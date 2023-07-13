Певица МакSим призналась, что лечится от алкогольной зависимости

Певица МакSим записала видеообращение к своим поклонникам, в котором призналась, что лечится от алкогольной зависимости. Она объяснила это тем, что слишком рано начала гастролировать после перенесенного коронавируса в тяжелой форме.
— Взяла на себя очень большую ответственность и обещание сделать немыслимое количество выступлений, — объяснила Марина Абросимова (настоящее имя певицы МакSим). — Апогеем стал концерт, не состоявшийся толком, в Сочи. Когда я приехала не просто уставшая, а я толком не могла уже стоять на ногах. Перед выходом я была под капельницей. И я решила, что если я сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену, отработаю как машина. Не получилось. Закончилось всё так, как мы все знаем, — срывом концерта. Здесь не столько жаль больших многомиллионных моих неустоек, сколько жаль моей ответственности, работы моих коллег, вашего отношения, уважения. Поэтому я всё-таки пришла к тому, что эта моя уже ставшая привычкой попытка сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений (а я очень впечатлительная), от каких-то эмоций посредством алкоголя, она ни к чему не приводит, более того, она приводит к большим потерям в конечном итоге. И я пришла к тому, что это зависимость, осознала это, приняла, решила действовать. Потому что это не моя жизнь, не моя история, не моя игра. Поэтому я сейчас нахожусь в клинике. Уже долгое время.
МакSим также рассказала, что ее поддерживают музыканты и семья, они регулярно навещают ее в клинике.
Первые разговоры о странном состоянии МакSим начались в марте этого года, после сорванного концерта на «Розе Хутор». Гости мероприятия тогда писали в Сети, что певица вела себя неадекватно: «пустой взгляд, тупые движения и миллион запинок». Спустя некоторое время Марина вместе с музыкантами ушла со сцены, ничего не сказав, оставив зрителей в полном недоумении.
Позже пиар-менеджер артистки рассказала, что на репетициях всё было хорошо, а во время концерта певице стало плохо.
Летом 2021 года Марина Абросимова заболела коронавирусом. Она рассказывала, что 11 июня у нее появились первые симптомы простуды, но тесты ковид не подтвердили, и она продолжала давать концерты. На одном из таких выступлений она почувствовала себя хуже. Певицу госпитализировали, и уже в больнице диагностировали пневмонию.
19 июня представительница артистки Яна Богушевская рассказала, что певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Сначала сообщалось, что у МакSим поражены 40% легких, вскоре эта цифра выросла до 75%.
В коме МакSим провела полтора месяца — в обычную палату из реанимации ее перевели в августе 2021 года. Чтобы легкие восстановились, врачи временно запретили певице перелеты и выступления.
Спустя год после тяжелой болезни МакSим возобновила концертную деятельность. 17 мая 2022 года она спела вживую на музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
На том концерте, как и на многих других после, МакSим пела так, как будто тяжелой болезни и не бывало.