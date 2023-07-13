От всеобщего обожания до неизлечимой болезни. Как сложилась судьба звезды «Бриллиантовой руки»

Светличная прославилась после выхода на экраны фильма «Бриллиантовая рука». Она стала первой в советском кино, кто исполнил стриптиз. Красота актрисы не могла оставлять мужчин равнодушными, да и сама Светлана, как она признавалась позже, была натурой очень влюбчивой. Ей даже приписывали роман с Андреем Мироновым, и это несмотря на то, что Светличная была замужем за актером Владимиром Ивашовым.

