но очень бодрый и жизнерадостный, и у всех участников танца не сходят с лиц улыбки — настолько торжественный и важный момент для всех якутян. Ритм осуохая и всеобщий хор уносят в некое подобие транса и очень заряжают.
Особенно любимым для якутян стали неотъемлемые для Ысыаха игры Дыгына — многоборье, состоящее исключительно из якутских национальных видов спорта. Помимо знакомой нам борьбы, стрельбы из лука, перетягивания палки, есть и совсем необычные соревнования. Например: кто дальше пронесет огромный тяжелый камень или кто больше раз сделает поворот телом, опираясь двумя руками на небольшую палку. Посмотреть на это каждый год собирается целый стадион, а те, кто не может присутствовать, смотрят онлайн-трансляцию. Болельщики с трибун очень сопереживают спортсменам, ликуют, свистят, кричат. Сами участники игр не простые люди, а высокоуважаемые народные герои, у каждого из которых есть своя фанбаза. Победитель соревнований получает миллион рублей и большой почет жителей.
И самая удивительная часть празднования — это его невероятно красивый финал: священный обряд встречи солнца, который проходит в ночь с первого на второй день. Так как в Якутии в это время белые ночи, полностью здесь никогда не темнеет, солнце начинает появляться уже около
В полной тишине тысячи людей выстраиваются с поднятыми вверх ладонями, наблюдая за восходом и встречая первые лучи огненной звезды. По поверьям, в этот момент солнце очищает людей от всего плохого и заряжает энергией на год вперед. Большое и красное светило очень плавно, но вместе тем довольно быстро поднимается из-за горизонта, и ты наблюдаешь каждое мгновение этого, казалось бы, повседневного, но такого прекрасного события. В это время шаман проводит свой обряд и читает благословения. Когда первые лучи попадают в специально установленный круг, якуты пускаются в один из последних и радостных осуохаев. Обряд невероятно сакрален и трогателен по своему смыслу. Увидев это, невозможно не поверить в магию солнца и не стать сопричастным к этому таинству.
По оценкам некоторых экспертов, Ысыах может претендовать на включение в список шедевров нематериального наследия ЮНЕСКО, в который уже включен якутский эпос олонхо и гордость Якутии Ленские столбы. Праздник по праву может претендовать на одно из главных и ожидаемых культурных событий всей России. По собственным же оценкам, это праздник, посетив который, вы будете заряжены впечатлениями и воспоминаниями на весь год вперед.
Не только событийный туризм
Но не одним праздником примечательна Якутия. Природа региона действительно удивительна и разнообразна — от песчаных дюн до горных хребтов и водопадов. Сюда со всей России прилетают в национальный парк «Ленские столбы», а еще — ловить северное сияние. Здесь полно невероятных скал, рек, озер, живописных долин, созданных тающими пятиметровыми снегами и степными ветрами. Красоты можно найти и поблизости с Якутском, нужно лишь переплыть Лену на пароме, но это становится тоже увлекательной частью поездкой, ведь Лена — самая широкая река Сибири, и побывать на ней большое счастье.
Примерно в 80 километрах от Якутска находится живописная гряда водопадов Курулуур на реке Мэндэ. Сами водопады небольшие, но окружающая их природа потрясает. Свежий горный воздух, густой лес, слоистые скалы и прозрачная речка с многочисленными перекатами. Это одно из самых любимых мест отдыха у местных жителей. Здесь можно искупаться, есть отличный песчаный пляж, множество беседок и скамеек. Нужно лишь быть осторожнее с медведями.
А буквально вплотную с Курулууром находится настоящее чудо — огромный ледник Булуус площадью более 1000 гектаров. Это уникальное явление природы, где лед не тает даже под самым палящим солнцем, и не важно сколько градусов: +20, +30 или +35, лед здесь будет почти круглый год. Это одно из самых популярных мест у гостей, тут можно забраться в ледяную пещеру или расщелину, туристы любят походить здесь в купальнике по льду и насладиться прохладой посреди знойного лета. Подтаявшая вода кристально чистая и необычного бирюзового цвета, можно смело пить. Чище, чем в бутылках.
Еще один нетающий ледник можно найти в самом Якутске, и находится он внутри горы. Речь идет о самом посещаемом месте у иностранных и иногородних туристов — «Царство вечной мерзлоты». Это туристический комплекс с выставкой ледяных фигур якутских мастеров и аттракционами, хотя еще в советское время помещение внутри горы служило складом для хранения замороженных продуктов. Температура в леднике не падает ниже -10 градусов и не поднимается выше -4.
Здесь можно увидеть скульптуры народных героев и зверей, персонажей «Ледникового периода» и «Игры престолов». Центр является официальной городской резиденцией властелина холода, якутского Деда Мороза — Чысхаана, наряду с его резиденцией на Полюсе холода в селе Томтор. Также в комплексе есть мини-музей палеонтологии, где можно ознакомиться с экспозицией останков мамонтов и других животных ледникового периода и ледяной бар для тех, кто несильно замерз после экскурсии или, наоборот, замерз чересчур. Тут можно отведать строганины, выпить и не бояться за посуду: она, как и всё здесь, тоже сделана изо льда.
Якутия — не пустыня
Бытует мнение, что Якутия — депрессивный и забытый всеми регион, усеянный ледяными пустынями. Но на самом деле республика, вопреки суровому климату, является одним из самых динамично развивающихся регионов Дальнего Востока и имеет для него огромное значение. Природа Якутии очень щедра и сказочно богата ресурсами: здесь добывают золото, алмазы, нефть, газ, множество драгоценных камней и минералов.
С 2018 года в экономику инвестировали больше 1,5 триллиона рублей — это максимальный объем среди всех регионов Дальнего Востока, а на ВЭФ-2022 Якутия стала лидером по размеру привлеченных инвестиций. На форуме подписали соглашений на рекордные
Прирастает регион не только экономически, но и демографически. На Ысыахе глава республики Айсен Николаев сообщил, что накануне знаменательного праздника в городе Мирный родился миллионный житель Якутии, которого последние несколько лет ждали с большим волнением. Демография региона развивается благодаря естественному приросту и снижению миграционного оттока — здесь большую роль играет любовь якутов к своей республике. По коэффициенту рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни Якутия занимает первое место в ДФО.
Главное сокровище Якутии — алмазы. 97% всех российских алмазов добывается именно здесь, и доход на добычу полезных ископаемых является основным в структуре доходов. Огромный вклад в развитие республики делает алмазодобывающая компания «Алроса», выручка которой может сразить непосвященных. Ежегодно организация инвестирует в развитие Якутии более
Всё это отражается на развитии региона и уровне жизни людей. Судить о темпах, с которым стремительно развивается республика, можно по внешнему облику Якутска, который заметно преобразился за последние 10 лет. В местах, где была разруха и гаражи-ракушки, сейчас благоустроенные улицы и жилые дома.
Якутия не только пользуется тем, что дала природа. Сегодня республика так же немыслима без креативной индустрии, как и без алмазов и мамонтов. Якутское кино, якутские IT-продукты, якутская мода — это уже визитные карточки региона, как и национальные традиции.
Удивительно, но холодная Якутия — IT-столица Дальнего Востока. Она обеспечивает 85% экспорта ИТ-услуг в ДФО и входит по их экспорту в десятку регионов России. Стало это возможным благодаря запуску инновационного технопарка «Якутия», который вмещает в себя порядка 170 компаний-резидентов и выступает региональным оператором фонда «Сколково», и работе креативного кластера «Квартал труда», где разрабатываются компьютерные игры, фильмы и меда. Власти Якутии планируют к 2024 году стать главным инновационно-технологическим центром-лидером на Дальнем Востоке.
Республика не только бережет дарованную ей природу и сохраняет культуру, вековые традиции и философию народа, но и стремительно становится лучше. Сохраняя старое, регион не перестает приобретать новое, становясь всё комфортнее для жителей и всё привлекательнее для туристов. Такая необычная, ни на что не похожая Якутия, не влюбиться в которую невозможно. Это будет точно с первого взгляда и на всю жизнь.