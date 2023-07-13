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От всеобщего обожания до неизлечимой болезни. Как сложилась судьба звезды «Бриллиантовой руки»

В последние годы психическое состояние Светланы Светличной ухудшилось

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Видео: Городские порталы

Светлана Светличная снялась в десятках фильмов, ее красоте поклонялись мужчины и завидовали женщины, но к 83 годам знаменитая актриса заработала тяжелый диагноз. Как сообщают наши коллеги из Woman.ru, у Светланы Афанасьевны диагностирована болезнь Альцгеймера, актриса стала проявлять агрессию.

Как сложилась судьба известной актрисы и почему она чувствует себя одинокой — смотрите в коротком видео чуть выше.

Светличная прославилась после выхода на экраны фильма «Бриллиантовая рука». Она стала первой в советском кино, кто исполнил стриптиз. Красота актрисы не могла оставлять мужчин равнодушными, да и сама Светлана, как она признавалась позже, была натурой очень влюбчивой. Ей даже приписывали роман с Андреем Мироновым, и это несмотря на то, что Светличная была замужем за актером Владимиром Ивашовым.

— Володя, он так меня любил, что он готов был ждать. Он знал, что это всё у меня пройдет, — рассказывала Светлана в интервью.

Супруг Светличной умер в 1995 году, позже скончался и младший сын актеров. Светлана Афанасьевна тяжело переживала их потерю.

В начале 2022 года состояние актрисы напугало всю страну. Светличная несколько раз терялась в Москве. Сын Андрей Ивашов даже нанял для матери сиделку, но позже появилась информация, что Светлана Афанасьевна оказалась на лечении в психиатрической клинике.

Из-за заболевания она забывает фильмы, в которых снималась, но на экранах Светлана Светличная всё так же молода и красива.

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